«Hab noch nie einen den Steilhang so fahren sehen»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Odermatt versetzt Teamfunk ins Staunen «Hab noch nie einen den Steilhang so fahren sehen»

Tobias Benz

5.12.2025

Viel Lob für Odermatt: «Hab noch nie einen den Steilhang so fahren sehen»

Viel Lob für Odermatt: «Hab noch nie einen den Steilhang so fahren sehen»

04.12.2025

Marco Odermatt macht in Beaver Creek den Auftakt-Hattrick perfekt und gewinnt nach Riesenslalom und Super-G auch die erste Abfahrt. Viel Lob gibt's am Teamfunk – Odermatt selbst findet's «unglaublich cool».

Tobias Benz

05.12.2025, 06:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Marco Odermatt dominiert den Ski-Weltcup derzeit fast nach Belieben. In Beaver Creek gewinnt der Nidwaldner die erste Abfahrt des Winters.
  • Der Steilhang auf der Birds of Prey gelingt dem 28-Jährigen nach eigener Aussage «perfekt».
  • Auch am Schweizer Teamfunk staunt man über die Leistung des Ausnahmekönners.
Mehr anzeigen

Nach den Auftaktsiegen im Riesenslalom (Sölden) und im Super-G (Copper Mountain) triumphiert Marco Odermatt auch in der ersten Abfahrt des Winters und setzt damit gleich zum Saisonstart eine unmissverständliche Duftmarke.

«Alle drei Saison-Opener zu gewinnen, das ist unglaublich cool», strahlt der Schweizer Ski-Dominator nach dem Rennen im Interview bei SRF. Für Odermatt ist es zudem der erste Abfahrtssieg auf der Birds of Prey in Beaver Creek.

«Ein Abfahrtssieg ist mittlerweile schon das Speziellste – in meiner Karriere hat es noch nicht so viele gegeben. Deshalb bin ich heute sehr, sehr zufrieden, vor allem damit, wie ich Ski gefahren bin.»

Abfahrt in Beaver Creek. Odermatt triumphiert auf der Birds of Prey – von Allmen knapp am Podest vorbei

Abfahrt in Beaver CreekOdermatt triumphiert auf der Birds of Prey – von Allmen knapp am Podest vorbei

Viel Lob via Funk und TV

Den Sieg tütet Odermatt mit einem brillanten Abschnitt im Steilhang ein – dort fährt der Nidwaldner seinem ärgsten Konkurrenten Cochran-Siegle um ganze 60 Hundertstel davon. Gestaunt wird nach dem Husarenritt sogar am Schweizer Teamfunk: «Ich sitze seit acht Jahren auf diesem Baum, aber hab noch nie einen den Steilhang so fahren sehen», lautet die ungläubige Durchsage, die nach der Zieleinfahrt im TV zu hören ist (siehe Video oben).

Auch SRF-Experte Beat Feuz ist voll des Lobes: «Er ist genau so gefahren, wie man muss. Wirklich lehrbuchmässig, er hat alles richtig erwischt.» Da wird heute keiner mehr dran rankommen», legt sich die Abfahrer-Legende fest und liegt damit goldrichtig, auch wenn zu dem Zeitpunkt erst 12 Fahrer im Ziel sind.

Dabei fühlte sich Odermatt nach den Trainings alles andere als sicher, was diesen Streckenabschnitt anging. «Ich habe die letzten zwei Tage wirklich Respekt vor dem Steilhang gehabt. Man hat gar nichts gesehen und ich habe mich nicht wohlgefühlt, da voll runterzudrücken», verrät der 28-Jährige.

Vor dem Rennen habe man aber gute Arbeit geleistet, lobt Odermatt: «Heute haben sie die Piste sehr gut hingekriegt. Ich habe gewusst, es mag viel leiden und der Steilhang ist mir wirklich perfekt gelungen. Schon oben beim Gleiten habe ich gemerkt, der Ski ist super und das Setup passt perfekt.»

Das könnte dich auch interessieren

Schlechte Wettervorhersagen. Nächste Programmänderung in Beaver Creek: Super-G am Freitag statt Samstag

Schlechte WettervorhersagenNächste Programmänderung in Beaver Creek: Super-G am Freitag statt Samstag

Ski-Stars von morgen: Alessio Miggiano, von den FCZ-Junioren auf die Streif

Ski-Stars von morgen: Alessio Miggiano, von den FCZ-Junioren auf die Streif

Wer ist Alessio Miggiano? Der Speed-Spezialist spielte als Jugendlicher im Nachwuchs des FC Zürich Fussball, entschied sich dann aber für eine Karriere im Ski-Sport.

21.10.2025

Meistgelesen

«Hab noch nie einen den Steilhang so fahren sehen»
Video aufgetaucht – US-Verteidigungsminister stolpert über frühere Aussagen
Die grösste Influencerin Italiens könnte ins Gefängnis kommen – wegen eines Kuchens
Als Prinz Harry in TV-Show Trump veräppelt, kippt die Stimmung
Russischer General kritisiert Putin – und begibt sich in grosse Gefahr

Mehr Ski

Sturz im Abfahrtstraining. Corinne Suter fällt wochenlang aus

Sturz im AbfahrtstrainingCorinne Suter fällt wochenlang aus

Ski-Stars von morgen. Alessio Miggiano, von den FCZ-Junioren auf die schwierigsten Abfahrten der Welt

Ski-Stars von morgenAlessio Miggiano, von den FCZ-Junioren auf die schwierigsten Abfahrten der Welt

Wetter zwingt FIS zu Programm-Änderung. «Habe rein gar nichts gesehen» – Bedingungen in Beaver Creek bewegen sich am Limit

Wetter zwingt FIS zu Programm-Änderung«Habe rein gar nichts gesehen» – Bedingungen in Beaver Creek bewegen sich am Limit

Rückkehr in den Weltcup. Skistar Hintermann packt nach Krebs-Schock aus

Rückkehr in den WeltcupSkistar Hintermann packt nach Krebs-Schock aus

Erneute Programmänderung. Abfahrt in Beaver Creek nun doch am Donnerstag

Erneute ProgrammänderungAbfahrt in Beaver Creek nun doch am Donnerstag