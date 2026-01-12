  1. Privatkunden
Schreckmoment im Video Hier stürzt Ski-Ass Marcel Hirscher mit dem Snowboard

Patrick Lämmle

12.1.2026

Hirscher tauscht Ski gegen Snowboard

Hirscher tauscht Ski gegen Snowboard

Kurz nach seiner Olympia-Absage überrascht Marcel Hirscher mit einem Sportart-Wechsel. Der Snowboard-Ausflug endet trotz Sturz glimpflich.

12.01.2026

Kurz nach seiner Olympia-Absage überrascht Marcel Hirscher mit einem Sportart-Wechsel. Der Snowboard-Ausflug endet trotz Sturz glimpflich.

Redaktion blue Sport

12.01.2026, 15:27

Marcel Hirscher verzichtet auf einen Start in diesem Olympia-Winter. Der für die Niederlande startende Österreicher verschiebt seine Rückkehr in den Weltcup auf unbestimmte Zeit. In einem Instagram-Video erklärte der achtfache Gesamtweltcupsieger (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) letzte Woche: «In Wahrheit ist es so: Es geht sich nicht aus. Das Tempo, das ich gehen kann, ist nicht weltcupwürdig. Ich werde weitertrainieren und vielleicht schaffe ich es auf nächstes Jahr.»

Zunächst einmal hat er aber seine Ski gegen ein Snowboard ausgetauscht. Möglicherweise nicht die beste Idee, wenn man sich das Video oben anschaut, das Hirscher ebenfalls auf Instagram gepostet hat.

«Nicht weltcupwürdig». Marcel Hirscher verzichtet auf Comeback in diesem Winter

«Nicht weltcupwürdig»Marcel Hirscher verzichtet auf Comeback in diesem Winter

Mit Bier auf dem Leaderthron. Zenhäusern in Adelboden gefeiert: «Mein Herz beginnt zu glühen»

Mit Bier auf dem LeaderthronZenhäusern in Adelboden gefeiert: «Mein Herz beginnt zu glühen»

Schweizer Ski-Ass zieht Schlussstrich. Andrea Ellenberger tritt zurück: «Verletzungen zwangen mich dazu»

Schweizer Ski-Ass zieht SchlussstrichAndrea Ellenberger tritt zurück: «Verletzungen zwangen mich dazu»

Ausraster trotz Podestplatz. Kristoffersen zerstört im Zielraum Skistöcke und lässt Reporter und Fans stehen

Ausraster trotz PodestplatzKristoffersen zerstört im Zielraum Skistöcke und lässt Reporter und Fans stehen

Hirscher tauscht Ski gegen Snowboard

Hirscher tauscht Ski gegen Snowboard

Kurz nach seiner Olympia-Absage überrascht Marcel Hirscher mit einem Sportart-Wechsel. Der Snowboard-Ausflug endet trotz Sturz glimpflich.

12.01.2026

Nef: «Es müssen noch einige Sachen zusammenkommen für das Podest»

Nef: «Es müssen noch einige Sachen zusammenkommen für das Podest»

09.01.2026

Yule: «Der Weg stimmt – ich habe die gute Richtung gefunden»

Yule: «Der Weg stimmt – ich habe die gute Richtung gefunden»

09.01.2026

