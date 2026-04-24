Gut-Behrami gehört nach wie vor zum Nati-Kader – Zenhäusern fliegt raus

Setzt Lara Gut-Behrami ihre Karriere nach der verpassten letzten Saison fort? Bild: Keystone

Swiss Ski gibt die Kaderselektionen für den nächsten Weltcup-Winter bekannt. Während Lara Gut-Behrami erneut auf der Liste zu finden ist, sucht man Slalom-Spezialist Ramon Zenhäusern vergeblich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Swiss-Ski gibt die Kaderselektionen für den kommenden Winter bekannt und nominiert insgesamt 104 Athletinnen und Athleten.

Lara Gut-Behrami gehört noch immer zum Nati-Kader, während Ramon Zenhäusern seinen Kaderstatus bei den Männern verliert. Mehr anzeigen

Im Hinblick auf die neue Saison gibt Swiss-Ski am Freitag die Kaderselektionen bekannt und nominiert dabei insgesamt 104 Athletinnen und Athleten. Das Nationalteam besteht aus 15 Mitgliedern. Mit dabei sind Luca Aerni, Gino Caviezel, Loïc Meillard, Alexis Monney, Tanguy Nef, Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Thomas Tumler und Franjo von Allmen sowie Malorie Blanc, Lara Gut-Behrami, Wendy Holdener, Mélanie Meillard, Camille Rast und Corinne Suter.

Zum A-Kader gehören bei den Frauen unter anderen die zurückgestufte Jasmine Flury, Michelle Gisin, Eliane Christen oder Sue Piller, bei den Männern sind Namen wie Matthias Iten, Marco Kohler, Justin Murisier oder Daniel Yule dabei.

Wie geht es mit Gut-Behrami und Zenhäusern weiter?

Bei den Frauen sticht die Nomination von Lara Gut-Behrami heraus. Die Tessinerin hatte ursprünglich ihr Karriereende auf diesen Sommer angekündigt. Nach einer Verletzung und dem vorzeitigen Saison-Out liess sie ihre Zukunft aber offen. Fährt sie nun doch weiter?

Auf Männer-Seite verkleinerte sich die Nationalmannschaft gleich um einen Drittel. Niels Hintermann und Marc Rochat gaben ihren Rücktritt bekannt. Mit Arnaud Boisset (ins B-Kader), Justin Murisier und Daniel Yule (beide ins A-Kader) wurde ein Trio aufgrund der Resultate zurückgestuft.

Unklar ist, wie die Zukunft von Ramon Zenhäusern aussieht. Nach einem weiteren enttäuschenden Winter fliegt der Slalom-Spezialist aus dem C-Kader und verliert seinen Kaderstatus. Eine Fortsetzung der Karriere müsste er auf eigene Kosten in Angriff nehmen.

Hier findest du die kompletten Selektionslisten der Frauen und der Männer.

Die Kader-Selektionen für die Saison 2026/27 sind bekannt! 🙌🏼



Kaum ist die alte Saison abgeschlossen, begeinnt die neue. 🔜 Neu wurden 104 Athletinnen und Athleten selektioniert, darunter sind 15 im National-Kader, während zwei Frauen und acht Männer neu Kader-Status von… pic.twitter.com/I20wneraE2 — SwissSkiTeam (@swissskiteam) April 24, 2026

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