  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Emotionale Worte für Crans-Montana Camille Rast: «Meine Gedanken sind bei den Familien»

Tobias Benz

3.1.2026

Camille Rast gewinnt ersten Riesenslalom ihrer Karriere

Camille Rast gewinnt ersten Riesenslalom ihrer Karriere

03.01.2026

Zwei Tage nach der verheerenden Brandkatastrophe in Crans-Montana mit 40 Toten und über 100 Verletzten gewinnt Camille Rast den ersten Riesenslalom ihrer Karriere. Die Walliserin richtet nach dem Rennen emotionale Worte in Richtung Heimat.

Tobias Benz

03.01.2026, 14:24

03.01.2026, 14:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Camille Rast gewinnt in Kranjska Gora den ersten Riesenslalom ihrer Karriere.
  • Die 26-jährige Walliserin widmet ihren Erfolg sogleich den Angehörigen und den Opfern der Brandkatastrophe in Crans-Montana.
  • Sie sei in Gedanken bei den Familien und sagt: «Ich hoffe, ich habe es heute geschafft, ihnen ein kleines Lächeln zu schenken.»
Mehr anzeigen

«Meine Gedanken gehen an die Familien der Opfer von Crans-Montana. Wir fahren an diesem Wochenende alle für sie», sagt Siegerin Camille Rast wenige Augenblicke nach ihrem grossen Triumph im FIS-Interview im Zielraum von Kranjska Gora.

Kurz darauf spricht die Walliserin auch bei SRF über die Tragödie in ihrem Heimatkanton : «Es war sicher nicht einfach für mich. Aber der Sport bringt so viele Emotionen. Ich hoffe, ich habe es heute geschafft, den Familien ein kleines Lächeln zu schenken.»

Camille Rast widmet ihren ersten Riesenslalom-Sieg den Opfern der Brandkatastrophe in Crans-Montana.
Camille Rast widmet ihren ersten Riesenslalom-Sieg den Opfern der Brandkatastrophe in Crans-Montana.
KEYSTONE

Die Bestürzung bei der 26-Jährigen sei vor dem Rennen «sehr gross» gewesen, heisst es bereits während der Übertragung seitens SRF. Und so eröffnet Rast den 1. Lauf dann auch mit Trauerflor am linken Oberarm. Diesem widmet sie direkt nach ihrer Zieleinfahrt mehrere emotionale Gesten. 

Trotz allem pusht sich die in Vétroz, unweit von Crans-Montana, geborene Rast zum allerersten Riesenslalom-Sieg ihrer Karriere. «Heute habe ich alles gegeben. Das erste Mal mit der Startnummer 1, das war etwas Spezielles. Im 2. Lauf habe ich dann einfach versucht, noch einmal schnell zu fahren, das war nicht so einfach. Es war bis ganz zum Schluss sehr knapp», analysiert Rast ihre Fahrt.

Am Sonntag geht es für die 26-Jährige mit dem Slalom weiter. Der 1. Lauf startet um 9.30 Uhr.

Tragödie in Crans-Montana VS. Jans gedenkt der Opfer +++ Strafuntersuchung gegen Bar-Betreiber +++ Mutter erhebt Vorwürfe gegen Behörden

Tragödie in Crans-Montana VSJans gedenkt der Opfer +++ Strafuntersuchung gegen Bar-Betreiber +++ Mutter erhebt Vorwürfe gegen Behörden

Meistgelesen

Das sind die ersten Reaktionen auf Trumps Venezuela-Angriff
Wie eine ganze Familie Menschen aus der Feuer-Hölle rettete
Jans gedenkt der Opfer +++ Strafuntersuchung gegen Bar-Betreiber +++ Mutter erhebt Vorwürfe gegen Behörden
Trump: Festnahme Maduros «wie eine Fernsehsendung» +++ Maduros letzter Auftritt – nur Stunden vor Angriff
Delta Force holt Maduro – das sind Trumps Schattenkrieger

Mehr Ski

Allez Camille!. Rast überragt in Kranjska Gora alle und gewinnt ersten Riesenslalom ihrer Karriere

Allez Camille!Rast überragt in Kranjska Gora alle und gewinnt ersten Riesenslalom ihrer Karriere

Preisgeld-Ranking der Ski-Stars. Odermatt einsame Spitze – auch Überfliegerin Rast kassiert ab

Preisgeld-Ranking der Ski-StarsOdermatt einsame Spitze – auch Überfliegerin Rast kassiert ab

Olympia-Traum geplatzt. Katharina Liensberger nach Sturz schwer am Knie verletzt

Olympia-Traum geplatztKatharina Liensberger nach Sturz schwer am Knie verletzt

Fairness mit Füssen getreten?. Jetzt wehrt sich Shiffrin: «Es ging nicht darum, sich einen Vorteil zu verschaffen»

Fairness mit Füssen getreten?Jetzt wehrt sich Shiffrin: «Es ging nicht darum, sich einen Vorteil zu verschaffen»

Schweizer Hoffnung im Olympia-Jahr. Sie besuchte die Zirkusschule und hatte heftige Rückschläge – jetzt ist Camille Rast die Überfliegerin

Schweizer Hoffnung im Olympia-JahrSie besuchte die Zirkusschule und hatte heftige Rückschläge – jetzt ist Camille Rast die Überfliegerin