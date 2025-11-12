  1. Privatkunden
Kampfansage aus Österreich Hermann Maier: «Odermatt war letztes Jahr auch schon schlagbar»

Luca Betschart

12.11.2025

Hermann Maier sagt über Österreichs Skiteam: «Die Talsohle ist durchschritten.»
Hermann Maier sagt über Österreichs Skiteam: «Die Talsohle ist durchschritten.»
Bild: Keystone

Ski-Legende Hermann Maier traut dem österreichischen Team im Olympia-Winter Grosses zu – selbst die Entthronung von Gesamtweltcup-Sieger Marco Odermatt.

Luca Betschart

12.11.2025, 07:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Österreichs Ski-Team zeigt nach einer schwächeren vergangenen Saison einen starken Start in den neuen Weltcup-Winter.
  • Der 54-fache Weltcup-Sieger Hermann Maier äussert sich optimistisch und glaubt, dass das ÖSV-Team wieder an alte Erfolge anknüpfen kann.
  • Maier traut zwei Österreichern gar zu, Marco Odermatt im Rennen um den Gesamtweltcup herausfordern zu können.
Mehr anzeigen

Nach einer über weite Strecken enttäuschenden letzten Saison (die Heim-WM im Februar in Saalbach ausgeschlossen) meldet sich die Skination Österreich zum Auftakt des Olympia-Winters in Sölden eindrücklich zurück. Im Riesenslalom der Frauen holt sich Julia Scheib den Sieg, tags darauf fahren bei den Männern gleich drei ÖSV-Athleten in die Top 6.

Kein Wunder, zeigt sich Ski-Legende Hermann Maier für die anstehende Saison optimistisch. «Das liegt auch daran, dass die Weltmeisterschaften super funktioniert haben. Im Endeffekt ist die Talsohle durchschritten», sagt Maier gemäss dem Newsportal «heute» bei einem Medientermin in Wien. «Ich glaube, dass man sich heuer wesentlich mehr erwarten kann und es eine ganz gute Saison aus österreichischer Sicht wird.»

Schwarz und Haaser als Odermatt-Herausforderer

Der «Herminator» geht gar noch einen Schritt weiter. «Der eine oder andere hat die Chance auf ganz oben in Richtung Gesamtweltcup», glaubt der 52-Jährige und fügt an: «Marco Odermatt war letztes Jahr auch schon schlagbar und hatte nicht seine beste Saison.» Maier sieht in erster Linie Marco Schwarz und Raphael Haaser als mögliche Odermatt-Herausforderer.

Doch auch Marcel Hirscher, der mittlerweile für die Niederlande am Start steht, traut Maier alles zu. «Er hat aus dem letzten Jahr sicher viel lernen können. Von aussen ist nun die Planung besser. Er hat das erste Rennen weggelassen», sagt Maier und meint auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele im Februar: «Ich glaube, Hirscher ist nach wie vor absolut siegfähig.»

