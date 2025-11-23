Holdener kontert die Kritik – Rast mit Kampfansage an Shiffrin

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Slalom-Asse schlagen zurück Holdener kontert die Kritik – Rast mit Kampfansage an Shiffrin

Luca Betschart

23.11.2025

Camille Rast schafft im zweiten Slalom der Saison den Sprung auf das Podest.
Camille Rast schafft im zweiten Slalom der Saison den Sprung auf das Podest.
Keystone

Nach dem verhaltenen Saisonauftakt in Levi schlagen Camille Rast und Wendy Holdener im Slalom von Gurgl zurück und überzeugen mit starken Fahrten. Insbesondere bei Rast ist die Erleichterung spürbar. 

Luca Betschart

23.11.2025, 17:00

23.11.2025, 17:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im zweiten Slalom der Saison jubelt Swiss-Ski über den ersten Podestplatz: Camille Rast klassiert sich hinter Mikaela Shiffrin und Lara Colturi auf dem dritten Platz.
  • Die Erleichterung ist Rast nach dem Rennen anzumerken. Dennoch will sie mehr – und sagt Dominatorin Mikaela Shiffrin im Zielraum den Kampf an.
  • Knapp neben dem Podest landet Wendy Holdener. Die 32-Jährige zeigt sich mit ihrer Leistung zufrieden – und betont nach dem Rennen, dass sie die Kritik nach dem Saisonauftakt in Levi etwas zu extrem fand. 
Mehr anzeigen

Am vergangenen Wochenende können die Schweizerinnen zum Slalom-Auftakt in Levi nicht ganz mit den Schnellsten mithalten. Holdener verliert in Finnland über drei Sekunden auf Siegerin Shiffrin und fährt auf Platz 8, Rast klassiert sich auf dem 15. Schlussrang. Doch davon lässt sich das Schweizer Duo keinesfalls beirren – und schlägt schon am Sonntag mit den Plätzen 3 und 4 in Gurgl zurück.

Slalom in Gurgl. Shiffrin siegt vor Colturi und Rast ++ Holdener undankbare Vierte

Slalom in GurglShiffrin siegt vor Colturi und Rast ++ Holdener undankbare Vierte

«Letzte Woche habt ihr das ganze etwas kompliziert angeschaut. Es war der Saisonstart, da kann man Fehler machen», spricht die viertklassierte Holdener nach dem Rennen die aus ihrer Sicht etwas zu harte Kritik an und stellt klar: «Wir haben alle gewusst, dass wir nicht neben den Schuhen stehen. Es ist auch immer schwierig, am Start zu stehen und die richtige Einstellung zu finden und auf den Punkt die Leistung zu bringen.»

Das gelingt Holdener in Gurgl mit dem starken vierten Schlussrang, auch wenn sie sagt: «Es war nicht ganz das Spielerische, das ich mir erhofft oder gewünscht habe.» 

Rasts Kampfansage an Shiffrin

Noch besser läuft es Camille Rast, die es sogar auf das Podest schafft. Und das, obwohl die 26-Jährige nach wie vor mit Schmerzen an der Hüfte zu kämpfen hat. «Ich komme von weit weg mit meiner Hüfte. Ich bin mega stolz, dass ich heute zwei gute Läufe nach unten bringen konnte», freut sich Rast über ihren dritten Schlussrang.

Der Sieg dagegen scheint wie schon in Levi ausser Reichweite. Grund dafür ist Mikaela Shiffrin, die sich in hervorragender Verfassung befindet und die gesamte Konkurrenz erneut um mehr als eine Sekunde distanziert. Ist die US-Amerikanerin so überhaupt zu schlagen?

«Unmöglich ist es nicht. Ich habe in Levi und hier die beste Zeit im Steilhang gemacht. Es gibt Abschnitte, wo ich gleich schnell fahren kann wie Mikaela», sagt Rast selbstbewusst und sagt Shiffrin den Kampf an: «Jetzt muss ich einfach von oben bis unten und über zwei Läufe gleich schnell fahren, damit ich zuoberst stehen kann. Ich arbeite daran, die Saison ist noch lang.»

Das könnte dich auch interessieren

Camille Rast: «Ich möchte Kinder inspirieren»

Camille Rast: «Ich möchte Kinder inspirieren»

03.11.2025

Anuk Brändli: «Ich bin ab und zu etwas verpeilt»

Anuk Brändli: «Ich bin ab und zu etwas verpeilt»

21.11.2025

Meistgelesen

Rubio kündigt Änderungen von US-Friedensplan an +++ «Nicht akzeptabel»: Merz lehnt Finanzteil in US-Plan ab
Drei Platzverweise, aber kein Sieger: GC ringt dem FC Basel ein Remis ab
So täuschen Startups technische Fortschritte vor
Holdener kontert die Kritik – Rast mit Kampfansage an Shiffrin
Wilde Schlussphase in St.Gallen: Boukhalfa schiesst FCSG zum Sieg – Lausannes Sow fliegt vom Platz

Mehr aus dem Ressort

Marco Odermatt besorgt. «Für unerfahrene Athleten könnte das zu einem gefährlichen Problem werden»

Marco Odermatt besorgt«Für unerfahrene Athleten könnte das zu einem gefährlichen Problem werden»

Knie der Nation. Keine Neuigkeiten nach Lara Gut-Behramis Rückkehr in die Schweiz

Knie der NationKeine Neuigkeiten nach Lara Gut-Behramis Rückkehr in die Schweiz

Drei Rennen zum Vergessen. Loïc Meillard muss die nächste «Katastrophe» verdauen

Drei Rennen zum VergessenLoïc Meillard muss die nächste «Katastrophe» verdauen

Slalom im Ticker. Nef kann Podestplatz nicht verteidigen ++ Meillard scheidet aus ++ Yule macht Plätze gut

Slalom im TickerNef kann Podestplatz nicht verteidigen ++ Meillard scheidet aus ++ Yule macht Plätze gut

«Hoffe, dass es nicht so schlimm ist». Schweizer Slalom-Frauen drücken Gut-Behrami die Daumen

«Hoffe, dass es nicht so schlimm ist»Schweizer Slalom-Frauen drücken Gut-Behrami die Daumen