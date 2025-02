Gut-Behrami spricht Klartext: «95 Prozent dieser Medaille gehören Wendy»

Die goldene Silber-Fahrt von Wendy Holdener In der Team-Kombi fahren Wendy Holdener und Lara Gut-Behrami zu WM-Silber. Im Slalom sichert Holdener mit Bestzeit die Medaille für das Schweizer Team. 11.02.2025

Wendy Holdener zaubert im Kombi-Slalom an der Ski-WM in Saalbach einen Traumlauf in den Schnee und sichert dem Team Holdener/Gut-Behrami WM-Silber. Im Zielraum stimmt ihre Teamkollegin eine Lobeshymne an.

Luca Betschart Luca Betschart

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wendy Holdener und Lara Gut-Behrami sichern den Schweizer Frauen an der Ski-WM in Saalbach im dritten Rennen die erste Medaille und gewinnen in der Team-Kombination Silber.

Grossen Anteil am Podestplatz hat Wendy Holdener, die im Slalom die Bestzeit in den Schnee zaubert und so Gut-Behramis Rückstand aus der Abfahrt wettmacht.

Kein Wunder, ist Gut-Behrami im Ziel voll des Lobes für ihre Teamkollegin und sagt: «Ich bin nicht so schnell gefahren, trotzdem hat es für eine Medaille gereicht. Hut ab für Wendy.» Mehr anzeigen

Nach dem ersten Teil der Team-Kombination, die an der WM in Saalbach ihre Premiere feiert, sieht es für die Schweizer Medaillenhoffnungen düster aus. Die Mitfavoritinnen Corinne Suter und Lara Gut-Behrami handeln sich in der Abfahrt über eine Sekunde Rückstand ein und stellen die Slalom-Asse so vor schwierige Aufgaben.

Diese meistert insbesondere Wendy Holdener mit Bravour. Von Platz 12 aus startet die 31-Jährige die grosse Aufholjagd, fährt im Slalom die schnellste Zeit und führt ihr Team tatsächlich noch auf den zweiten Platz.

Zittern im Zielraum

Bis die Medaille im Trockenen ist, muss das Duo aber leiden. «Als ich im Ziel war und warten musste, war ich schon sehr nervös. Lara hat versucht, mich zu beruhigen. Aber ich habe bis am Schluss gezittert», gibt Holdener im SRF-Interview zu.

Die Warterei geht auch an Gut-Behrami nicht spurlos vorbei. «Ich wusste nicht, was ich im Ziel machen soll. Während der Fahrt von Wendy hab ich mich auf der anderen Seite versteckt. Denn ich habe überhaupt nicht gern, wenn die Kamera auf mich gerichtet ist, wenn ich mich nicht so kontrollieren kann», sagt die Tessinerin.

Für den Glanzauftritt ihrer Teamkollegin hat Gut-Behrami nur lobende Worte. «95 Prozent der Medaille gehören heute Wendy», unterstreicht die 33-Jährige und erklärt, wie das Duo überhaupt zusammengefunden hat: «Ich habe mit meinem Papa geredet. Wendy ist im Slalom eine Macht, wenn es um Teamwettbewerbe geht, ist sie eine Macht. Da kann ich viel von ihr lernen. Ich dachte, wenn ich an den Start gehe, wäre es cool, das mit ihr zu machen.»

Wendy Holdener und Lara Gut-Behrami gelingt in der WM-Kombi der Sprung aufs Podest. Bild: Keystone

Auch bei Olympia am Start?

Die Bestätigung dafür liefert Holdener eindrücklich. «Heute hat sie das bewiesen. Ich bin nicht so schnell gefahren, trotzdem hat es für eine Medaille gereicht. Hut ab für Wendy», schwärmt Gut-Behrami und zeigt sich vom neuen Format begeistert: «Es ist ein cooler Wettbewerb und es macht Spass. Und ich hätte mir keine bessere Teamkollegin wünschen können als Wendy.»

Holdener gibt der selbstkritischen Gut-Behrami Lob zurück. «Sie hat eine gute Leistung gemacht. Klar, wollte sie schneller sein. Dafür wusste ich, dass ich all in gehen muss», so Holdener. «Es ist schlussendlich gut aufgegangen. Wir haben das heute gut gemacht.» Und womöglich ist das erst der Anfang.

Im kommenden Jahr ist die Team-Kombi auch bei den Olympischen Spielen in Cortina Bestandteil des Programms. Die beiden Silberheldinnen scheinen alles andere als abgeneigt. «Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder darum kämpfen können ja», bestätigt Holdener. Derweil scherzt Gut-Behrami mit Blick auf den heutigen Rückstand auf die Siegerinnen Johnson und Shiffrin: «Ich schaue, dass ich nächstes Jahr in Cortina die vier Zehntelsekunden aufholen kann.»

Videos aus dem Ressort

Odermatt zeigt im TV seine Glatze Am Sonntag überraschten die Schweizer Abfahrer mit wilden Frisuren. Am Tag danach sind bei den meisten die Haare ganz weg – so auch bei Superstar Marco Odermatt. 11.02.2025