Schock-Moment in Courchevel Holdener stürzt im Zielraum und prallt in die Banden

Tobias Benz

16.12.2025

Holdener stürzt in Courchevel nach der Ziellinie

Holdener stürzt in Courchevel nach der Ziellinie

16.12.2025

Wendy Holdener stürzt beim Slalom in Courchevel nach dem 1. Lauf im Zielraum und kracht in hohem Tempo in die Werbebanden. Ob sie im 2. Lauf antreten wird, ist aktuell noch unklar.

Tobias Benz

16.12.2025, 18:14

16.12.2025, 18:19

Das Sturz-Pech bei den Schweizer Skifahrerinnen will in diesem Winter einfach nicht enden. Nach Gut-Behrami, Suter und Gisin erwischt es beim Nacht-Slalom in Courchevel auch Wendy Holdener.

Die 32-Jährige verliert nach dem Überqueren der Ziellinie im 1. Lauf die Kontrolle über ihre Ski, überschlägt sich und prallt in hohem Tempo in die Werbebanden.

Holdener scheint sich zum Glück nicht gravierend verletzt zu haben, kann sich am Boden drehen und ihre Ski in Position bringen. Sie sei «mehr oder weniger okay», bestätigt SRF-Kommentator Men Marugg kurz darauf und bezieht sich auf Informationen aus dem Zielraum. Diesen hatte sie zuvor unter Schmerzen verlassen. Ob sie den 2. Lauf absolvieren kann, bleibt aktuell unklar.

Updates folgen...

