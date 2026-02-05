  1. Privatkunden
2. Training Rogentin holt sich im Duell gegen Hintermann wohl den letzten Startplatz

Luca Betschart

5.2.2026

Im zweiten Training zur Olympia-Abfahrt kommt es im Schweizer Team zum Stechen. Niels Hintermann und Stefan Rogentin kämpfen um den letzten Startplatz für das Rennen am Samstag. Die Entscheidung live ab 11.30 Uhr im Ticker.

Redaktion blue Sport

05.02.2026, 11:22

05.02.2026, 12:08

Der Live-Ticker

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Stand nach den Top 20

  • Cameron lässt es laufen

    Der Kanadier scheint der Fahrer, dem man ausserhalb der Top 15 am meisten zutraut – meint zumindest Ski-Experte Beat Feuz nach seiner Fahrt. Und der wird es wissen. 

  • Monney lässt Klasse aufblitzen

    Monney gibt oben Gas, im dritten Sektor nimmt er Tempo raus. Aber er zeigt, dass mit ihm in Bormio zu rechnen ist.

  • Kriechmayr noch bedeckt

    Auch der Ösi legt die Karten noch nicht auf den Tisch. 6. Rang aktuell im Klassemment für ihn.

  • Paris oben dabei

    Auch Paris gibt oben Gas und ist in den oberen zwei Sektoren ganz vorne mit dabei. Im Mittelteil verliert er aber etwas Zeit.

  • Schieder aktuell Dritter

    Auch Schieder zeigt in Bormio schon viel Einsatz und fährt auf Zwischenrang 3. Das Podest belegen momentan drei Italiener.

  • Franzoni mit 2.-bester Zeit

    Der Italiener nimmt es ziemlich ernst und fährt auf Rang 2. 8 Zehntel sidn im Ziel sein Rückstand.

  • Franjo von Allmen mit Showeinlage

    Der Berner Oberländer gibt nur oben Vollgas, dann nimmt er früh Tempo raus. Beim Zielsprung macht er gar eine kleine Showeinlage.

  • Allegre gibt Gas

    Der Franzose hingegen will heute etwas zeigen und verliert nur wenig Zeit.

  • Cochran-Siegle

    Der gestrige Trainingsschnellste macht ebenfalls keine Ansprüche, hier alles zu geben.

  • Odermatt nimmt Tempo raus

    Derr Nidwaldner gibt nicht Vollgas und hat im Ziel über 2 Sekunden Rückstand.

  • Hintermann verliert Duell gegen Rogentin

    Der Zürcher verliert oben ein wenig Zeit, dann holt er ein wenig auf. Dann sind es aber 7 Zehntel Rückstand. Jetzt wird's ganz schwierig. Hintermann verliert fast eine Sekunde bei Sektor 5 auf Rogentin.

  • Casse verpasst Tor

    Der Italiener gibt mächtig Gas und liegt bei Rennhälfte knapp vorne. Dann verpasst er aber ein Tor, seine Zeit wird nicht gewertet.

  • Hemetsberger stürzt

    Der Österreicher eröfffnete gestern das Training, heute geht er als Vierter ins Rennen. Doch Hemetsberger stürzt unglücklich und fliegt ins Netz. Vor dem Aufprall verliert er gar den Helm. Er kann aber selbständig aufstehen, hält sich aber die Nase. 

  • Crawford hinten

    Der Kanadier hat bei Rennmitte gut 8 Zehntel Rückstand. Es wird immer deutlicher: Rogentin hat sicher eine gute Fahrt hingelegt.

  • Alphand verliert Zeit

    Der Franzose verliert im Vergleich zu Rogentin viel Zeit. Bis zu Sektor 5 sind es zwei Sekunden. 

  • Rogentin eröffnet – reicht seine Zeit?

    Bei Sonnenschein und perfekten Bedinungen darf der Bündner die erste Richtzeit setzen. Nach 1:30 Minuten beziehungsweise fünf Sektoren ist das Training für ihn zu Ende, weil er den untersten Teil nicht durchzieht. Ob es im internen Schweizer Duell für den Startplatz am Samstag reicht, wird man gleich sehen. Sein Konkurrent Niels Hintermann geht mit der Startnummer 6 ins Rennen.

  • Die Startliste für das 2. Training

    Bild: FIS

  • Dieser Waadtländer tritt bei Olympia gegen Marco Odermatt an

    Thomas Weir. Dieser Name sagt dir vermutlich nichts – und doch gehört der junge Waadtländer Skirennfahrer zu den Auserwählten, die bei den Olympischen Spielen im Slalom und Riesenslalom an den Start gehen werden. Zum Artikel.

  • Schweizer im 1. Training vorne dabei

    Die Schweizer sind im 1. Training zur Olympia-Abfahrt vom Samstag in Bormio in den vorderen Rängen vertreten. Die Bestzeit stellt der Amerikaner Ryan Cochran-Siegle auf.

    Keiner der am Start gestandenen 43 Athleten deckte seine Karten im Hinblick auf das Rennen auf. Auch Marco Odermatt fuhr kontrolliert und nahm schon weit vor dem Ziel Tempo heraus. Als bester Schweizer klassierte er sich mit vier Zehnteln Rückstand auf Cochran-Siegle im 3. Rang, direkt vor Alexis Monney. Franjo von Allmen büsste rund eine Sekunde auf die Bestzeit ein und wurde Siebter.

    Trotz Bremser vor dem Ziel: Odermatt hält im ersten Abfahrts-Training mit den Schnellsten mit

    Trotz Bremser vor dem Ziel: Odermatt hält im ersten Abfahrts-Training mit den Schnellsten mit

    04.02.2026

  • Hintermann oder Rogentin – wer holt sich letzten Startplatz?

    Stefan Rogentin wird sich mit Niels Hintermann um den vierten Schweizer Startplatz duellieren. Der Zürcher Oberländer hat an der Entscheidung seiner Chefs, Alexis Monney den dritten Startplatz vorzeitig zu geben, keine grosse Freude.

    Schweizer Abfahrer vorne dabei. Hintermann nach erstem Training sauer: «Meine Chefs haben mir die Laune verdorben»

    Schweizer Abfahrer vorne dabeiHintermann nach erstem Training sauer: «Meine Chefs haben mir die Laune verdorben»

  • Hallo …

    … und herzlich willkommen zum Live-Ticker des zweiten Abfahrts-Trainings zur Olympia-Abfahrt der Männer. Stefan Rogentin wird das Training ab 11.30 Uhr eröffnen. Hier bist du live mit dabei.

    • Mehr anzeigen

Das könnte dich auch interessieren

Lindsey Vonn: «Ich werde es versuchen»

Lindsey Vonn: «Ich werde es versuchen»

Lindsey Vonn hat sich bei ihrem Sturz in Crans-Montana das Kreuzband gerissen und Knochenprellungen erlitten. Den Olympia-Traum gibt sie deshalb aber noch nicht auf.

03.02.2026

Legenden für die Ewigkeit – mit Tanja Frieden

Legenden für die Ewigkeit – mit Tanja Frieden

2006 raste Tanja Frieden in Turin zu Snowboardcross-Gold und wurde zum Star. Doch wie prägt der Ruhm die Persönlichkeit? Heute gibt sie als Lebenscoach ihre Erfahrungen rund um Erfolg, Krisen und Identitätsfindung an andere weiter.

04.02.2026

