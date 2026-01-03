Camille Rast gewinnt ersten Riesenslalom ihrer Karriere 03.01.2026

Zwei Tage nach der verheerenden Brandkatastrophe in Crans-Montana mit 40 Toten und über 100 Verletzten gewinnt Camille Rast den ersten Riesenslalom ihrer Karriere. Die Walliserin richtet nach dem Rennen emotionale Worte in Richtung Heimat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Camille Rast gewinnt in Kranjska Gora den ersten Riesenslalom ihrer Karriere.

Die 26-jährige Walliserin widmet ihren Erfolg sogleich den Angehörigen und den Opfern der Brandkatastrophe in Crans-Montana.

Sie sei in Gedanken bei den Familien und sagt: «Ich hoffe, ich habe es heute geschafft, ihnen ein kleines Lächeln zu schenken.» Mehr anzeigen

«Meine Gedanken gehen an die Familien der Opfer von Crans-Montana. Wir fahren an diesem Wochenende alle für sie», sagt Siegerin Camille Rast wenige Augenblicke nach ihrem grossen Triumph im FIS-Interview im Zielraum von Kranjska Gora.

Kurz darauf spricht die Walliserin auch bei SRF über die Tragödie in ihrem Heimatkanton : «Es war sicher nicht einfach für mich. Aber der Sport bringt so viele Emotionen. Ich hoffe, ich habe es heute geschafft, den Familien ein kleines Lächeln zu schenken.»

Camille Rast widmet ihren ersten Riesenslalom-Sieg den Opfern der Brandkatastrophe in Crans-Montana. KEYSTONE

Die Bestürzung bei der 26-Jährigen sei vor dem Rennen «sehr gross» gewesen, heisst es bereits während der Übertragung seitens SRF. Und so eröffnet Rast den 1. Lauf dann auch mit Trauerflor am linken Oberarm. Diesem widmet sie direkt nach ihrer Zieleinfahrt mehrere emotionale Gesten.

Trotz allem pusht sich die in Vétroz, unweit von Crans-Montana, geborene Rast zum allerersten Riesenslalom-Sieg ihrer Karriere. «Heute habe ich alles gegeben. Das erste Mal mit der Startnummer 1, das war etwas Spezielles. Im 2. Lauf habe ich dann einfach versucht, noch einmal schnell zu fahren, das war nicht so einfach. Es war bis ganz zum Schluss sehr knapp», analysiert Rast ihre Fahrt.

Am Sonntag geht es für die 26-Jährige mit dem Slalom weiter. Der 1. Lauf startet um 9.30 Uhr.