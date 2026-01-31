  1. Privatkunden
Blanc gewinnt in Crans-Montana «Ich bin sehr froh, ich habe es für die Leute hier gemacht»

Sandro Zappella

31.1.2026

Malorie Blanc fährt in Crans-Montana sensationell zum Sieg

Malorie Blanc fährt in Crans-Montana sensationell zum Sieg

31.01.2026

Malorie Blanc gewinnt in ihrer Heimat in Crans-Montana überraschend ihr erstes Weltcup-Rennen. Im Interview nach dem Sieg freut sie sich vor allem auch für die vielen Ski-Fans und würdigt eine tragische Heldin.

Sandro Zappella

31.01.2026, 13:05

31.01.2026, 14:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die 22-jährige Walliserin Malorie Blanc feiert in ihrem Heimrennen in Crans-Montana überraschend ihren ersten Weltcup-Sieg und sorgt damit für eine Überraschung.
  • Nach dem Rennen zeigt sie sich überwältigt von der Stimmung, den vielen Fans und der emotionalen Unterstützung von Familie und Freunden.
  • Blanc bleibt sportlich, bedauert den Ausfall der stark fahrenden Konkurrentin Laura Pirovano und sagt, dass sie ihren historischen Erfolg noch kaum realisieren kann.
Mehr anzeigen

Die Walliserin Malorie Blanc fährt in ihrem Heimrennen in Crans-Montana sensationell zu ihrem ersten Weltcup-Sieg. Im SRF-Interview nach ihrer Fahrt sagt die 22-Jährige: «Ich bin im Ziel angekommen und habe die Leute gehört und gedacht, dass das nicht so schlecht sein sollte – einfach unglaublich.»

Sie habe sich schon am Morgen gedacht, dass es einfach ein schöner Tag sei, um wirklich viel Spass zu haben. Generell habe sie versucht, nicht zu viel zu überlegen. Von einem allfälligen Sieg will Blanc nach 30 Fahrerinnen aber noch nicht träumen, auch weil mehrere Fahrerinnen nach ihr noch schnelle Zwischenzeiten aufwiesen. Vor allem Laura Pirovano. Die Italienierin kam mit grossem Vorsprung in die letzte Kurve, schied dort aber aus. Blanc zeigt sich sportlich und sagt: «Schade um die Fahrt von Pirovano, sie hätte es verdient gehabt.»

Malorie Blanc gewinnt den Super-G in Crans-Montana.
Malorie Blanc gewinnt den Super-G in Crans-Montana.
KEYSTONE

«Ich habe eine Zahl gehört, die hat mir ein bisschen Angst gemacht»

Als der Sieg der Walliserin feststeht, erscheint sie erneut bei SRF und versucht zu erklären, was in ihr vorgeht: «Es ist bei mir noch nicht angekommen, ich weiss nicht wann das passiert.» Wenn sie aber die vielen Leute höre, sei das einfach unglaublich und herzerwärmend. 

Auf ihren Fanklub, der ebenfalls im Zielraum ist, angesprochen sagt Blanc: «Ich habe eine Zahl gehört, die hat mir ein bisschen Angst gemacht heute Morgen. Ich glaube, es gibt 200 Leute, die wegen mir hier sind. Familie, Freunde und so weiter.» Es sei ganz besonders, den Erfolg mit so vielen Leuten zu teilen: «Ich bin sehr dankbar, dass die Leute alle gekommen sind. Ohne sie wäre es ganz anders.»

Dass der erste Weltcupsieg in ihrer Heimat in Crans-Montana erfolgt, macht es für Blanc noch spezieller: «Es ist so ein schöner Ort und ich liebe es hier. Immer wenn ich ins Wallis zurückkomme, ist es einfach mein Zuhause und ich kann es geniessen. Ich bin sehr froh, ich habe es auf dieser Piste für diese Leute gemacht.»

So richtig verstehen, was sie geleitet hat, kann die 22-Jährige aber noch nicht: «Ich habe ein bisschen Mühe, um es zu realisieren. Es ist wirklich so eine grosse Ehre.»

