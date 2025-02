Lara Gut-Behrami kann in der ersten Abfahrt in Kvitfjell nicht mit den schnellsten Konkurrentinnen mithalten. Bild: Keystone

Die Schweizer Abfahrerinnen schneiden im Kvitjfell so schlecht ab wie seit fast acht Jahren nicht mehr. Lara Gut-Behrami und Corinne Suter müssen nicht lange nach Erklärungen für den grossen Rückstand suchen.

Die Schweizerinnen müssen in der ersten Abfahrt von Kvitfjell eine Schlappe einstecken. Lara Gut-Behrami fährt als beste Athletin von Swiss-Ski auf Platz 12, verliert auf die Siegerzeit von Cornelia Hütter aber über eine Sekunde. Corinne Suter klassiert sich knapp dahinter auf Rang 14.

Erstmals in diesem Winter fährt keine Schweizerin in die Top 10. Es ist gar das schlechteste Ergebnis seit fast acht Jahren, als Jasmine Flury in Aspen ebenfalls 12. wurde. Das enttäuschende Abschneiden ist aber zumindest in den Fällen von Gut-Behrami und Suter schnell erklärt.

Keine grosse Analyse nötig

«Im oberen Teil beim ersten Tor war ich zu ungeduldig. Dann hatte ich die Höhe nicht und dann ist es schwierig, in der Fläche schnell zu sein. Auch beim letzten Sprung bin ich viel zu weit gesprungen. Da ist wichtig, dass man so kurz wie möglich springt, damit man im Steilen noch den Speed mitnimmt für den unteren Teil. Das ist mir nicht gelungen», erklärt die Tessinerin im SRF-Interview und fügt an: «Ich bin geflogen anstatt gesprungen. Das war halt blöd.»

Ähnlich klingt es bei Suter. «Es war keine gute Fahrt. Darum weiss ich genau, dass ich morgen noch eine Chance habe und versuche, es dann umzusetzen», sagt die 30-Jährige und spricht die veränderten Bedingungen im Vergleich zum Training an: «In den Trainings war es weich und schmierig, heute hat es angezogen. Vom Tempo her war es um einiges schneller und ich erwischte die Wellen nicht gut.»

Als Ausrede wollen das die Schweizerinnen aber nicht gelten lassen. «Es ist schöner, bei solchen Verhältnissen zu fahren. Mein Ergebnis hat überhaupt nichts mit dem Schnee zu tun», sagt Gut-Behrami und stellt klar: «Es gibt nicht viel zu analysieren. Morgen habe ich die nächste Chance und ich hoffe, dass ich besser fahren kann.»

