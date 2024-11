Vonn heizt Comeback-Gerüchte weiter an – Russi schlägt Alarm: «Absolutes No-Go»

Lindsey Vonn feierte auf Head-Ski grosse Erfolge. Wagt sie bald die Rückkehr in den Weltcup? Keystone

Liebäugelt Lindsey Vonn wirklich mit einer Rückkehr in den Ski-Weltcup? Die 40-jährige US-Amerikanerin heizt die Spekulationen in den sozialen Medien weiter an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vor fünf Jahren trat Lindsey Vonn vom Profisport zurück. Seit April dieses Jahres hat sie ein künstliches Kniegelenk.

Die Spekulationen um ein mögliches Comeback der früheren Speed-Dominatorin reissen nicht ab – im Gegenteil: Vonn hat die Gerüchte in den sozialen Medien erneut angeheizt.

«Warum also nicht alles geben? Du weisst ja nie, wohin die harte Arbeit dich führt», schreibt Vonn in ihrem neusten Instagram-Post. Mehr anzeigen

Im Dezember gehen in Beaver Creek die ersten Speedrennen der neuen Saison im Ski-Weltcup über die Bühne. Offenbar plant Lindsey Vonn in ihrer Heimat einen Start als Vorfahrerin.

In den sozialen Medien zeigt sich die 82-fache Weltcup-Siegerin seit Wochen auf Skipisten und in Fitnessräumen. Gerüchte machen die Runde, wonach die 40-Jährige möglicherweise sogar eine Weltcup-Rückkehr anstrebe.

Seit April dieses Jahres hat Vonn ein künstliches Kniegelenk. Bereits vor zwei Wochen schrieb sie dazu auf Instagram: «Mein neues Knie ist jetzt ein Teil von mir. Ich habe das Gefühl, dass sich vor meinen Augen ein ganz neues Kapitel öffnet.» Und weiter: «Ich weiss nicht genau, was vor mir liegt, aber ich weiss, dass ich gesund, glücklich und dankbar bin.»

In einem weiteren Instagram-Post heizt Vonn die Comeback-Gerüchte nun weiter an. «Die Sonne geht über einer weiteren Woche auf ... einer Woche voller Möglichkeiten zum Wachsen und Lernen», schreibt sie zu Bildern, die sie im Rennanzug auf der Piste zeigen.

Und weiter: «Ich liebe den Prozess, ganz egal wohin er führt ... denn es ging schon immer um die Reise. Schritt für Schritt werde ich dorthin gelangen, wo ich hingehöre. Warum also nicht alles geben? Du weisst ja nie, wohin die harte Arbeit dich führt.»

Rainer Salzgeber, der Rennchef des Skiherstellers Head, hält eine Vonn-Rückkehr in den Weltcup für möglich. Im Vorfeld des Saisonauftakts in Sölden verriet Salzgeber, dass Head der US-Amerikanerin einen Servicemann zur Seite gestellt habe, mit dem Vonn an der Materialabstimmung feilen könne.

Russi und Klammer schlagen Alarm

Mit der neuen Wildcard wäre eine Weltcup-Rückkehr eigentlich nur Formsache. Doch könnte die frühere Speed-Dominatorin auch wieder mit den Besten mithalten? Frühere Ski-Stars und Experten sind skeptisch. «Es ist ein absolutes No-Go, sie hat keine Chance – und es ist brandgefährlich», sagte Bernhard Russi kürzlich im «Blick».

Vonn sei schon gefährlich Ski gefahren, als sie noch in Vollbesitz ihrer Kräfte war. «Wie soll das denn heute funktionieren? Ich hoffe schwer, dass sie noch einmal über die Bücher geht», so Russi. «Sie ist eine flotte, attraktive, interessante Frau. Sie soll dabei sein, aber in einer anderen Funktion als auf der Piste.»

Die österreichische Ski-Legende Franz Klammer wurde bei «oe24» noch deutlicher: «Wenn sie das mit kaputtem Knie und der Prothese wirklich macht, hat sie einen Vollschuss. Aber ich wünsche ihr viel Glück und dass sie sich nicht noch schlimmer verletzt.»

