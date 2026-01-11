  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Frauen-Cheftrainer Tschuor «Gut-Behramis Unfall wäre vermeidbar gewesen»

Sandro Zappella

11.1.2026

Lara Gut-Behrami fällt nach einer schweren Knieverletzung die ganze Saison aus. (Archivfoto)
Lara Gut-Behrami fällt nach einer schweren Knieverletzung die ganze Saison aus. (Archivfoto)
Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Der Ausfall von Lara Gut-Behrami trifft das Schweizer Frauenteam hart. Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor räumt ein: Der Unfall wäre mit anderen Tor-Flaggen vermeidbar gewesen.

Sandro Zappella

11.01.2026, 09:40

11.01.2026, 09:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lara Gut-Behrami fällt nach einem folgenschweren Sturz mit schweren Knieverletzungen für die gesamte Saison aus, was das Schweizer Speed-Team deutlich schwächt.
  • Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor bezeichnet den Unfall als vermeidbar und sieht bei den verwendeten Flaggen Potenzial zur Verletzungsprävention.
  • Österreich-Teamchef Roland Assinger kennt eine Lösung, die sofort umsetzbar wäre: Dreieckflaggen wie beim Snowboard.
Mehr anzeigen

Ohne Lara Gut-Behrami fehlt den Schweizer Ski-Frauen das Aushängeschild im Speed-Bereich. Während Holdener und Rast in den technischen Bewerben mit Podestplätzen glänzen, sieht es in Abfahrt und Super-G für die Schweiz derzeit düster aus. Der überraschende Rang 5 von Janine Schmitt gestern in der Abfahrt von Zauchensee war das Bestresultat in diesem Winter von den Speed-Frauen, bei denen Corinne Suter immerhin ihr Comeback nach Verletzung geben konnte.

Sie rettete Schweizer Ehre in Zauchensee. Das ist Ski-Aufsteigerin Janine Schmitt

Sie rettete Schweizer Ehre in ZauchenseeDas ist Ski-Aufsteigerin Janine Schmitt

Der verheerende Sturz von Teamleaderin Lara Gut-Behrami geschah am 20. November in den USA in Copper Mountain. Der «Blick» schreibt, dass damals im Super-G-Training Hektik und Gedränge geherrscht hätten, da viele Teams vor Ort gewesen seien. Die Sicht sei mässig gewesen, das Licht flach und der Schnee aggressiv. Gut-Behrami habe ein Tor zu eng angefahren, blieb mit der Hand hängen und stürzte folgenschwer. Mit Kreuzbandriss, Innenbandriss und einem Meniskusschaden verpasst die 34-Jährige die komplette Olympia-Saison, die eigentlich ihre letzte hätte sein sollen. 

Ob die Tessinerin nochmals als Profi auf die Ski-Pisten zurückkehrt, ist weiterhin unklar. Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor sagt dazu: «Das entscheidet Lara mit ihrem Umfeld. Wenn sie zurückkommt, ist sie sehr willkommen.»

Wäre der Unfall vermeidbar gewesen?

Doch Tschuor lässt mit einer weiteren, einer brisanten Aussage aufhorchen. Bei ORF sagt er über die Verletzung von Lara Gut-Behrami: «Der Unfall wäre vermeidbar gewesen.» Der Trainer erklärt, dass dies mit anderen Flaggen möglich gewesen wäre, und zwar mit solchen, die bei hoher Belastung mittig reissen. Man habe vor Jahren damit experimentiert. Die Sollbruchstelle reduziere Drehstürze, weil das Tor nachgebe. Doch die Flaggen hätten sich nur im Rennen durchgesetzt, so Tschuor.

Zum Unfall von Gut-Behrami nimmt er auch sich selbst und Swiss-Ski in die Pflicht: «Wir müssen kritisch prüfen, ob wir etwas hätten anders machen können. Verletzungsprävention muss Thema sein.» Kritik von der verletzten Gut-Behrami gab es übrigens keine, wie Tschuor festhält:  «Von ihr kam nie ein Vorwurf.»

Dreiecks-Flaggen wie beim Snowboard?

Zu den alternativen Flaggen erklärt Österreich-Teamchef Roland Assinger im «Blick», dass im Training zu viele Flaggen reissen – deshalb bräuchte es mit diesen Flaggen an jedem Tor Personal. Sein Alternativ-Vorschlag: Dreiecks-Flaggen wie beim Snowboard.

Gibt es die Dreieck-Flaggen bald auch im Skisport?
Gibt es die Dreieck-Flaggen bald auch im Skisport?
KEYSTONE

Die derzeit verwendete Flagge beim Skifahren funktioniere bei Abfahrern wie Dominik Paris oder Vincent Kriechmayr, da diese rund 100 Kilogramm wiegen. Bei Frauen mit 65 Kilo allerdings nicht, deshalb wären die Dreiecksflaggen eine «sofort umsetzbare Lösung.»

Mehr Videos aus dem Ressort

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor: «Verletzungen haben eine gewisse Alltäglichkeit»

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor: «Verletzungen haben eine gewisse Alltäglichkeit»

10.12.2025

Meistgelesen

Covid-Kredit, Maserati und das Arbeitsrecht: Die Akte des Bar-Betreibers von Crans-Montana
Norwegische Doppelführung – Meillard als Fünfter voll dabei
Lausanner Labor züchtet Haut für Brandopfer von Crans-Montana

Mehr Ski

Slalom im Ticker. Norwegische Doppelführung – Meillard als Fünfter voll dabei

Slalom im TickerNorwegische Doppelführung – Meillard als Fünfter voll dabei

Heftiger Schneefall und starker Wind. Super-G in Zauchensee abgesagt

Heftiger Schneefall und starker WindSuper-G in Zauchensee abgesagt

«Ein Traum, hier zu fahren». Das sagen die Schweizer Slalom-Cracks vor dem Heimrennen in Adelboden

«Ein Traum, hier zu fahren»Das sagen die Schweizer Slalom-Cracks vor dem Heimrennen in Adelboden