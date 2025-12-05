  1. Privatkunden
Schockmoment in Beaver Creek Helm verloren, regungslos im Schnee: Rok Aznoh mit Horror-Sturz

Syl Battistuzzi

5.12.2025

Aznohs Sturz im Video

Aznohs Sturz im Video

Der Schock-Moment in Beaver Creek: Junioren-Weltmeister Rok Aznoh verliert bei 115km/h die Kontrolle und prallt in die Fangwand.

05.12.2025

Ein schwerer Sturz von Rok Aznoh überschattet das Weltcup-Rennen in Beaver Creek: Der 23-jährige Slowene verliert den Helm und bleibt regungslos liegen. Erst Stunden später folgt die Diagnose.

Syl Battistuzzi

05.12.2025, 09:51

05.12.2025, 10:21

Überschattet wurde das Abfahrtsrennen in Beaver Creek am Donnerstag von einem heftigen Sturz von Rok Aznoh. Dem 23-jährigen Slowenen wurde im Mittelteil ein Verschneider zum Verhängnis. Die Startnummer 58 verlor beim Aufprall den Helm und blieb regungslos liegen.

Nach einer langen Unterbrechung wurde der Junioren-Weltmeister von 2023 im Rettungsschlitten abtransportiert und das Rennen schliesslich fortgesetzt. Am Ende triumphierte auf der «Birds of Prey» der Schweizer Marco Odermatt, was aber mit dem Unfall in den Hintergrund rückte.

Abfahrt in Beaver Creek. Odermatt triumphiert auf der Birds of Prey – von Allmen knapp am Podest vorbei

Abfahrt in Beaver CreekOdermatt triumphiert auf der Birds of Prey – von Allmen knapp am Podest vorbei

Aus dem Spital in Vail gab es später dann die genaue Diagnose: Der Slowene erlitt einen Kreuzband- sowie Meniskusriss, gravierende Kopf- und Nackenverletzungen blieben zum Glück aus. Die Saison ist damit für das Ski-Talent zu Ende.

Rok Aznoh muss mit dem Rettungsschlitten abtransportiert werden.
Rok Aznoh muss mit dem Rettungsschlitten abtransportiert werden.
KEYSTONE

Mehr Ski

Odermatt versetzt Teamfunk ins Staunen. «Hab noch nie einen den Steilhang so fahren sehen»

Odermatt versetzt Teamfunk ins Staunen«Hab noch nie einen den Steilhang so fahren sehen»

Schlechte Wettervorhersagen. Nächste Programmänderung in Beaver Creek: Super-G am Freitag statt Samstag

Schlechte WettervorhersagenNächste Programmänderung in Beaver Creek: Super-G am Freitag statt Samstag

Sturz im Abfahrtstraining. Corinne Suter fällt wochenlang aus

Sturz im AbfahrtstrainingCorinne Suter fällt wochenlang aus

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Wer von ihnen wird bald Weltcup-Siege einfahren? blue Sport trifft die Swiss-Ski-Talente Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt und spricht mit ihnen über Heimat, Leidenschaft und ihren Traum vom Weg an die Spitze.

20.10.2025

Die Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler im Porträt

Wer von ihnen wird bald Weltcup-Siege einfahren? blue Sport trifft die Swiss-Ski-Talente Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler und spricht mit ihnen über Heimat, Leidenschaft und ihren Traum vom Weg an die Spitze.

22.10.2025

Lara Gut-Behrami: «Ob ich noch Rennen fahren kann, weiss ich erst nächstes Jahr»

Lara Gut-Behrami: «Ob ich noch Rennen fahren kann, weiss ich erst nächstes Jahr»

Lara Gut-Behrami hat sich das Kreuzband im linken Knie gerissen und verpasst den Rest der Saison, die ihre letzte hätte sein sollen. Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt spricht sie über ihre Diagnose und den weiteren Verlauf.

28.11.2025

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler im Porträt

Lara Gut-Behrami: «Ob ich noch Rennen fahren kann, weiss ich erst nächstes Jahr»

Lara Gut-Behrami: «Ob ich noch Rennen fahren kann, weiss ich erst nächstes Jahr»

