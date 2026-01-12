Hirscher tauscht Ski gegen Snowboard Kurz nach seiner Olympia-Absage überrascht Marcel Hirscher mit einem Sportart-Wechsel. Der Snowboard-Ausflug endet trotz Sturz glimpflich. 12.01.2026

Redaktion blue Sport Patrick Lämmle

Marcel Hirscher verzichtet auf einen Start in diesem Olympia-Winter. Der für die Niederlande startende Österreicher verschiebt seine Rückkehr in den Weltcup auf unbestimmte Zeit. In einem Instagram-Video erklärte der achtfache Gesamtweltcupsieger (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) letzte Woche: «In Wahrheit ist es so: Es geht sich nicht aus. Das Tempo, das ich gehen kann, ist nicht weltcupwürdig. Ich werde weitertrainieren und vielleicht schaffe ich es auf nächstes Jahr.»

Zunächst einmal hat er aber seine Ski gegen ein Snowboard ausgetauscht. Möglicherweise nicht die beste Idee, wenn man sich das Video oben anschaut, das Hirscher ebenfalls auf Instagram gepostet hat.