«Dann gab es Knatsch» Höfl-Riesch verrät: So kam es zum Bruch mit Lindsey Vonn

Luca Betschart

11.11.2025

Lindsey Vonn (links) und Maria Höfl-Riesch nach der Abfahrt in Lake Louise im November 2012.
Lindsey Vonn (links) und Maria Höfl-Riesch nach der Abfahrt in Lake Louise im November 2012.
Bild: Keystone

Die dreifache Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch spricht in einem Podcast über ihre Rivalität zu Lindsey Vonn und verrät, wieso ihre Freundschaft den erbitterten Konkurrenzkampf nicht überlebt hat.

Redaktion blue Sport

11.11.2025, 21:00

Maria Höfl-Riesch gewinnt in ihrer eindrücklichen Karriere drei Olympia- und zwei WM-Goldmedaillen und ist in ihren besten Jahren die grosse Rivalin von Lindsey Vonn. Mit der US-Amerikanerin duelliert sich die Deutsche schon in jungen Jahren, erstmals an der Junioren-WM 2002.

Zwischen den beiden Weggefährtinnen entsteht gar eine Freundschaft. Als sich Höfl-Riesch 2005 innerhalb eines Jahres zwei Kreuzbandrisse zuzieht, kann sie auf die Unterstützung von Vonn zählen. «Da haben wir uns verstanden, als ich dann zurückkam von meinen Verletzungen, als sie natürlich ganz klar die Bessere war, bis ich mich wieder komplett erholt habe, sowohl mental als auch körperlich», erzählt Höfl-Riesch im Podcast «Sport1 Deep Die».

Der verhängnisvolle Kugel-Kampf

Doch dann habe sich das Verhältnis zwischen den beiden Ausnahmekönnerinnen verändert. «Als sich dann das Duell auch um den Gesamtweltcup zugespitzt hat, gab es dann auch Knatsch. Das war so», sagt Höfl-Riesch. Es hätten zwar beide ihren Anteil daran gehabt, stellt die 40-Jährige klar: «Aber sie konnte auf jeden Fall nicht so gut damit umgehen, wenn ich sie geschlagen habe, als andersrum.»

Als Höfl-Riesch 2011 den Gesamtweltcup mit nur drei Punkten Vorsprung für sich entscheidet und sich Vonn wegen eines ausgefallenen Rennens betrogen fühlt, kommt es zum Bruch. Später folgt zwar eine Aussprache. Doch für Höfl-Riesch ist klar: «Es ist nicht mehr so, wie es vorher zwischen uns war.»

«Nicht jedem recht machen». Hater lassen Ex-Skistar Maria Höfl-Riesch kalt – sie geniesst ihr neues Liebesglück

«Nicht jedem recht machen»Hater lassen Ex-Skistar Maria Höfl-Riesch kalt – sie geniesst ihr neues Liebesglück

Neue Odermatt-Biografie liefert Aufschlüsse über dessen Erfolg

Neue Odermatt-Biografie liefert Aufschlüsse über dessen Erfolg

Mit 28 Jahren steht Marco Odermatt mitten in seiner glorreichen Karriere als Skirennfahrer. Schon heute erscheint eine autorisierte Biografie über ihn. Der kartonierte Einband «Meine Welt» gewährt auf 300 Seiten spannende Einblicke in sein Leben.

11.11.2025

Ski-Stars von morgen: Lenz Hächler – der Draufgänger, der kein Risiko scheut

Ski-Stars von morgen: Lenz Hächler – der Draufgänger, der kein Risiko scheut

Wer ist Lenz Hächler? Der 22-Jährige hat sich im Riesenslalom einen fixen Startplatz für die kommende Weltcup-Saison gesichert. Im Porträt stellt er sich vor und verrät blue Sport seinen grössten Traum.

22.10.2025

Weiterhin erfolgshungrig. «Die Leidenschaft eines kleinen Jungen, der einfach sehr gerne Ski fährt»

Weiterhin erfolgshungrig«Die Leidenschaft eines kleinen Jungen, der einfach sehr gerne Ski fährt»

Die Odermatt-Biografie ist da. Kilde: «Marco war so betrunken, dass er versucht hat, mich zu küssen»

Die Odermatt-Biografie ist daKilde: «Marco war so betrunken, dass er versucht hat, mich zu küssen»

Ski-Star von Virus ausgebremst. Marcel Hirscher muss sein Comeback verschieben

Ski-Star von Virus ausgebremstMarcel Hirscher muss sein Comeback verschieben

Ski-Star war seit Wengen-Crash verletzt. Kilde spricht über Panikattacken und seine sehr baldige Rückkehr

Ski-Star war seit Wengen-Crash verletztKilde spricht über Panikattacken und seine sehr baldige Rückkehr

Die Schattenseiten von Social Media. Ski-Star Lindsey Vonn: «Danke, dass du mir den Tod wünschst»

Die Schattenseiten von Social MediaSki-Star Lindsey Vonn: «Danke, dass du mir den Tod wünschst»