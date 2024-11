Lindsey Vonn ist zurück im US-Ski-Team. Wann und ob die 40-Jährige in den Weltcup zurückkehrt, ist noch offen. Die Euphorie ist aber schon jetzt spürbar. Auch bei anderen Fahrerinnen und Fahrern.

Lindsey Vonn kehrt in den Ski-Zirkus zurück.

Am Wochenende wird die 40-Jährige in Colorado bei Trainingseinheiten des US-Ski-Teams dabei sein, wie Vonn auf Instagram bestätigt.

Einige Ski-Stars melden sich und freuen sich schon aufs Comeback der früheren Speed-Dominatiorin. Mehr anzeigen

Marcel Hirscher scheint tatsächlich nicht der einzige Ski-Superstar zu sein, der es in diesem Winter mehrere Jahre nach dem Rücktritt noch einmal wissen will. Nun steht auch Lindsey Vonn vor ihrer Rückkehr in den Weltcup. Am Donnerstagmittag wird bekannt, dass die 40-Jährige ab Freitag wieder offiziell Teil des US-Ski-Teams sein wird.

Es dauert nicht lange, da meldet sich Vonn auch höchstpersönlich auf Instagram zu Wort. «So, es geht ab nach Colorado. Ich hoffe der Anzug des US-Ski-Teams passt mir noch», schreibt sie zu einem Video, das sie schon wieder in der Abfahrtshocke zeigt.

Reaktionen von Braathen, Sarrazin und Co.

Die Antwort des US-Ski-Teams folgt sogleich: «Wir bringen noch ein paar Extras mit, nur für den Fall ...» In Colorado wird sich das Speed-Team auf die ersten Abfahrten der Saison im Dezember vorbereiten. Nina O’Brien, Breezy Johnson und weitere Mitglieder des US-Teams freuen sich schon riesig auf ihre neue prominente Teamkollegin. «Los geht's!» ist überall zu lesen.

Nicht nur die Amerikaner sind begeistert von Vonns Comeback-Absichten. Lucas Pinheiro Braathen, der nach einem Jahr Absenz ebenfalls sein Comeback für Brasilien gegeben hat, kommentiert den Post mit einem Prinzessinnen-Emoji. Abfahrtscrack Cyprien Sarrazin macht sich in den Kommentaren ebenfalls mit Emojis (😮‍💨 🙌🏽) bemerkbar. Auch Felix Neureuther schreibt: «Let's go!».

Wie schnell Vonn – fünf Jahre nach dem Rücktritt – mit ihrem künstlichen Kniegelenk, das sie seit April dieses Jahres hat, wieder ist, werden die nächsten Tage und Wochen zeigen. «Ich versuche, mir nicht zu viel zuzumuten, weil ich noch einige Hürden nehmen muss», sagt sie der «New York Times».

Nur zum Spass reist die 82-fache Weltcup-Siegerin aber mit Sicherheit nicht nach Colorado. «Mein Ziel ist es, das hier zu geniessen, und hoffentlich führt mich dieser Weg zu Weltcup-Rennen», sagt sie. «Ich wäre nicht wieder im US-Ski-Team, wenn ich keine Absichten hätte.»

Federer und die ausgepresste Zitrone

Inspirierte Roger Federer Vonn dazu, nochmals alles in die Waagschale zu werfen? Vonn erzählt von einem Gespräch mit Federer. «Er sagte etwas, das mir irgendwie im Gedächtnis geblieben ist», so Vonn. «Er sagte: ‹Ich habe jeden Tropfen aus der Zitrone gepresst, den ich hatte. Es gab nichts mehr, was ich geben konnte›.»

Vonn weiter: «Und ich hatte das Gefühl, dass ich das in meiner Karriere getan hatte. Ich habe mich so sehr angestrengt, wie ich konnte. Aber ich habe das Gefühl, dass meine Zitrone jetzt mehr Saft hat», so Vonn abschliessend.

Der Weltcup-Kalender sieht vor, dass die Frauen im Dezember zu Speedrennen nach Beaver Creek in die USA reisen. Vonn könnte dort zumindest als Vorläuferin auftreten, was ihre Rückkehr auf die internationale Bühne weiter konkretisieren würde.