Lara Gut-Behrami steht vor ihrer letzten Saison als Ski-Profi. Die Tessinerin spricht im Interview mit blue Sport über ihre Zukunftspläne, Familiengründung und ihre neue Rolle als Investorin und Beraterin.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lara Gut-Behrami steigt als Investorin und Beraterin beim Nahrungsergänzungsmittel Ka-Ex ein.

Die Tessinerin wird ihre Aktiv-Karriere im März 2026 beenden.

Im Interview mit blue Sport spricht die Olympiasiegerin und zweifache Weltmeisterin über ihre Zukunft, Familienplanung und ihren letzten Winter als professionelle Skifahrerin. Mehr anzeigen

Lara Gut-Behrami plant bereits ihre Karriere nach der Karriere. Die erfolgreiche Skifahrerin wird Investorin und strategische Beraterin für das Nahrungsergänzungsmittel Ka-Ex. blue Sport hat sie im Rahmen einer Pressekonferenz des Unternehmens für ein Interview getroffen. Dabei spricht die zweifache Gesamtweltcup-Siegerin über die Gründe für ihre Investition, ihre anstehende letzte Ski-Saison und den Wunsch, Mutter zu werden.

Lara Gut-Behrami, du bist Miteigentümerin bei Ka-Ex. Wie ist diese Zusammenarbeit zustande gekommen?

Im Winter habe ich überlegt, dass sich meine aktive Karriere langsam dem Ende zu neigt und habe überlegt, was ich danach machen könnte. Deshalb habe ich Ka-Ex angefragt, ob Interesse daran besteht, etwas zusammen zu machen. Nicht nur als Sport-Partnerschaft mit mir als Athletin, sondern auch für danach. Es ist für mich natürlich auch eine grossartige Möglichkeit, schon einen Plan für die Zeit nach der Karriere zu haben.

Ist es typisch für dich, dass du diesen Schritt vorausplanst, bevor deine Karriere zu Ende ist?

Ich probiere es. Es ist sicher auch Glück, dass man die richtigen Leute findet. Um eine erfolgreiche Karriere zu haben, muss man auch ein bisschen träumen können. Das habe ich immer getan und das ist auch nötig, um besser zu werden. Das hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Ich freue mich sehr, dass ich nicht nur bis März Rennen fahre und keine Ahnung habe, was danach passiert. Ich wollte immer schon etwas planen für die Zeit danach und habe jetzt schon Lust darauf. Es ist für mich ein wunderschöner, erster Schritt.

Hast du nie überlegt, mal ein Jahr Pause zu machen und einfach zu relaxen?

Wenn ich müde bin, werde ich das schon sagen. Aber ich war schon immer aktiv, auch als Kind. Das lernst du auch, während einer Karriere. Das ist es auch, was mich reizt und mich motiviert. Nach der Karriere werde ich vielleicht nicht mehr das Adrenalin aus den Rennen haben, aber die Dinge, die ich im Sport gelernt habe, werden mich auch in anderen Bereichen weiterbringen.

Du hast schon angekündigt, nach der Karriere nach London zu ziehen, hast du schon eine Vorstellung davon, wie das Leben dort aussehen wird?

Es ist lustig, ich habe stundenlang über meine Karriere gesprochen, über wunderschöne Erlebnisse und dann habe ich gesagt, dass mein Mann (Ehemann Valon Behrami wird Technischer Direktor beim FC Watford, Anm. der Red.) jetzt in London arbeitet und plötzlich war die Titelseite, dass ich nach London ziehe. Seit wir zusammen sind, sind wir, glaube ich, schon 17 Mal umgezogen, von dem her ist es nichts Überraschendes. Es ist schön für mich und ein Glück, dass das Leben so weitergeht, dass immer etwas Neues auf uns zukommt. Seit ich 16 bin, bin ich ständig unterwegs, darum ist es etwas Schönes. Es hilft mir auch, denn man sagt ja oft, nach der Karriere sei es schwierig für Spitzensportler, sich wieder im Alltag zurechtzufinden. Aber ich weiss, dass es dank meines Mannes trotzdem noch weiter geht und dass ich die Möglichkeit habe, eine neue Herausforderung zu suchen. Ich bin froh, ist es nicht geplant, nach der Karriere einfach zu Hause zu sitzen und dann die nächsten 20 Jahre dort zu leben.

Ist die Familiengründung ein Thema bei euch?

Ja, das habe ich immer gesagt. Es ist ja auch etwas, das nicht selbstverständlich kommt und nicht von heute auf morgen. Aber ich habe immer gesagt, ich würde gerne Mutter werden. Es war klar, dass ich das nicht mit der Spitzensportler-Karriere kombinieren kann, aber ich hoffe schon, dass wir unsere Familie vergrössern können. Aber wir machen einen Schritt nach dem anderen.

Hast du dir auch schon überlegt, nach deiner aktiven Zeit weiter im Ski-Bereich etwas zu machen?

Spezifische Gedanken habe ich mir noch nicht gemacht. Am Ende der Karriere musst du überlegen, was du machen könntest und dich fragen, was dir gefällt und was eher weniger. Es muss einfach passen, du musst auch hier die richtigen Leute treffen, damit aus einem kurzen Gespräch ein Projekt entsteht. Manchmal musst du gar nicht so riesig planen. Die Zusammenarbeit mit Ka-Ex ist zum Beispiel über Linkedin entstanden. Ich habe sie angeschrieben und zwei Tage später hatten wir einen Call. Erstmal konzentriere ich mich aber sowieso darauf, bis nächsten März noch so viele Rennen wie möglich zu gewinnen. Vielleicht passieren ja noch wunderschöne Sachen dazwischen.

Ist deine Saison-Vorbereitung anders, wenn du weisst, dass es deine letzte Saison ist?

Nein, überhaupt nicht. Ich freue mich, all diese Sachen, die daneben passieren, bringen mir nur Freude. Ich realisiere langsam, dass ich es etwas mehr geniessen kann. Im Moment freue ich mich, was ich alles machen und erleben kann. Vielleicht bin ich auch etwas ruhiger, weil ich erreicht habe, was ich unbedingt wollte. Jetzt will ich einfach jede Chance, die ich noch habe, packen und es geniessen. Es war für mich eine wunderschöne Reise und ist es immer noch.

Du hast oft auch von viel Druck gesprochen. Ist diesbezüglich etwas anders, wenn du weisst, im nächsten Jahr ist es vorbei?

Ich denke gar nicht daran, dass es im März vorbei ist. Es ist eher darauf gerichtet, dass es dann weitergeht. Klar schliesse ich etwas ab, dafür geht es in einem anderen Bereich los. Das Leben geht weiter und wer weiss, wo wir nächsten Sommer sind. Ich werde bestimmt ab März keine Rennen mehr fahren, aber ob sich mein Leben so stark verändert, das weiss ich noch nicht. Der Fokus liegt darauf, was ich jetzt machen kann, um so fit wie möglich am Start zu sein. Ich will mich täglich verbessern und habe realisiert, dass dies auch nach der Ski-Karriere möglich sein wird und ich versuchen werde, bei allem, was ich mache, das Beste rauszuholen.

