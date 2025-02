Ski-Star Federica Brignone: «Vor dem Start schlage ich alle» Federica Brignone ist einer der grossen Stars im Ski-Zirkus. Im Porträt bei blue Sport verrät sie jedoch, dass sie ein unsicherer Mensch sei und zu wenig an sich selbst glaube. 28.01.2025

Federica Brignone führt den Gesamtweltcup derzeit an. An der Ski-WM holte sie zudem Silber im Super-G. Doch die Italienerin hat dennoch oft Selbstzweifel, wie sie im Porträt bei blue Sport verrät.

Sandro Zappella und Andreas Aeschbach Sandro Zappella

Federica Brignone ist eine der grossen Figuren in der diesjährigen Skisaison. Die Italienerin führt im Gesamtweltcup mit 70 Punkten Vorsprung auf Lara Gut-Behrami. An der Ski-WM fuhr sie im Super-G hinter Stephanie Venier zu Silber.

Zudem hat Brignone in der laufenden Saison bereits einige Rekorde aufgestellt. Sie hat in diesem Winter bereits Siege in den Disziplinen Abfahrt, Super-G und Riesenslalom eingefahren und hat sich in all jenen Disziplinen zur ältesten Weltcupsiegerin der Geschichte gekrönt.

Im Porträt mit blue Sport verrät die 32-fache Weltcupsiegerin jedoch, dass sie durchaus mit Selbstzweifeln zu kämpfen habe: «Ich bin ein unsicherer Mensch und glaube nicht so sehr an mich», sagt sie auf ihre Schwächen angesprochen. Welches Ritual sie am Start verfolgt und welches ihr Traumjob wäre, wenn nicht Skifahrerin, erfahrt ihr im Video oben.

