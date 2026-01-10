Lenz Hächler verpasst den zweiten Riesenslalom-Lauf in Adelboden bloss um fünf Hundertstel. Bild: Keystone

Lenz Hächler verpasst im Riesenslalom von Adelboden den zweiten Lauf und damit sein gestecktes Ziel um mickrige fünf Hundertstel. Entsprechend gross ist die Enttäuschung im Zielraum.

Beinahe schafft es Lenz Hächler bei seinem zweiten Riesenslalom-Start am Chuenisbärgli in den zweiten Lauf. In der Endabrechnung fehlen bloss fünf Hundertstel.

Hächler spürt schon beim Überqueren der Ziellinie, dass seine Fahrt für den Sprung in die Top 30 nicht reichen wird.

Hächler spürt schon beim Überqueren der Ziellinie, dass seine Fahrt für den Sprung in die Top 30 nicht reichen wird.

Nach der Chuenisbärgli-Feuertaufe und dem Ausfall im Zielhang im letzten Jahr kommt Lenz Hächler bei seinem zweiten Adelboden-Start mit Startnummer 40 als 29. ins Ziel. So richtig freuen mag sich der 22-Jährige darüber aber nicht – weil er bereits befürchtet, was kurz darauf Tatsache wird.

«Ich bin davon ausgegangen, dass es nicht für den zweiten Lauf reicht», erklärt Hächler im Gespräch mit blue News sein Kopfschütteln im Zielraum. Zu dem Zeitpunkt weiss der Zuger allerdings noch nicht, dass ihm für die Top 30 schlussendlich bloss fünf Hundertstel fehlen sollen.

Keine Ausreden

Und das, obwohl Hächler noch auf der Suche nach seiner Topform ist. «Mir fehlt noch das Vertrauen durch die wenigen Trainingstage. Es fühlt sich noch nicht so geschmeidig an. Ich muss einfach geduldig bleiben.»

Die schwierigen Verhältnisse im verschneiten Berner Oberland will er nicht als Ausrede gelten lassen. «Die Bedingungen waren für alle recht ähnlich. Die Piste war super. Klar hat es geschneit, aber ich sehe das meistens als Chance für mich, weil es mir nichts ausmacht. An dem ist es nicht gelegen.»

Und so muss sich der Riesenslalom-Spezialist wie schon im letzten Jahr früher als erhofft vom frenetischen Heimpublikum verabschieden. «Es ist cool, wenn man hier ins Ziel kommt. Ich habe es versucht, etwas aufzusaugen», sagt Hächler. «Trotzdem überwiegt natürlich die Enttäuschung.»

