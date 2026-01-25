  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

9. Slalom-Kristallkugel «Habe keine Worte dafür» –Mikaela Shiffrin erreicht neuen Rekord

Andreas Lunghi

25.1.2026

Mikaela Shiffrin holt am Sonntag ihre neunte Slalom-Kristallkugel.
Mikaela Shiffrin holt am Sonntag ihre neunte Slalom-Kristallkugel.
KEYSTONE

Mikaela Shiffrin schreibt im Slalom von Spindlermühle am Sonntag einmal mehr Geschichte. Mit dem Sieg sichert sie sich ihre neunte Slalom-Kristallkugel – das hat vor ihr noch nie jemand geschafft.

Andreas Lunghi

25.01.2026, 15:50

Die 30-Jährige ist im Stangenwald auch in dieser Saison das Mass aller Dinge. Am Sonntag dominiert sie in Spindlermühle die Konkurrenz einmal mehr und hält ihre erste Verfolgerin, Camille Rast, mit 1.67 Sekunden auf Distanz.

Es ist der 71. Slalom-Sieg und der insgesamt 108. Weltcup-Erfolg für die US-Dominatorin. Was ihr noch viel mehr bedeuten dürfte, ist, dass sie sich mit dem siebten Sieg im achten Slalom frühzeitig die neunte Kristallkugel in dieser Disziplin gesichert hat.

Shiffrin-Show in Spindlermühle. 9. Slalom-Kugel für US-Dominatorin – starke Rast fährt auf Rang zwei, Holdener Fünfte

Shiffrin-Show in Spindlermühle9. Slalom-Kugel für US-Dominatorin – starke Rast fährt auf Rang zwei, Holdener Fünfte

Damit ist sie auch in dieser Sparte alleinige Rekordhalterin. Zuvor teilte sie sich den Rekord mit Ingemar Stenmark und Lindsey Vonn, die acht kleine Kristallkugeln im Slalom bzw. in der Abfahrt geholt haben. Im Frühling könnte Vonn mit ihrer Landsfrau wieder gleichziehen, sie führt die Disziplinenwertung in der Abfahrt souverän an.

«Ich habe im Moment keine Worte dafür», sagt Mikaela Shiffrin nach dem Rennen im Interview bei SRF mit einem Schmunzeln. «Ich habe den ganzen Tag nicht an die Kristallkugel gedacht. Ich habe im Vorfeld gewusst, dass es möglich ist, aber ich habe nicht daran gedacht.»

«Rast war im 2. Lauf nahe dran»

Sie habe sich auf andere Dinge fokussieren müssen, wie zum Beispiel früher am Berg zu sein als noch für den Riesenslalom am Samstag, weil die Startzeit früher angesetzt war. Eine Passage im 2. Lauf habe ihr zudem etwas Kopfzerbrechen bereitet: «Ich hatte Sorgen, dass ich es vermassle», sagt die 30-Jährige.

Angesprochen auf den Vorsprung auf die Konkurrenz sagt Shiffrin, dass dies nicht in jedem Rennen der Fall sei. Es sei für sie ein Vorteil gewesen, im 1. Lauf mit der Startnummer 1 ins Rennen zu gehen.

«Wir wussten nicht, wie sich der Schnee anfühlt. Ich hatte keine Erwartungen und bin einfach so schnell gefahren, wie ich konnte. Als ich mehr über die Bedingungen wusste, war ich bereits im Ziel.»

Die anderen Athletinnen hätten gewusst, dass es die eine oder andere Tücke am Hang gab, was etwas hindernd sein könnte. «Die Startnummer 1 war also perfekt für mich. Im 2. Lauf war Camille (Rast, d. Red.) nahe dran – es ist jedes Mal ein grosser Push», schliesst die Dominatorin ab.

Mehr Videos aus dem Ressort

Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Slalom-Ass und Wirtschafts-Studentin

Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Slalom-Ass und Wirtschafts-Studentin

Wer ist Anuk Brändli? Die 22-jährige Schweizer Skifahrerin stellt sich im Video-Porträt von blue Sport vor, spricht über ihre grössten Ziele und erklärt, weshalb ein breiter Horizont für sie wichtig ist.

20.10.2025

Meistgelesen

Thun führt YB im Berner Derby vor
Warum so viele Senioren ihr Haus nicht loslassen
Snowboarder trifft Skifahrer am Kopf – dieser stirbt auf der Piste
Gefürchteter Wintersturm zieht über die USA − 190 Millionen Menschen betroffen
Der FC Basel hat viel mehr als ein Trainerproblem

Mehr Ski

Slalom in Kitzbühel. Ösi-Star Feller lässt bei Heimsieg die Hütte beben – Meillard starker Zweiter

Slalom in KitzbühelÖsi-Star Feller lässt bei Heimsieg die Hütte beben – Meillard starker Zweiter

Ski alpin. Der emotionale Aufstieg des Giovanni Franzoni

Ski alpinDer emotionale Aufstieg des Giovanni Franzoni

So schlecht wie noch nie. Österreicher erleben in Kitzbühel ein historisches Debakel

So schlecht wie noch nieÖsterreicher erleben in Kitzbühel ein historisches Debakel

Videos aus dem Ressort

Odermatt: «Es ist ein bisschen verrückt, mit 110 km/h gegen eine Wand zu fahren»﻿

Odermatt: «Es ist ein bisschen verrückt, mit 110 km/h gegen eine Wand zu fahren»﻿

17.01.2026

Franzoni (engl.): «Es ist eine Ehre für mich, das Podium mit solchen Legenden zu teilen»﻿

Franzoni (engl.): «Es ist eine Ehre für mich, das Podium mit solchen Legenden zu teilen»﻿

17.01.2026

Von Allmen: «Es tut weh, speziell hier in Wengen»﻿

Von Allmen: «Es tut weh, speziell hier in Wengen»﻿

17.01.2026

Odermatt: «Es ist ein bisschen verrückt, mit 110 km/h gegen eine Wand zu fahren»﻿

Odermatt: «Es ist ein bisschen verrückt, mit 110 km/h gegen eine Wand zu fahren»﻿

Franzoni (engl.): «Es ist eine Ehre für mich, das Podium mit solchen Legenden zu teilen»﻿

Franzoni (engl.): «Es ist eine Ehre für mich, das Podium mit solchen Legenden zu teilen»﻿

Von Allmen: «Es tut weh, speziell hier in Wengen»﻿

Von Allmen: «Es tut weh, speziell hier in Wengen»﻿

Mehr Videos