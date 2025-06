Lara Gut-Behrami kündigt Rücktritt an – und zieht nach England

Jubelt Lara Gut-Behrami bei Olympia 2026 in Cortina d'Ampezzo zum letzten Mal auf der ganz grossen Bühne? KEYSTONE

Lara Gut-Behrami verrät auf einer Veranstaltung ihre Rücktrittspläne und dass sie mit ihrem Ehemann Valon Behrami nach London zieht. Der Ex-Fussballer wird Technischer Direktor beim FC Watford.

Andreas Lunghi Andreas Lunghi

Die beste Super-G-Fahrerin der letzten vier Saisons war am Dienstagabend als Ehrengast bei einer Veranstaltung von «Finanz und Wirtschaft» und verriet da neue Details aus ihrem Leben. Und die haben es in sich.

Die 34-Jährige kündigte unter anderem an, dass sie demnächst nach England ziehen wird. Was für eine Skifahrerin exotisch klingt, macht im Fall von Gut-Behrami Sinn. Denn der Ehemann der Tessinerin, Valon Behrami, wird laut Informationen von blue Sport Technischer Direktor bei seinem Ex-Klub FC Watford in London.

Dieser Tapetenwechsel soll aber erst am Ende der nächsten Ski-Saison stattfinden. Bis dahin soll Gut-Behrami weiter in Udine wohnen, wo sie die letzten Jahre zusammen mit dem ehemaligen Nati-Star und dessen beiden Töchtern gelebt hat – aus organisatorischen Gründen während ihrer Saison.

Rücktritt nach Olympia 2026

Frühling 2026 wird für Gut-Behrami ein guter Zeitpunkt sein für einen Umzug, denn wie die Tessinerin an der Veranstaltung verkündet, wird die Saison 2025/2026 ihre letzte als Profisportlerin sein.

Die Olympischen Spielen in Cortina d'Ampezzo sollen für die Super-G-Olympiasiegerin von Peking der letzte Höhepunkt einer erfolgreichen Karriere sein. Was danach ist, verrät sie noch nicht. «Putzfrau werde ich sicher nicht, Familiengründung ist aber grundsätzlich ein Thema», zitiert sie der «Tages Anzeiger».

