Yule: «Man vergisst wie gut Hirscher war – und vermutlich immer noch ist» Daniel Yule spricht vor dem Slalom-Auftakt in Levi mit blue Sport über seine Form, seine Ziele und die härtesten Gegner. 15.11.2024

Am Wochenende starten die Slalom-Cracks in die neue Weltcup-Saison. Daniel Yule spricht vor dem Auftakt in Levi mit blue Sport über seine Form, seine Ziele und die härtesten Gegner.

L. Betschart, R. Müller Jan Arnet

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntag gilt es für Daniel Yule und seine Slalom-Kollegen erstmals in dieser Saison ernst – in Levi wird die Slalom-Saison eingeläutet.

Yule spricht vor dem Auftakt mit blue Sport über seine Form, die Rückkehrer Braathen und Hirscher und die Favoriten auf die Kugel. Mehr anzeigen

Daniel Yule über ...

... die Vorfreude auf die neue Saison:

«Die Vorfreude ist gross. Ich bin ein Renn-Typ, die Vorbereitung war ziemlich lang. Jetzt freue ich mich, dass es endlich los geht. Man kann schauen, wo man steht und ob man im Sommer gut gearbeitet hat oder nicht.»

... seine positiven Resultaten in seinen letzten Levi-Rennen:

«Der Hang gefällt mir. Das gibt dir Vertrauen, wenn du weisst, dass du schnell fahren kannst. Auf der anderen Seite haben sich einige Sachen geändert. Seit 2019 wird mehr mit Schneedepots gearbeitet, deshalb ist der Schnee etwas grobkörniger und vielleicht nicht so schnell unter den Füssen. Das kommt mir nicht so entgegen. Hoffentlich kann ich am Sonntag dennoch eine gute Leistung zeigen.»

... sein Ziel in Levi:

«Es ist das erste Saisonrennen. Ich will einfach mein Bestes geben und zwei gute Läufe ins Ziel bringen. Dann schauen wir, wo ich stehe. Klar will ich vorne mitmischen, aber ich muss mich auf mein Skifahren konzentrieren.»

... die prominenten Rückkehrer Lucas Braathen und Marcel Hirscher:

«Für den Skisport ist das gut. Für mich sind es natürlich zwei sehr starke Gegner, daher hoffe ich, dass ich schneller fahren kann als sie (lacht). Es macht für mich selbst keinen Unterschied (ob Hirscher und Braathen dabei sind oder nicht), ich muss einfach so schnell fahren wie möglich und mich auf meine eigene Leistung konzentrieren.»

... Hirschers Chancen, wieder mit der Weltspitze mitzuhalten:

«Das traue ich ihm schon zu. Man vergisst schnell, wie gut er eigentlich war – und immer noch ist, wie ich vermute. Er hat schon in Sölden gezeigt, was er draufhat. Einige Passagen waren absolut Weltklasse. Je mehr er fahren wird, desto besser wird er auch wieder.»

... die Favoriten auf die kleine Kristallkugel im Slalom:

«Ich glaube, es werden die gleichen Fahrer sein wie letzte Saison. Manuel Feller, Linus Strasser, ... die Norweger haben schon im Riesenslalom gezeigt, dass sie ganz stark sind – Henrik Kristoffersen ist gut in Form, bei Clément Noël weiss man auch, wie schnell er fahren kann. Und hoffentlich können wir Schweizer auch ein Wörtchen mitreden.»

Videos aus dem Ressort

Murisier: «Warum machen wir Hirscher ein Geschenk, wenn er zum Spass zurückkommt?» Der Schweizer Ski-Allrounder Justin Murisier äussert sich zur Rückkehr von Superstar Marcel Hirscher in den Weltcup. Er traut dem achtfachen Gesamtweltcupsieger viel zu – auch dank der umstrittenen Wildcard. 09.10.2024