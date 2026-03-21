  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Abschied beim Weltcup-Finale Hintermann lässt sich nach dem letzten Rennen der Karriere feiern: «Es war ein Genuss»

Jan Arnet

21.3.2026

Niels Hintermann lässt sich im Zielraum vom Marco Odermatt und Co. feiern.
Niels Hintermann lässt sich im Zielraum vom Marco Odermatt und Co. feiern.
Keystone

Beim Weltcup-Finale in Kvitfjell beendet Niels Hintermann seine Karriere. Der Zürcher geniesst seine letzte Abfahrt noch einmal richtig und sagt, worauf er sich jetzt richtig freut.

Jan Arnet

21.03.2026, 13:44

21.03.2026, 14:55

«Ich bin fertig mit Skifahren. Ich bin nicht mehr bereit, mein Leben so zu riskieren, wie ich es müsste.» Mit diesen Worten kündigte Niels Hintermann vor einer Woche in Courchevel seinen Rücktritt an.

In seinem letzten Rennen geniesst es der Zürcher noch einmal so richtig. Im unteren Streckenteil nimmt er Tempo heraus, streckt die Hände in die Luft und fährt die letzten Meter mit breitem Grinsen im Gesicht. 

Entsprechend kommt er mit einem Mega-Rückstand von 9,38 Sekunden auf Sieger Dominik Paris ins Ziel, wo seine Teamkollegen bereits mit Champagner-Flaschen warten. Hintermann lässt sich feiern, gönnt sich einen grossen Schluck Champagner und nimmt Gratulationen entgegen.

Abfahrt beim Weltcup-Finale. Nur Paris schneller als von Allmen – Odermatt klar geschlagen

Abfahrt beim Weltcup-FinaleNur Paris schneller als von Allmen – Odermatt klar geschlagen

«Es hat Spass gemacht, es war ein Genuss, noch einmal zu fahren», sagt Hintermann nach dem Rennen im SRF-Interview. Er habe schon vor der Abfahrt viele Gratulationen entgegengenommen, wusste aber, dass er sich noch ein letztes Mal konzentrieren müsse. «Ich hatte keine Lust, hier noch in einem Netz zu liegen. Aber das habe ich genossen.» Auch geschlafen habe er sehr gut. «Gestern Abend gab es hier sogar noch Nordlichter. Es war wirklich perfekt.»

«Eine unglaubliche Reise»

Beim Entscheid zum Rücktritt spielte auch Hintermanns überstandene Lymphdrüsenkrebs-Erkrankung eine entscheidende Rolle. Vor der Saison 2024/25 hatte ein Physiotherapeut bei ihm einen vergrösserten Lymphknoten bemerkt. Dank der frühen Erkennung und der sofortigen Behandlung mit Chemotherapie und Bestrahlung wurde ihm, wie er sagt, ein zweites Leben geschenkt. Dieses möchte er nun nicht mehr aufs Spiel setzen. Er sei nicht mehr bereit, Vollgas zu geben.

Der 30-Jährige blickt auf eine Karriere mit sieben Weltcup-Podestplätzen zurück, darunter drei Siege. Seine beiden Abfahrtserfolge feierte er am Ort seines Abschieds in Kvitfjell. «Es war eine unglaubliche Reise, die ich erleben durfte. Es war schön mit allen, die dabei waren», sagt er. 

Wie es jetzt mit ihm weitergeht, weiss Hintermann noch nicht genau. «Ich weiss, dass der ZSC am Mittwochabend im Spiel 3 (Playoff-Viertelfinal gegen Lugano, d. Red.) noch etwas geplant hat. Das werde ich sicher geniessen. Mein Herz schlägt jetzt für den Z!»

Hintermann: «Ich bin nicht mehr bereit, mit meinem Leben zu spielen»

Hintermann: «Ich bin nicht mehr bereit, mit meinem Leben zu spielen»

Niels Hintermann gibt im Rahmen der Abfahrt von Courchevel vor laufender Kamera seinen Rücktritt bekannt.

13.03.2026

Meistgelesen

Plötzlich reichen Irans Raketen 4000 Kilometer weit
Grosser ukrainischer Drohnenangriff trifft Russland +++ Ukraine meldet Abschuss von russischem Kampfhelikopter
ARD setzt Schlagershow «Immer wieder sonntags» ab
Juwelier wird vor Bijouterie angeschossen – Täter flüchtig
Nur Paris schneller als von Allmen – Odermatt klar geschlagen

Ski-News

Suter neben dem Podest. Pirovano siegt beim Weltcup-Finale und gewinnt die Abfahrtskugel

Suter neben dem PodestPirovano siegt beim Weltcup-Finale und gewinnt die Abfahrtskugel

Schweizer Machtdemonstration. Stefanie Grob gewinnt letzte Europa-Cup-Abfahrt des Winters ++ Männer feiern Dreifachsieg

Schweizer MachtdemonstrationStefanie Grob gewinnt letzte Europa-Cup-Abfahrt des Winters ++ Männer feiern Dreifachsieg

Weltcupfinal in Kvitfjell. Odermatt: «Es ist so langsam, dass es kein weiteres Training braucht»

Weltcupfinal in KvitfjellOdermatt: «Es ist so langsam, dass es kein weiteres Training braucht»

Tier traf sie am Kopf. Schweizer Ski-Ass verpasst wegen Kuh-Unfall Weltcup-Final

Tier traf sie am KopfSchweizer Ski-Ass verpasst wegen Kuh-Unfall Weltcup-Final

Holt Odermatt seine vierte Kugel?. Diese Entscheidungen stehen am Weltcup-Finale noch aus

Holt Odermatt seine vierte Kugel?Diese Entscheidungen stehen am Weltcup-Finale noch aus