Die Schweizer sind im 1. Training zur Olympia-Abfahrt vom Samstag in Bormio in den vorderen Rängen vertreten. Die Bestzeit stellt der Amerikaner Ryan Cochran-Siegle auf.

Keiner der am Start gestandenen 43 Athleten deckte seine Karten im Hinblick auf das Rennen auf. Auch Marco Odermatt fuhr kontrolliert und nahm schon weit vor dem Ziel Tempo heraus. Als bester Schweizer klassierte er sich mit vier Zehnteln Rückstand auf Cochran-Siegle im 3. Rang, direkt vor Alexis Monney. Franjo von Allmen büsste rund eine Sekunde auf die Bestzeit ein und wurde Siebter.