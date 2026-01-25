Mikaela Shiffrin holt am Sonntag ihre neunte Slalom-Kristallkugel. KEYSTONE

Mikaela Shiffrin schreibt im Slalom von Spindlermühle am Sonntag einmal mehr Geschichte. Mit dem Sieg sichert sie sich ihre neunte Slalom-Kristallkugel – das hat vor ihr noch nie jemand geschafft.

Die 30-Jährige ist im Stangenwald auch in dieser Saison das Mass aller Dinge. Am Sonntag dominiert sie in Spindlermühle die Konkurrenz einmal mehr und hält ihre erste Verfolgerin, Camille Rast, mit 1.67 Sekunden auf Distanz.

Es ist der 71. Slalom-Sieg und der insgesamt 108. Weltcup-Erfolg für die US-Dominatorin. Was ihr noch viel mehr bedeuten dürfte, ist, dass sie sich mit dem siebten Sieg im achten Slalom frühzeitig die neunte Kristallkugel in dieser Disziplin gesichert hat.

Damit ist sie auch in dieser Sparte alleinige Rekordhalterin. Zuvor teilte sie sich den Rekord mit Ingemar Stenmark und Lindsey Vonn, die acht kleine Kristallkugeln im Slalom bzw. in der Abfahrt geholt haben. Im Frühling könnte Vonn mit ihrer Landsfrau wieder gleichziehen, sie führt die Disziplinenwertung in der Abfahrt souverän an.

«Ich habe im Moment keine Worte dafür», sagt Mikaela Shiffrin nach dem Rennen im Interview bei SRF mit einem Schmunzeln. «Ich habe den ganzen Tag nicht an die Kristallkugel gedacht. Ich habe im Vorfeld gewusst, dass es möglich ist, aber ich habe nicht daran gedacht.»

«Rast war im 2. Lauf nahe dran»

Sie habe sich auf andere Dinge fokussieren müssen, wie zum Beispiel früher am Berg zu sein als noch für den Riesenslalom am Samstag, weil die Startzeit früher angesetzt war. Eine Passage im 2. Lauf habe ihr zudem etwas Kopfzerbrechen bereitet: «Ich hatte Sorgen, dass ich es vermassle», sagt die 30-Jährige.

Angesprochen auf den Vorsprung auf die Konkurrenz sagt Shiffrin, dass dies nicht in jedem Rennen der Fall sei. Es sei für sie ein Vorteil gewesen, im 1. Lauf mit der Startnummer 1 ins Rennen zu gehen.

«Wir wussten nicht, wie sich der Schnee anfühlt. Ich hatte keine Erwartungen und bin einfach so schnell gefahren, wie ich konnte. Als ich mehr über die Bedingungen wusste, war ich bereits im Ziel.»

Die anderen Athletinnen hätten gewusst, dass es die eine oder andere Tücke am Hang gab, was etwas hindernd sein könnte. «Die Startnummer 1 war also perfekt für mich. Im 2. Lauf war Camille (Rast, d. Red.) nahe dran – es ist jedes Mal ein grosser Push», schliesst die Dominatorin ab.

