Schweizer Doppelsieg in Saalbach: Rast fährt zu Slalom-Gold, Holdener schnappt sich Silber 15.02.2025

Camille Rast und Wendy Holdener sorgen für das nächste Schweizer Glanzlicht an der WM in Saalbach. Die Walliserin wird vor der Schwyzerin Weltmeisterin im Slalom. Nach dem Rennen verrät Rast ihr Geheimrezept für den WM-Erfolg: Lockerheit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Camille Rast krönt sich 46 Hundertstel vor Wendy Holdener zur Slalom-Königin.

Im Interview mit SRF unterstreicht die frisch gebackene Weltmeisterin ihre Lockerheit und eine allgemein sehr gelungene Saison.

Dabei verrät Rast, dass sie sich trotz Medaillenhoffnung nicht versteifen wollte: «Ich war nicht voll auf diese Woche fokussiert.» Mehr anzeigen

Vieles hatte bereits nach halbem Pensum für Camille Rast gesprochen. Sie hatte mit einer traumhaften Fahrt eine Bestzeit aufgestellt, dank der sie die Konkurrentinnen um 58 Hundertstel und mehr zu distanzieren vermochte.

Und die Walliserin nutzte diese verheissungsvolle Ausgangslage auf perfekte Weise – und tat es Vreni Schneider gleich. Die Glarnerin war vor 34 Jahren die bisher letzte Schweizer Weltmeisterin im Slalom gewesen. Geschafft hatte sie dies ebenfalls in Saalbach.

«Das ist genial. Ich habe es von oben bis unten durchgezogen», strahlt Rast im Interview bei SRF und gibt ihrem Auftritt selbst die masslos untertriebene Note «gut».

Dabei setzte die 25-Jährige mit WM-Gold ihren Leistungen in diesem Winter die Krone auf. In den vergangenen Wochen errang sie ihre ersten zwei Siege im Weltcup. In Killington, Vermont, und in Flachau im Salzburgerland war sie nicht zu schlagen. Sie war in den bisherigen sieben Slaloms nie schlechter klassiert als auf Platz 5. Diese Konstanz schlug sich selbstredend auch in der Disziplinen-Wertung nieder. Camille Rast reiste als Führende ins Glemmtal.

Die strahlende Camille Rast nach der Zieleinfahrt: Zum ersten Mal seit Vreni Schneider vor 34 Jahren holt eine Schweizerin WM-Gold im Slalom. KEYSTONE

Wohl auch deshalb hatte sich die Walliserin für die WM eigentlich gar nicht so viel vorgenommen. «Ich war wirklich nicht voll auf diese Woche fokussiert. Ich wusste, dass im Slalom eine Medaille möglich ist, aber ich habe mir nicht so Druck gemacht, weil meine Saison eh schon super ist», lacht Rast nach ihrem Triumph im Interview bei SRF.

Sie habe sich gedacht: «Wenn ich gewinne, ist das super, und wenn nicht, dann mache ich einfach weiter.» Sich nicht zu viel Druck zu machen, sei etwas, dass sie in letzter Zeit gelernt habe. «Ich wollte immer mehr. Aber so geht es nicht», verrät Rast, die sich deshalb bewusst entspannt gab: «Heute habe ich alles mit etwas mehr Lockerheit genommen. Schönes Wetter, coole Piste, mega viele Leute», lacht Rast. Und: Gold!

Silber für Holdener, Meillard und Christen scheiden aus

Wendy Holdener machte als Schnellste im zweiten Durchgang zwei Positionen gut und sicherte sich damit ihre dritte Medaille an dieser WM, die neunte insgesamt an diesen Grossanlässen. In den letzten Tagen hatte sie im Teamwettkampf und in der Team-Kombination ebenfalls Silber geholt.

Die beiden Schweizerinnen, die für den ersten Schweizer Doppelerfolg in einem WM-Slalom sorgten, trennten im Schlussklassement 46 Hundertstel. Die ersten zwei Plätze hatten sie in diesem Winter schon zweimal, in Killington, Vermont, und in Flachau im Salzburgerland, auch in Weltcup-Slaloms eingenommen – beide Male in gleicher Reihenfolge wie jetzt in Saalbach.

Mélanie Meillard, nach dem ersten Lauf wegen eines groben Schnitzers auf Platz 10, riskierte im zweiten Durchgang alles. Doch die in der oberen Streckenhälfte sehr gute Fahrt endete nach einem Einfädler vorzeitig. Gleiches war Eliane Christen, der vierten Schweizer Teilnehmerin, schon im ersten Lauf widerfahren.

