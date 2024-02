Niels Hintermann hofft in Kvitfjell auf einen Podestplatz. Keystone

Starke Schweizer im 1. Training für die Abfahrt in Kvitfjell am Samstag. Niels Hintermann ist der Schnellste und auch Franjo von Allmen mischt ganz vorne mit. Stefan Rogentin kann ebenfalls überzeugen. Nur Marco Odermatt lässt sich noch nicht in die Karten blicken.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Abfahrer können im 1. Training in Kvitfjell überzeugen.

Niels Hintermann, der vor zwei Jahren in Norwegen gleich zweimal aufs Podest fuhr, stellt am Donnerstag gar die Bestzeit auf.

Die Abfahrt am Samstag könnte vorentscheidend sein im Kampf um die kleine Kristallkugel. Vor der vorletzten Abfahrt der Saison hat Marco Odermatt sechs Punkte Vorsprung auf Cyprien Sarrazin.

Am Sonntag geht in Kvitfjell noch ein Super-G über die Bühne. Mehr anzeigen

Im norwegischen Kvitfjell feierte Niels Hintermann vor zwei Jahren seinen zweiten und bislang letzten Weltcupsieg und fuhr am Tag danach bei der Reprise als Dritter aufs Podest. Dass ihm diese Abfahrtsstrecke hervorragend liegt, beweist der 28-Jährige im 1. Training am Donnerstag einmal mehr. Hintermann fährt die Bestzeit mit 0,23 Sekunden Vorsprung auf den US-Amerikaner Jared Goldberg.

Auch Youngster Franjo von Allmen setzt ein Ausrufezeichen. Der 22-Jährige verliert nur 0,26 Sekunden auf die Bestzeit und klassiert sich als Dritter. Im dritten Sektor ist von Allmen gar der schnellste Fahrer am Donnerstag. Mit Stefan Rogentin, Platz 9 mit exakt einer Sekunde Rückstand auf Hintermann, schafft es ein dritter Schweizer in die Top 10.

Marco Odermatt, der Führende im Gesamtweltcup und in der Abfahrts-Wertung, lässt sich im Training noch nicht in die Karten blicken. Er tastet sich an die Strecke heran, ohne grosse Risiken einzugehen, und reiht sich mit 1,80 Sekunden Rückstand auf Platz 23 ein.

Cyprien Sarrazin, Odermatts grosser Rivale im Kampf um die Abfahrtskugel, fährt sie siebtschnellste Zeit. Der Franzose hat in der Disziplinenwertung nur sechs Punkte Rückstand auf Odermatt. Nach Kvitfjell findet nur noch eine weitere Abfahrt statt – Mitte März beim Weltcup-Finale in Saalbach.