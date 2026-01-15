Von Allmen: «Heimrennen sind schön, können aber auch viel Energie kosten»

Odermatt: «Es ist schade, wenn man traditionelle Streckenabschnitte verändert» 14.01.2026

Von Freitag bis Sonntag gehen in Wengen die legendären Lauberhornrennen über die Bühne. Vor dem Spektakel äussern sich die Schweizer Speedspezialisten gegenüber den Medien.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marco Odermatt geht als Favorit in die Lauberhornrennen, obwohl die Strecke ihm technisch nicht optimal liegt.

Die Rückkehr zur ursprünglichen Streckenführung im Brüggli-S freut Odermatt, da sie technisch anspruchsvoller ist als die angepasste Version im Vorjahr.

Für Lokalmatador Franjo von Allmen ist das Heimrennen emotional fordernd, doch er hofft, an seine starken Leistungen vom Vorjahr anknüpfen zu können. Mehr anzeigen

Die letzten drei Abfahrten am Lauberhorn konnte Marco Odermatt für sich entscheiden. Entsprechend geht der Weltcup-Dominator auch dieses Jahr als grosser Favorit an den Start – sowohl im Super-G am Freitag als auch in der Abfahrt am Samstag. Obwohl die Strecke nicht unbedingt auf den technisch starken Nidwaldner zugeschnitten ist.

«Es ist ein spezielles Gelände. Technisch nicht sehr anspruchsvoll und überhaupt nicht steil», sagt Odermatt. «Aber es hat mit dem Brüggli-S und Ziel-S doch auch technische Passagen, in denen du den Unterschied ausmachen kannst. In Vergangenheit sind mir die oft sehr gut gelungen.»

Vor einem Jahr sorgte eine Anpassung am Brüggli-S für Ärger beim 28-Jährigen. Eine Verbreiterung der Schlüssel-Stelle machte die Durchfahrt einfacher – ein Nachteil für einen Super-Techniker wie Odermatt. Im Super-G musste er sich mit Rang 7 begnügen.

Jetzt sieht das Kernen-S wieder so aus, wie man es jahrelang kannte. «Ich finde es schade, wenn man solche traditionelle Streckenabschnitte verändert und bin froh, sind wir wieder beim altbekannten Brüggli-S», so Odermatt.

Von Allmen will in Wengen erneut brillieren

Der Rummel um die Schweizer Ski-Cracks sei besonders in Wengen riesig. «Mittlerweile kann ich nach einem Rennen gut herunterfahren. Ich denke, zuhause kann man sich vom ganzen Rummel am besten erholen», sagt Odi.

Youngster Franjo von Allmen scheint damit noch etwas mehr Mühe zu haben. «Ein Heimrennen ist unglaublich schön, kann aber auch unglaublich viel Energie kosten», so der 24-Jährige. «Man muss es sich gut einteilen. Ich versuche natürlich, positive Energie rauszuziehen.»

Von Allmen: «Heimrennen sind schön, können aber auch viel Energie kosten» 14.01.2026

Letztes Jahr hat das hervorragend geklappt mit dem Sieg im Super-G und Rang 2 in der Abfahrt. Von Allmen hofft, dass er diese Emotionen erneut erleben kann. «Es startet wieder bei Null. Ich versuche, die guten Sachen vom letzten Jahr mitzunehmen.»

Hintermann denkt noch nicht an Olympia

Wengen-Sieger nennen darf sich auch Niels Hintermann. Er hat im Jahr 2017 in einem verrückten Rennen die Super-Kombination für sich entschieden. Der Druck um Top-Resultate ist bei ihm nach überstandener Krebserkrankung aber etwas in den Hintergrund geraten. Trotzdem konnte er zuletzt mit Rang 7 in Gröden ein Ausrufezeichen setzen.

Damit hat Hintermann die Kriterien für eine Olympia-Teilnahme erfüllt. Weil die Schweiz so viele gute Abfahrer hat und nur vier Schweizer bei den Winterspielen pro Disziplin starten können, steht Hintermanns Teilnahme auf der Kippe. Das scheint ihn aber nicht sonderlich zu stören.

«Ich muss sicher nicht ums Olympia-Ticket kämpfen. Ich fahre nicht aus diesem Grund. Da stehen andere mehr unter Druck», sagt er. «Ich geniesse es einfach. Wenn es klappt, dann klappt es – und wenn nicht, ist es halt so. Klar, eine Olympia-Teilnahme wäre der Hammer. Aber das ist nicht wirklich mein Ziel in diesem Jahr.»

Hintermann: «Ich denke nicht ans Olympia-Ticket» 14.01.2026

Nichtsdestotrotz will der Zürcher alles geben, um vielleicht doch noch auf den Olympia-Zug aufspringen zu können. «Ich habe am Samstag eine Chance und nächste Woche noch einmal eine. Aber ich fahre diese Rennen nicht mit dem Gedanken an ein Olympia-Ticket.»

Monney rechnet sich im Super-G einiges aus

Ähnlich wie bei Hintermann ist die Olympia-Situation bei Alexis Monney. Er hat die Kriterien mit zwei 9. Rängen eigentlich erfüllt, könnte aber ein Streichkandidat sein. In diesem Winter läuft es dem Romand noch nicht so gut wie letztes Jahr, zuletzt fuhr er beim Super-G in Livigno aber als 2. aufs Podest. Entsprechend rechnet er sich am Freitag bessere Podestchancen aus als am Samstag.

Monney: «Es ist so schön, vor Schweizer Publikum zu fahren» 14.01.2026

Für Youngster Livio Hiltbrand wird die Lauberhornabfahrt zur Premiere. «Die Heim-Abfahrt bei dieser Kulisse herunterzufahren, macht einen schon ein bisschen nervös», sagt der Berner. «Ich werde sicher Herzklopfen haben.»