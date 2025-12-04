Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿» 22.10.2025

Ein Jahr nach der Krebs-Diagnose steht Niels Hintermann vor dem Comeback im Spitzensport. Der Speed-Fahrer sprach an einer Medienkonferenz vor der Saison darüber, was sich für ihn verändert hat und was gleich geblieben ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Etwas mehr als ein Jahr nach seiner Lymphdrüsenkrebs-Diagnose kehrt Niels Hintermann in den Weltcup zurück.

Die frühe Entdeckung und erfolgreiche Behandlung ermöglichten ihm ein Comeback, was für ihn jedoch nie oberstes Ziel war: «In solch einer Situation ist egal, ob man Pöstler, Bänker oder Skifahrer ist. Dann wollen einfach alle gesund werden.»

Trotz neuer Gelassenheit bleibt Hintermann ehrgeizig und will in der kommenden Saison wieder konkurrenzfähig sein. Mehr anzeigen

«Danke, soweit tipptopp, ich kann mich nicht beklagen.» Niels Hintermann antwortet so, wie es viele machen, wenn sie gefragt werden, wie es ihnen geht. Die Antwort würde in den allermeisten Fällen kaum mehr als ein beiläufiges Nicken auslösen. Beim 30-Jährigen hat sie mehr Gewicht. Er gibt sie Anfang Oktober an der Medienkonferenz in Dübendorf, wo er mit weiteren Athletinnen und Athleten von Swiss-Ski das Material für die anstehende Saison abholt. Wie vor einem Jahr ist Hintermann soeben aus dem Trainingslager aus Südamerika zurückgereist. Doch der Kontrast könnte nicht grösser sein.

Statt nach Dübendorf hatte Hintermann damals, im letzten Oktober, kurzfristig ins Spital Hirslanden in Zürich eingeladen. Dort gab er bekannt, an Lymphdrüsenkrebs erkrankt zu sein. Ein Physiotherapeut hatte bei ihm einen vergrösserten Lymphknoten bemerkt. Symptome hatte Hintermann, der wenige Monate zuvor geheiratet hatte, keine verspürt.

Körperlich fast auf «altem Niveau»

Es wurde umgehend eine Behandlung mit Chemotherapie und Bestrahlung eingeleitet. Weil der Krebs frühzeitig entdeckt wurde und keine anderen Organe befallen waren, standen die Heilungschancen gut. «Es bleibt beschissen, aber ich nehme das Ganze mit dem Gefühl in Angriff, dass es nach zwei, drei Monaten vorbei ist», sagte Hintermann damals. Und tatsächlich: Mit den Worten «Over and out» verkündete Hintermann im Februar, dass er krebsfrei ist.

«Das wünsche ich niemanden, dass er das durchmachen muss», sagt Hintermann nun rückblickend über seine schwere Zeit und ergänzt, dass er auch daraus sehr viel lernen und profitieren könnte. Es sei nicht seine Intention gewesen, «ums verrecke» zurückzukommen, sondern einfach mal die Krankheit zu überstehen, erklärt Hintermann: «Wenn man in dieser Situation ist, dann haben alle das gleiche Ziel. Dann ist egal, ob man Pöstler, Bänker oder Skifahrer ist. Dann wollen einfach alle gesund werden.» In so einer Phase spiele es dann auch keine wahnsinnig grosse Rolle, was hintendran komme, sondern es sei viel wichtiger zu wissen, wer hinter einem stehe.

Und jetzt geht es ihm eben wieder «tipptopp». Zumindest körperlich fühle er sich fast wieder auf dem Niveau wie vor der Erkrankung. Viel ist gegangen, seit er im März erste Tests auf dem Velo gemacht hat und dabei – wie es nicht anders zu erwarten war – viel schneller als früher an die Belastungsgrenze gekommen ist. Bereits im April, zunächst mit einem angepassten Programm, stieg er ins Konditionstraining mit der Mannschaft ein.

Immer noch ehrgeizig, aber auch gelassener

Drei Weltcup-Siege hat Hintermann auf dem Konto. Nach dem Sensationssieg in der Kombination von Wengen 2017 triumphierte er zweimal in der Abfahrt von Kvitfjell. Dazu kommen vier 3. Plätze, die er ebenfalls in der Königsdisziplin errungen hat. Die Saison vor seiner Erkrankung hatte Hintermann als sechstbester Abfahrer abgeschlossen. Und nun? «Nun geniesse ich es, wieder trainieren zu können, wieder reisen zu können», sagt Hintermann.

Es sei in den letzten 12 Monaten nicht selbstverständlich gewesen, auf einer abgesperrten Piste trainieren zu können. Vor allem freue er sich aber auf die anstehenden Rennen: «Die Läufe sind noch länger als im Training, noch spektakulärer, das macht noch mehr Spass zum Fahren. Auf das freue ich mich auf jeden Fall.»

Jubelt Niels Hintermann auch auf der Piste bald wieder? sda

Gleichzeitig lässt der Zürcher durchblicken, dass er immer noch Athlet ist und von seinem Ehrgeiz wenig eingebüsst hat. Dass er trotz der Umstände nicht zufrieden mit den Trainings ist, entspricht seinem Naturell. Geduld, so räumt Hintermann ein, sei noch nie seine Stärke gewesen. Schliesslich will er nun, bei seiner Rückkehr in den Weltcup, auch «konkurrenzfähig» sein, betont Hintermann.

Auch wenn er weiter ehrgeizig ist, hat die Erkrankung dennoch vieles in seinem Leben relativiert. «Gewisse Dinge erscheinen weniger dramatisch. Anderes, wie Sonnenaufgänge, geniesse ich dafür plötzlich wieder mehr.» Vor allem aber ist er froh, wieder mehr «Normalität» zu haben und auf die Frage, wie es ihm geht, kurz und knapp mit «Tipptopp» antworten zu können.

