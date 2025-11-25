  1. Privatkunden
«Ein bisschen Arbeit habe ich noch» Hirscher lässt Zeitpunkt für Comeback offen

SDA

25.11.2025 - 10:26

Marcel Hirscher steht bei ServusTV Red und Antwort (Archivaufnahme)
Marcel Hirscher steht bei ServusTV Red und Antwort (Archivaufnahme)
Keystone

Der Österreicher Marcel Hirscher feilt in der Heimat an seinem zweiten Comeback. Der für die Niederlande startende achtfache Gesamtweltcupsieger lässt den Zeitpunkt und Ort der Rückkehr noch offen.

Keystone-SDA

25.11.2025, 10:26

25.11.2025, 11:34

«Umso früher, umso besser. Was ich nicht mehr mache, ist, so unvorbereitet wie letztes Jahr in Gurgl an den Start zu gehen», sagte der 36-Jährige im «Sport und Talk aus dem Hangar-7» auf ServusTV, wie Österreichs Nachrichtenagentur apa berichtet.

Hirscher erinnerte daran, wie er im Vorjahr nach fünfeinhalb Jahren Pause zurückgekehrt war, auf der harten Piste zu kämpfen hatte und sich kurz darauf das Kreuzband riss. Dieses Mal wolle er behutsamer vorgehen: Er komme erst zurück, «wenn ich halbwegs konkurrenzfähig bin, wenn alles gut geht, so dass eine Qualifikation für den zweiten Durchgang möglich ist».

Seit Ende September trainiert Hirscher wieder im Stangenwald auf Schnee, Anfang November absolvierte er erste Einheiten im Weltcup-Umfeld. Im Training in Sölden hätten ihm 2,5 Sekunden gefehlt. «Ein bisschen Arbeit habe ich noch», sagte er.

Trotzdem spürt er Fortschritte: «Ich fühle mich wesentlich wohler als letztes Jahr. Es ist schön, dass ich wieder einige Schwünge treffen kann. Ob das zum schnell Skifahren reicht, keine Ahnung – es wird sehr schwierig werden.»

Das Material bereitet ihm ebenfalls noch Kopfzerbrechen. Der Slalom sei «zu einer Materialschlacht» geworden, das Set-up schwer durchschaubar: «Man merkt, welche Marken und welche Abstimmungen am Tag X gut funktionieren.»

Als frühestmöglichen Einstieg nennt Hirscher Madonna di Campiglio am 7. Januar – einen Monat vor den Olympischen Spielen. Seine Chancen auf eine erfolgreiche Rückkehr, beurteilt der Slalom-Spezialist nüchtern: «Die Zeit ist nicht stehen geblieben. Ich bin als Profisportler schon eher ein Auslaufmodell.»

Videos aus dem Ressort

Weltrekord: 86 Meter Tiefe – ohne Hilfsmittel

Weltrekord: 86 Meter Tiefe – ohne Hilfsmittel

STORY: Die ukrainische Freitaucherin Kateryna Sadurska hat am Montag vor der Küste des Inselstaats Dominica in der Karibik einen neuen Weltrekord aufgestellt. Dabei gelang es ihr ganz ohne Ausrüstung  - und damit vor allem ohne Flossen – bis auf 86 Meter Tiefe abzutauchen. Kateryna Sadurska, Freitraucherin: «Diese Disziplin gilt als die schwierigste, daher war es kein einfacher Tauchgang. Aber es hat sich absolut gelohnt.» Der Ausflug ins tiefe Blau dauerte beeindruckende 3 Minuten und 32 Sekunden und fand im Rahmen der  «Blue Element Competition 2025» statt. Die 33-jährige ukrainische Athletin Sadurska darf sich damit über ihren achten Weltrekord freuen.

25.11.2025

Curaçao-Natispieler Comenencia: «Meine Eltern haben vor Stolz geweint»

Curaçao-Natispieler Comenencia: «Meine Eltern haben vor Stolz geweint»

Historisch für Curaçao: Der kleine Inselstaat qualifiziert sich für die WM 2026. FCZ-Spieler Comenencia schildert im Interview mit blue Sport, wie emotional die Qualifikation mit seiner Nationalmannschaft war.

24.11.2025

Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿»

Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿»

22.10.2025

