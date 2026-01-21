Rainer Pariasek posiert mit Ramon Zenhäusern und dessen Fondue. bild: zvg

Acht Jahre nach seinem «birnenweichen» TV-Moment überrascht Ramon Zenhäusern ORF-Moderator Rainer Pariasek mit dem passenden Fondue. Sportlich muss der Slalomfahrer dagegen liefern – in Kitzbühel zählt’s.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ramon Zenhäusern erinnert mit einem Geschenk an sein legendäres «Birnenweich»-Interview von 2018 und überreicht ORF-Moderator Rainer Pariasek ein eigens mitentwickeltes «Birnenweich»-Fondue.

Das virale Interview hatte ihm damals nach dem Gewinn der Olympia-Silbermedaille grosse Bekanntheit eingebracht.

Sportlich kämpft Zenhäusern derzeit um die Olympia-Qualifikation und braucht beim Slalom in Kitzbühel dringend ein weiteres Top-15-Ergebnis. Mehr anzeigen

Am 22. Feburar 2018 holt Ramon Zenhäusern an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im Slalom sensationell die Silbermedaille. Bei seinem anschliessenden Interview-Marathon macht er auch beim österreichischen Fernsehen halt und erklärt dort seine Gefühlslage: «Also das heute, das ist bireweich.»

Als ORF-Moderator Rainer Pariasek nachfragt, was das bedeutet, übersetzt Zenhäusern direkt ins Hochdeutsche: «Birnenweich!» Das Interview geht viral und der sympathische Walliser erlangt damit nicht nur dank Olympia-Silber auch ausserhalb der Schweiz grössere Bekanntheit.

Zenhäusern sagt rückblickend zu blue News: «Als ich das Video im Nachhinein gesehen habe, musste ich natürlich auch darüber lachen, weil es so spontan bei mir raus platzte.» Weiter erklärt der 33-Jährige: «Ich werde auch heute noch häufig darauf angesprochen.»

«Ich bin stolz, ein eigenes Fondue zu haben»

Nach dem ersten Slalom-Lauf in Wengen, welche Zenhäusern nicht nach Wunsch glückt, gibt es dann ein Birnenweich-Comeback. Fast acht Jahre nach dem Kult-Interview hat Zenhäusern nämlich ein Geschenk für den Kollegen aus dem Österreichischen TV mitgebracht: Ein originales Birnenweich-Fondue, welches der Walliser zusammen mit der Käserei «Vom Chäser» erfunden hat.

Zenhäusern erklärt gegenüber blue News: «Sie haben mich angefragt, ob ich Interesse hätte, mit ihm zusammen ein Fondue ‹Birnenweich› zu produzieren. Da ich sowieso ein Fondue Liebhaber bin, habe ich gerne mitgemacht. Heute bin ich stolz, ein eigenes Fondue zu haben.»

ORF-Moderator Rainer Pariasek fand die Aktion mit dem Birnenweich-Fondue äusserst witzig. bild: zvg

Letzte Olympia-Chance in Kitzbühel

Die Olympia-Silbermedaille von Ramon Zenhäusern im Jahr 2018 war eines der grossen Karriere-Highlights des Wallisers. In dieser Saison kämpft der Slalom-Spezialist darum, überhaupt an die Winterspiele fahren zu dürfen. In Wengen gab es mit Rang 45 nach dem ersten Lauf eine herbe Enttäuschung.

Die Qualifikations-Kriterien hat Zenhäusern mit seinem 15. Platz in Adelboden erst zur Hälfte erfüllt. Gefordert sind zwei Top-15-Plätze oder ein Rang unter den ersten 7, um die Selektionskriterien von Swiss-Ski zu erfüllen. Zenhäusern bleibt deshalb nur noch der Slalom in Kitzbühel am kommenden Sonntag, um den zweiten geforderten Top-15-Platz noch zu holen.

