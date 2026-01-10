  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Top 30 hauchdünn verpasst Hächler: «An den Bedingungen hat es nicht gelegen»

Luca Betschart aus Adelboden

10.1.2026

Lenz Hächler verpasst den zweiten Riesenslalom-Lauf in Adelboden bloss um fünf Hundertstel.
Lenz Hächler verpasst den zweiten Riesenslalom-Lauf in Adelboden bloss um fünf Hundertstel.
Bild: Keystone

Lenz Hächler verpasst im Riesenslalom von Adelboden den zweiten Lauf und damit sein gestecktes Ziel um mickrige fünf Hundertstel. Entsprechend gross ist die Enttäuschung im Zielraum. 

Luca Betschart aus Adelboden

10.01.2026, 13:30

10.01.2026, 13:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beinahe schafft es Lenz Hächler bei seinem zweiten Riesenslalom-Start am Chuenisbärgli in den zweiten Lauf. In der Endabrechnung fehlen bloss fünf Hundertstel.
  • Hächler spürt schon beim Überqueren der Ziellinie, dass seine Fahrt für den Sprung in die Top 30 nicht reichen wird.
  • Im Gespräch mit blue News erklärt der Zuger, was ihm derzeit noch fehlt. 
Mehr anzeigen

Nach der Chuenisbärgli-Feuertaufe und dem Ausfall im Zielhang im letzten Jahr kommt Lenz Hächler bei seinem zweiten Adelboden-Start mit Startnummer 40 als 29. ins Ziel. So richtig freuen mag sich der 22-Jährige darüber aber nicht – weil er bereits befürchtet, was kurz darauf Tatsache wird.

«Ich bin davon ausgegangen, dass es nicht für den zweiten Lauf reicht», erklärt Hächler im Gespräch mit blue News sein Kopfschütteln im Zielraum. Zu dem Zeitpunkt weiss der Zuger allerdings noch nicht, dass ihm für die Top 30 schlussendlich bloss fünf Hundertstel fehlen sollen.

Riesenslalom in Adelboden. 2. Lauf am Chuenisbärgli: Fährt Odermatt den Sieg nach Hause?

Riesenslalom in Adelboden2. Lauf am Chuenisbärgli: Fährt Odermatt den Sieg nach Hause?

Keine Ausreden

Und das, obwohl Hächler noch auf der Suche nach seiner Topform ist. «Mir fehlt noch das Vertrauen durch die wenigen Trainingstage. Es fühlt sich noch nicht so geschmeidig an. Ich muss einfach geduldig bleiben.»

Die schwierigen Verhältnisse im verschneiten Berner Oberland will er nicht als Ausrede gelten lassen. «Die Bedingungen waren für alle recht ähnlich. Die Piste war super. Klar hat es geschneit, aber ich sehe das meistens als Chance für mich, weil es mir nichts ausmacht. An dem ist es nicht gelegen.»

Und so muss sich der Riesenslalom-Spezialist wie schon im letzten Jahr früher als erhofft vom frenetischen Heimpublikum verabschieden. «Es ist cool, wenn man hier ins Ziel kommt. Ich habe es versucht, etwas aufzusaugen», sagt Hächler. «Trotzdem überwiegt natürlich die Enttäuschung.»

Der nächste Odermatt?. Lenz Hächler: «Es ist generell blöd, sich mit Marco zu vergleichen»

Der nächste Odermatt?Lenz Hächler: «Es ist generell blöd, sich mit Marco zu vergleichen»

Ski-Stars von morgen. Lenz Hächler – der Draufgänger, der kein Risiko scheut

Ski-Stars von morgenLenz Hächler – der Draufgänger, der kein Risiko scheut

Das könnte dich auch interessieren

Nef: «Es müssen noch einige Sachen zusammenkommen für das Podest»

Nef: «Es müssen noch einige Sachen zusammenkommen für das Podest»

09.01.2026

Yule: «Der Weg stimmt – ich habe die gute Richtung gefunden»

Yule: «Der Weg stimmt – ich habe die gute Richtung gefunden»

09.01.2026

Iten: «Als kleiner Junge träumt man von Adelboden»

Iten: «Als kleiner Junge träumt man von Adelboden»

09.01.2026

Meistgelesen

Trump liest Zettel laut vor, den ihm Rubio leise zusteckt +++ Vance outet Todesschützen
VBZ stellen Busbetrieb ein +++ Hier warnt der Bund vor Gefahr +++ Swiss streicht weitere Flüge
2. Lauf am Chuenisbärgli: Fährt Odermatt den Sieg nach Hause?
Vonn holt ihren 84. Weltcupsieg – Janine Schmitt schafft mit Rang 5 den Exploit
Neue Verordnung könnte Crans-Montana vor Haftung schützen

Mehr aus dem Ressort

Nach Sieg in Zauchensee. Vater von Lindsey Vonn: «Das ist nicht schlecht für eine alte Frau»

Nach Sieg in ZauchenseeVater von Lindsey Vonn: «Das ist nicht schlecht für eine alte Frau»

Abfahrt in Zauchensee. Vonn holt ihren 84. Weltcupsieg – Janine Schmitt schafft mit Rang 5 den Exploit

Abfahrt in ZauchenseeVonn holt ihren 84. Weltcupsieg – Janine Schmitt schafft mit Rang 5 den Exploit

Luca Aerni vor Adelboden-Rennen. «Ich werde ganz fest an die betroffenen Familien denken»

Luca Aerni vor Adelboden-Rennen«Ich werde ganz fest an die betroffenen Familien denken»

Schweigeminute statt Vogellisi. Die grosse Stille vor dem Ski-Spektakel in Adelboden

Schweigeminute statt VogellisiDie grosse Stille vor dem Ski-Spektakel in Adelboden

Debatte um Pisten-Präparation. Tumler kritisiert FIS-Trend scharf – Odermatt und Meillard teilen Meinung nicht

Debatte um Pisten-PräparationTumler kritisiert FIS-Trend scharf – Odermatt und Meillard teilen Meinung nicht