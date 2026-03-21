Niels Hintermann lässt sich im Zielraum vom Marco Odermatt und Co. feiern. Keystone

Beim Weltcup-Finale in Kvitfjell beendet Niels Hintermann seine Karriere. Der Zürcher geniesst seine letzte Abfahrt noch einmal richtig und sagt, worauf er sich jetzt richtig freut.

«Ich bin fertig mit Skifahren. Ich bin nicht mehr bereit, mein Leben so zu riskieren, wie ich es müsste.» Mit diesen Worten kündigte Niels Hintermann vor einer Woche in Courchevel seinen Rücktritt an.

In seinem letzten Rennen geniesst es der Zürcher noch einmal so richtig. Im unteren Streckenteil nimmt er Tempo heraus, streckt die Hände in die Luft und fährt die letzten Meter mit breitem Grinsen im Gesicht.

Entsprechend kommt er mit einem Mega-Rückstand von 9,38 Sekunden auf Sieger Dominik Paris ins Ziel, wo seine Teamkollegen bereits mit Champagner-Flaschen warten. Hintermann lässt sich feiern, gönnt sich einen grossen Schluck Champagner und nimmt Gratulationen entgegen.

«Es hat Spass gemacht, es war ein Genuss, noch einmal zu fahren», sagt Hintermann nach dem Rennen im SRF-Interview. Er habe schon vor der Abfahrt viele Gratulationen entgegengenommen, wusste aber, dass er sich noch ein letztes Mal konzentrieren müsse. «Ich hatte keine Lust, hier noch in einem Netz zu liegen. Aber das habe ich genossen.» Auch geschlafen habe er sehr gut. «Gestern Abend gab es hier sogar noch Nordlichter. Es war wirklich perfekt.»

«Eine unglaubliche Reise»

Beim Entscheid zum Rücktritt spielte auch Hintermanns überstandene Lymphdrüsenkrebs-Erkrankung eine entscheidende Rolle. Vor der Saison 2024/25 hatte ein Physiotherapeut bei ihm einen vergrösserten Lymphknoten bemerkt. Dank der frühen Erkennung und der sofortigen Behandlung mit Chemotherapie und Bestrahlung wurde ihm, wie er sagt, ein zweites Leben geschenkt. Dieses möchte er nun nicht mehr aufs Spiel setzen. Er sei nicht mehr bereit, Vollgas zu geben.

Der 30-Jährige blickt auf eine Karriere mit sieben Weltcup-Podestplätzen zurück, darunter drei Siege. Seine beiden Abfahrtserfolge feierte er am Ort seines Abschieds in Kvitfjell. «Es war eine unglaubliche Reise, die ich erleben durfte. Es war schön mit allen, die dabei waren», sagt er.

Wie es jetzt mit ihm weitergeht, weiss Hintermann noch nicht genau. «Ich weiss, dass der ZSC am Mittwochabend im Spiel 3 (Playoff-Viertelfinal gegen Lugano, d. Red.) noch etwas geplant hat. Das werde ich sicher geniessen. Mein Herz schlägt jetzt für den Z!»