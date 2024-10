«Gut, dass es losgeht – dann sind all die Gerüchte endlich weg»

Odermatt: «Das gute Gefühl geht im Sommer komplett weg» Vor dem Saisonauftakt in Sölden spricht Marco Odermatt im Interview mit blue Sport über die Vorbereitungen und Ziele für den neuen Weltcup-Winter. 25.10.2024

Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt startet am Sonntag in die neue Weltcup-Saison. Im Interview mit blue Sport erklärt er, warum das gute Gefühl von letzter Saison weg ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marco Odermatt startet mit dem Riesenslalom in Sölden am Sonntag in die neue Weltcup-Saison.

Der Schweizer verrät, dass das gute Fahrgefühl über den Sommer komplett weggeht.

Der Gesamtweltcupsieger freut sich, dass es endlich losgeht: «Dann sind all die Gerüchte weg und man weiss ein wenig, wer wo steht.»

Bevor die Saison überhaupt beginnt, staubt Marco Odermatt die erste Auszeichnung des Winters ab. Der Gesamtweltcupsieger ist für seine aussergewöhnlichen Leistungen in der vergangenen Saison wenig überraschend mit dem «Skieur d'Or» ausgezeichnet worden.

Der 27-jährige Nidwaldner gewann den Preis zum zweiten Mal nach 2022 und folgt auf die Amerikanerin Mikaela Shiffrin, welche die Auszeichnung im vergangenen Jahr erhielt. Im Interview zwei Tage vor dem Saisonstart sagt Odermatt zu blue Sport: «Es ist eine schöne Auszeichnung, auch wenn es irgendwie schon weit weg war. Als Gesamtweltcupsieger ist die Chance sowieso etwa 50:50, dass man das dann auch gewinnt.» Es sei aber dennoch schön, so in die Saison zu starten.

Odermatt gewann in der letzten Saison 13 Rennen, neun davon in seiner Paradedisziplin Riesenslalom. Mit den beiden Abfahrtssiegen in Wengen feierte er auch seine ersten Triumphe in der Königsdisziplin. Mit 874 Punkten Vorsprung und mehr sicherte er sich zum dritten Mal in Folge den Gesamtweltcup. Zudem gingen auch die kleinen Kristallkugeln in der Abfahrt, im Super-G und im Riesenslalom an Odermatt, der disziplinübergreifend nur in fünf Rennen nicht auf dem Podest stand.

Das gute Gefühl ist schon wieder weg

Alles kann Odermatt vom letzten Winter jedoch nicht in die neue Saison nehmen: «Das gute Gefühl geht über den Sommer komplett weg. Das Material, das Setup, das Wissen, was wo funktioniert hat und die Erfahrung, das nimmt man mit, auch das Vertrauen, im mentalen Sinn. Aber das gute Fahrgefühl, da beginnt man wieder ganz von vorne.»

Das Training helfe, um wieder in Form zu kommen und die Abläufe zu automatisieren, aber schlussendlich braucht es schon die Rennen, um wieder «diesen Rennspirit und den Rennflow zu bekommen».

Ob es Odermatt gelingt, am Sonntag beim Saisonstart die Spannung wieder aufzubauen, werde sich zeigen: «Wenn du am Morgen aufstehst und hochfährst und weisst, heute zählt es wieder, dann kommt die Spannung ganz sicher wieder. Wenn ich am Start stehe, will ich das Rennen gewinnen, das ist jeden Tag das Ziel.»

Neuer Vertrag bei Red Bull

Für einmal gehörten die Schlagzeilen in den letzten Wochen etwas weniger Marco Odermatt, sondern vermehrt auch den beiden Rückkehrern Marcel Hirscher und Lucas Braathen. Ihn selbst lässt das kalt: «Es kommt mir nicht so darauf an, es wird auch so noch genug geschrieben. Aber für den Sport ist es sicher gut, sind die beiden hier. Es ist gut, geht es jetzt endlich los, dann sind all die Gerüchte weg und man weiss ein wenig, wer wo steht.» Dann könne man sich auch wieder auf die sachlichen Leistungen konzentrieren, so Odermatt.

News gab es für den Schweizer am Freitag auch von Sponsor Red Bull. Der Vertrag mit Odermatt wurde um mehrere Jahre verlängert. In der Skiszene spricht man sogar von einem Vertrag auf «Lebzeiten». Darauf angesprochen sagt Odermatt lachend: «Ich hoffe, ich lebe schon noch ein bisschen länger als die Vertragsdauer ist.» Es sei aber richtig, dass es sich um einen längerfristigen Vertrag handle. Odermatt schätzt, dass Red Bull ein Partner sei, der «wisse, was Spitzensport bedeute». Es gehe um mehr, als einfach nur das Logo zu platzieren: «Es gibt keine Frage oder keinen Gefallen, der nicht erfüllt wird.»

