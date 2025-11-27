Saisonende für Lara Gut-Behrami – aber fährt sie doch noch weiter?

War der Riesenslalom in Sölden vor einem Monat der letzte Weltcup-Auftritt von Lara Gut-Behrami? Bild: Keystone

Eine ganze Woche vergeht, bis Gewissheit herrscht über die Tragweite von Lara Gut-Behramis Knieverletzung. Nach umfassenden Untersuchungen ist klar: Das Kreuzband im linken Knie ist gerissen. Ihre Zukunft lässt die Tessinerin offen.

Lara Gut-Behrami wird in diesem Winter keine Rennen mehr bestreiten können. Das teilt Swiss-Ski mit. Die 34-Jährige, die sich in der kommenden Woche einer Knieoperationen unterziehen muss, verpasst damit auch die Winterspiele in Italien.

«Nach ihrer Rückkehr in die Schweiz am Sonntag liess sich Lara Gut-Behrami umfassend weiter untersuchen. Am Mittwochabend erhielt die 34-jährige Tessinerin Gewissheit: Sie hat einen Kreuzbandriss, einen Innenbandriss und einen Meniskusriss im linken Knie erlitten», heisst es in der Medienmitteilung von Swiss-Ski.

«Ich hatte mir die nächsten Monate ganz anders vorgestellt und mich sehr auf die weitere Skisaison gefreut», sagt Gut-Behrami. «Wir haben in letzter Zeit dramatische Ereignisse erlebt in unserem Sport, tödliche Unfälle junger Athletinnen und Athleten. Ich bin der Meinung, dass eine Knieverletzung, so komplex sie auch sein mag, nicht als Tragödie betrachtet werden kann.»

Fährt Gut-Behrami doch noch weiter?

Gut-Behrami hatte vor längerer Zeit angekündigt, dass sie ihre Karriere nach der Saison 2025/26 beenden werde. Nun lässt sie ihre sportliche Zukunft offen: «Mein Ziel ist, mich vollständig von dieser Verletzung zu erholen und wieder meine volle Leistungsfähigkeit zu erreichen. Erst dann werde ich wissen, was die Zukunft für mich bereithält.»

Beat Tschuor, Cheftrainer der Schweizer Frauen, sagt: «Die Olympischen Winterspiele in ihrer zweiten Heimat Italien waren Laras letztes grosses Karriereziel. Umso bitterer ist diese schwere Verletzung. Wir alle wünschen uns für Lara, dass die Operation und die Reha bestmöglich verlaufen und dass sie wieder topfit wird – sei es für eine Fortsetzung der Karriere oder für ein beschwerdefreies Leben nach dem Spitzensport. Ihr Ausfall wiegt selbstverständlich schwer, sie wird dem Team in der Olympia-Saison nicht nur als Athletin fehlen, sondern auch als Mensch.»

