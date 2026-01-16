  1. Privatkunden
Von Allmen nach Podestfahrt erleichtert «Ich hätte auch ausscheiden können – oder schlimmer»

Patrick Lämmle

16.1.2026

«Meine Güte» – Franjo von Allmen sorgt für Schrecksekunde

«Meine Güte» – Franjo von Allmen sorgt für Schrecksekunde

16.01.2026

Vorjahressieger Franjo von Allmen sorgt beim Super-G in Wengen für eine Schrecksekunde. Am Ende steht der 24-Jährige trotz seines zeitraubenden Fehlers auf dem Podest.

Patrick Lämmle

16.01.2026, 14:25

16.01.2026, 14:42

«Auf gut Deutsch gesagt, habe ich einen Scheiss zusammengefahren», sagt Franjo von Allmen im Interview mit dem Moderator im Zielraum. 15 Fahrer sind im Ziel, als Franjo von Allmen etwas später zum SRF-Interview erscheint. Zuvor schlägt er sich mehrmals gegen den Kopf, so richtig zufrieden ist er noch immer nicht. Denn ohne seinen zeitraubenden Fehler wäre noch mehr möglich gewesen als ein 3. Zwischenrang.

«Ja, der Fehler ist unnötig. Ich hätte wissen müssen, dass man dort die Geduld haben muss. Wenn man dort die Höhe nicht behalten kann, wird es schwierig, das Tempo mitzunehmen», analysiert von Allmen. «Das sind so kleine Sachen, die schlussendlich entscheiden.»

Super-G in Wengen. Odermatt geschlagen, von Allmen Dritter – Franzoni siegt am Lauberhorn

Super-G in WengenOdermatt geschlagen, von Allmen Dritter – Franzoni siegt am Lauberhorn

Dass nicht alles schlecht war, dessen ist sich der 24-Jährige dann aber schon bewusst. «Ich bin dennoch super happy. Ich hätte auch ausscheiden können – oder schlimmer.»

An seiner Klassierung ändert sich bis zum Ende nichts mehr: Franjo von Allmen wird hinter dem Italiener Giovanni Franzoni und dem Österreicher Stefan Babinsky Dritter.

Weitere Stimmen aus dem Schweizer Lager

Marco Odermatt weiss, dass er beim Brüggli-S nicht das Maximum herausgeholt hat, ist aber dennoch zufrieden mit dem 4. Platz: «Es war ein solides Rennen. Vom Grundspeed und ohne Fehler hätte ich vorne dabei sein können, ohne kleine Fehler hätte es zum Podest gereicht. Alles ist im Lot.»

Alexis Monney ist nach dem Rennen bedient: «Es ist voll scheisse. Ich muss mir meine Fahrt noch einmal anschauen und sehen, was ich falsch gemacht habe. Das Gefühl war nicht super, aber auch nicht so schlimm.» 2,3 Sekunden Rückstand reichen am Ende für Rang 19.

FCB-Verteidiger Aleksandar Daniliuc und Trainer Ludovic Magnin sprechen bei blue Sport über ihre Weihnachten, den Bussenkatalog für Übergewicht – und die Angst vor der Waage.

Der neue Trainer von Real Madrid stellt Álvaro Arbeloa stellt sich nach der Cup-Niederlage den Medien.

