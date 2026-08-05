Kehrt Lara Gut-Behrami nochmals in den Ski-Weltcup zurück? Die Tessinerin arbeitet derzeit hart an ihrem Comeback und wird bald wieder auf Schnee trainieren. Ob es zum Comeback kommt, bleibt aber offen.

«Sie trainiert seit Monaten intensiv» Gut-Behrami plant ihr Comeback – ob es dazu kommen wird, bleibt aber offen

Darum geht’s Im letzten Winter verletzte sich Lara Gut-Behrami schwer am Knie und musste ihre Saison nach nur einem Rennen beenden.

Ob es die Tessinerin in der kommenden Saison nochmals im Weltcup versucht, ist derzeit noch ungewiss.

Die 35-Jährige trainiert derzeit aber hart für ihr Comeback und wird in Kürze auf den Schnee zurückkehren. Zusammenfassung erstellt mit

Gibt Lara Gut-Behrami im kommenden Winter ihr Comeback oder wird sie – wie ursprünglich geplant – in diesem Sommer zurücktreten? Diese Frage beschäftigt die Ski-Schweiz seit Monaten. Eigentlich hätte die letzte Saison mit den Olympischen Spielen die Abschiedstournee der 35-Jährigen werden sollen.

Doch weil sich Gut-Behrami schon im zweiten Rennen des Winters schwer verletzte, liess die Tessinerin offen, ob sie nochmals auf die Rennpisten zurückkehrt. Im Mai sagte Gut-Behrami anlässlich der Premiere ihres Kurzfilms «Semplicemente Lara» im blue Cinema Abaton: «Ob ich mein letztes Rennen schon gemacht habe oder nicht, weiss ich wirklich noch nicht.»

Gut-Behrami trainiert für das Comeback

Ob wir Gut-Behrami in Zukunft wieder auf den Skipisten sehen werden, ist weiterhin offen. Doch die Anzeichen verdichten sich, dass die Tessinerin zumindest nochmals einen Anlauf nimmt. Sollte der Körper mitmachen, könnte es also tatsächlich zum Comeback der zweifachen Gesamtweltcupsiegerin kommen. Hans Flatscher, Alpin-Direktor bei Swiss-Ski glaubt ebenfalls an die Pläne einer weiteren Weltcup-Saison. Im Tages-Anzeiger erklärt er: «Sonst würde sie nicht seit Monaten derart intensiv trainieren.»

Gut-Behramis Ausrüster Head kündigte an, dass sie Ende Juli erste Schnee-Trainings absolviere. Dazu kam es bisher noch nicht, doch Flatscher ergänzt: «Es wird bald so weit sein». Demnach plane Gut-Behrami mit dem Speed-Team ins Camp nach Valle Nevado (Chile) zu reisen. Ob sie ihre Karriere fortsetzte, wisse sie aber selbst noch nicht: «Es kommt darauf an, wie das Knie reagiert.»

Die neue Ski-Saison würde für Gut-Behrami am 24. Oktober mit einem Riesenslalom in Sölden beginnen. Auf dem Rettenbachgletscher absolvierte die Tessinerin vor einem Jahr ihr bisher letztes Rennen (Rang 3). Ob es das letzte ihrer Karriere war, wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen.

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