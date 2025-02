Gut-Behrami fährt als Dritte ins Ziel, wird aber noch vom Podest gestossen Topfavoritin Lara Gut-Behrami kommt im WM-Super-G nicht an die besten Zeiten heran und verpasst eine Medaille. 06.02.2025

Ausgerechnet im WM-Super-G in Saalbach kommen Lara Gut-Behrami und die Schweizerinnen nicht auf Touren und verpassen die Medaillen. Die Stimmen zum ersten WM-Rennen der Frauen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizerinnen fahren im WM-Super-G von Saalbach am Podest vorbei und verpassen die Medaillen. Beste Schweizerin ist Lara Gut-Behrami auf Rang 8.

«Ich bin nicht so gut gefahren und nicht in den Rhythmus gekommen», sagt Gut-Behrami im Ziel. Ähnlich fallen die Analysen von Corinne Suter und Michelle Gisin aus.

Die erst 21-jährige Malorie Blanc ist dagegen zufrieden mit ihrem Auftritt und freut sich über den 12. Platz beim WM-Debüt. Mehr anzeigen

Der Sieg in Garmisch, 2. Plätze in Beaver Creek, St. Moritz und Cortina und Rang 5 in St. Anton – die Super-G-Resultate von Lara Gut-Behrami in diesem Weltcup-Winter sprechen für sich. Ausgerechnet im WM-Rennen kommt die Tessinerin aber nicht in Fahrt und landet auf Platz 8 – und damit so weit hinten wie noch nie in dieser Saison.

«Ich bin nicht so gut gefahren und nicht in den Rhythmus gekommen. Ich bin etwas zu rund gefahren. So gewinnt man keine Medaille», erklärt Gut-Behrami im SRF-Interview. «Wenn man nicht alles umsetzen kann, was man sich vornimmt, dann gibt es solche Ergebnisse. Es ist halt so», sagt die 33-Jährige und macht klar: «Ich konnte nicht mein bestes Skifahren zeigen.»

«Erzwingen kann man es auch im Skifahren nicht»

Dennoch ist Gut-Behrami im ersten WM-Rennen der Frauen die beste Schweizerin. Corinne Suter auf Rang 14 und Michelle Gisin auf Platz 17 enttäuschen. «Ich habe die Mischung nicht gefunden, um den Ski zu lösen», sagt Suter, die ähnlich wie Gut-Behrami nicht so richtig ins Fahren kommt. «Es war schwierig, den Speed zu machen und nicht zu fest auf der Linie zu kleben», so die 30-Jährige. «Ich habe das Beste versucht, aber erzwingen kann man es nicht – auch im Skifahren nicht.»

Michelle Gisin hält fest: «Es ist schwierig, dass man von oben bis unten den Flow findet und alles perfekt zusammenpasst. Das Niveau ist sehr hoch und man muss von zuoberst bis zuunterst jede Kurve treffen. (...) Mir ist es leider nicht so gelungen – auch heute wieder nicht.»

Einen guten Auftritt zeigt Malorie Blanc. Die erst 21-Jährige fährt bei ihrem WM-Debüt mit Startnummer 26 auf den 12. Platz. «Ich bin sehr zufrieden. Ich habe mein Bestes gegeben. Oben habe ich nicht so gut angefangen und einen kleinen Fehler gemacht. Dann habe ich probiert, so schnell wie möglich zu sein. Es war sehr cool», sagt Blanc.

Die nächste Chance für eine Schweizer Speed-Medaille für die Frauen folgt bald. Bereits am Samstag steht in Saalbach die WM-Abfahrt auf dem Programm.

