Helm verloren, regungslos im Schnee: Rok Aznoh mit Horror-Sturz

Aznohs Sturz im Video Der Schock-Moment in Beaver Creek: Junioren-Weltmeister Rok Aznoh verliert bei 115km/h die Kontrolle und prallt in die Fangwand. 05.12.2025

Ein schwerer Sturz von Rok Aznoh überschattet das Weltcup-Rennen in Beaver Creek: Der 23-jährige Slowene verliert den Helm und bleibt regungslos liegen. Erst Stunden später folgt die Diagnose.

Überschattet wurde das Abfahrtsrennen in Beaver Creek am Donnerstag von einem heftigen Sturz von Rok Aznoh. Dem 23-jährigen Slowenen wurde im Mittelteil ein Verschneider zum Verhängnis. Die Startnummer 58 verlor beim Aufprall den Helm und blieb regungslos liegen.

Nach einer langen Unterbrechung wurde der Junioren-Weltmeister von 2023 im Rettungsschlitten abtransportiert und das Rennen schliesslich fortgesetzt. Am Ende triumphierte auf der «Birds of Prey» der Schweizer Marco Odermatt, was aber mit dem Unfall in den Hintergrund rückte.

Aus dem Spital in Vail gab es später dann die genaue Diagnose: Der Slowene erlitt einen Kreuzband- sowie Meniskusriss, gravierende Kopf- und Nackenverletzungen blieben zum Glück aus. Die Saison ist damit für das Ski-Talent zu Ende.