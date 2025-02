Lara Gut-Behrami hat ein starkes erstes Training gezeigt. KEYSTONE

Lara Gut-Behrami hat beim ersten Training für die WM-Abfahrt in Saalbach eine starke Leistung gezeigt. Die Tessinerin fährt Bestzeit, nur 0,05 Sekunden hiter ihr klassiert sich die Amerikanerin Breezy Johnson.

Lara Gut-Behrami hat im ersten Training für die WM-Abfahrt in Saalbach-Hinterglemm eine starke Leistung gezeigt. Die Schweizerin kam mit Bestzeit ins Ziel, war aber nur 0,05 Sekunden schneller als Breezy Johnson aus der USA. Im ORF-Interview im Ziel sagte Gut-Behrami: «Ich habe das nicht erwartet, dass ich mich heute schon so gut fühlen werde.» Die Tessinerin erklärt, dass es im unteren Teil einige eingebaute Wellen gebe, etwas was ihr nicht sonderlich gut liege: «Es ist normalerweise nicht meine Stärke.»

Die grössten Abfahrts-Konkurrentinnen von Gut-Behrami dürften die beiden Italienerinnen Federica Brignone und Sofia Goggia sein. Beiden gelangen ein solides Training. Brignone wurde Dritte (0,63 Sekunden Rückstand), Goggia Fünfte (0,79).

Zweitbeste Schweizerin im ersten Training ist Priska Ming-Nufer, die mit einem Rückstand von 1,62 Sekunden auf den starken achten Rang fährt.

Die weiteren Schweizerinnen Malorie Blanc, Corinne Suter und Michelle Gisin verlieren rund zwei Sekunden auf die Bestzeit von Gut-Behrami.

Die Rangliste zum ersten Training (nach 30 Fahrerinnen) 1. Lara Gut-Behrami (SUI), 1:43.92

2. Breezy Johnson (USA) + 0,05

3. Federica Brignone (ITA) + 0,63

8. Priska Ming-Nufer (SUI) + 1,62

15. Malorie Blanc (SUI) + 1,91

16. Corinne Suter (SUI), +1,95

17. Michelle Gisin (SUI), + 2,12

