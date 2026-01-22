Christof Innerhofer bei seinem 6. Rang im Super-G von Gröden. IMAGO/ABACAPRESS

Christof Innerhofer zählt mit seinen 41 Jahren zu den ältesten Fahrern im Ski-Weltcup. Im Gespräch mit blue News verrät er, dass er es als riesiges Privileg sieht, jeden einzelnen Tag das zu tun, was er am meisten liebt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Christof Innerhofer beeindruckt mit 41 Jahren weiterhin im Ski-Weltcup und erreichte zuletzt Platz 6 in Gröden und Platz 10 in Wengen.

Der Italiener investiert enorm viel, trainiert alleine im Sommer und will sich den Traum einer fünften Olympia-Teilnahme erfüllen.

Trotz Rückschlägen und Konkurrenz denkt Innerhofer nicht ans Aufhören, sondern kämpft weiter für ein Comeback an der Weltspitze. Mehr anzeigen

Christof Innerhofer hat bei der Abfahrt in Wengen einmal mehr auf sich aufmerksam machen können und fuhr auf den 10. Rang. Der Italiener hat in seiner langen Karriere viele Erfolge gefeiert, unter anderem zwei Olympia und drei WM-Medaillen. Mit nun 41 Jahren träumt er von seiner fünften Olympia-Teilnahme. Im Interview mit blue Sport erklärt er, was er alles investiert, um konkurrenzfähig zu sein und weshalb der Rücktritt für ihn noch kein Thema ist.

Sie haben es mit Startnummer 37 noch auf Rang 10 geschafft bei der Abfahrt in Wengen. Haben Sie eine Erklärung für das starke Resultat?

Christoph Innerhofer: Meine Form ist so gut wie seit ganz vielen Jahren nicht mehr. Ich kenne die Strecke in und auswendig und habe schon daran geglaubt, dass ich so ein Ergebnis einfahren kann. Mit meiner Startnummer aufs Podium zu fahren, war unmöglich. Hätte ich heute mit einer frühen Startnummer auf die Piste gekonnt, wäre ich dem Podium ganz nahe gekommen.

Sie sind 41 Jahre alt und fahren noch immer im Ski-Weltcup. Weshalb?

Das Skifahren ist eine Sucht. Das Trainieren, das Besserwerden, es zu Geniessen, ist eine Sucht. Das grösste Privileg ist es, 365 Tage das zu tun, was du am meisten liebst. Podiums werden es nie genug und Siege auch nicht.

Dein letztes Podium liegt aber über sieben Jahre zurück.

Ich weiss nicht, wie viele tausend Tage ich das gemacht habe, was ich am meisten liebe. Jeden Tag. Rennen fahren, mich verbessern. Das Adrenalin spüren und mich fithalten. Und deshalb ist auch die Motivation riesig, mich wieder nach vorne zu kämpfen.

Sie starten seit einiger Zeit mit hinteren Startnummern. Wie schwer ist es, wieder an die Weltspitze zu kommen?

Die letzten zwei, drei Jahre hatte ich Mühe, weil ich mich einfach die schlechten Pisten nicht gewohnt war nach 15 Jahren mit schönen Pisten. Heuer habe ich mich besser daran gewöhnt und bin sicher, dass ich es schaffe, weiter nach vorne zu kommen.

Sie haben mit Rang 6 in Gröden und Rang 10 in Wengen wieder starke Resultate eingefahren. Aber es gibt im italienischen Speed-Team viel Konkurrenz. Sind Sie positiv gestimmt bezüglich einer möglichen Olympia-Teilnahme?

Es ist, wie es ist. Für mich wäre natürlich gut gewesen, wenn ich schon mit einer anderen Ausgangsposition gestartet wäre. In Gröden hätte ich im zweiten Rennen aufs Podium fahren können ohne den Innenski-Fehler. Dann wäre ich heute mit einer deutlich tieferen Nummer gestartet und hätte Sechster oder Siebter werden können. Aber ich gebe nicht auf. Bevor ich nicht nochmals den Durchbruch schaffe, höre ich nicht auf.

Sie denken also nicht daran, zurückzutreten?

Es gibt doch nichts Schöneres. Es zu erleben, hier wieder runterbrettern zu können. Zu wissen, dass ich weiterhin so viele Fans habe, auch wenn ich nicht mehr gewinne. Es zählt ja zum Glück auch der Mensch. Und es geht nicht darum, wie reich oder wie schön man ist oder wie viele Podiums dass man hat. Ich kann sagen, ich bin gleichgeblieben und versuche deshalb, meinen Kindheitstraum so lange wie möglich zu verfolgen.

Sie sind immer noch einer der beliebtesten Fahrer bei den Fans.

Die Fans wissen halt auch, dass ich hier mal gewonnen habe. Die vergessen nicht, dass ich auch ganz oben gestanden bin. Letztes Jahr hat mich ein Fan gesehen und gesagt, dass er froh sei, mich mal noch getroffen zu haben und sich für die 19 Jahre bedankt, in welchen er mir schon die Daumen drückt und dass er die Rennen wegen mir geschaut hat. Das sind so schöne Sätze, da habe ich selbst fast angefangen zu weinen. Dann sehe ich jeweils, wie viele Fans dich im Herzen haben.

Wie schaffen Sie es, mit 41 Jahren überhaupt noch konkurrenzfähig zu sein?

Sobald die anderen Skiprofis im Sommer in den Ferien sind, bin ich im Juni, Juli und August alleine am Stilfser Joch und trainiere. Dann wachse ich mir jeden Tag selber sechs paar Ski. Es ist mir kein Aufwand zu gross, um weiterhin alles zu ermöglichen. Ich muss mich so vorbereiten, wie es für mich richtig ist und wenn bei uns das Skitraining mit der Nationalmannschaft erst am 20. August anfängt, ist das für mich zu spät.

Sie brauchen also mehr Skitage als ein jüngerer Athlet?

Umso älter du wirst, umso schneller verlierst du das Gefühl. Deshalb musst du das Gefühl beibehalten. Wenn du 20 bist, kannst du drei Stunden Fussball spielen, drei Stunden Hockeyspielen und alles geht einfach. Und mit 40ig tut dir am nächsten Tag alles weh, weil du es dich einfach nicht mehr gewohnt bist. Und für mich ist wichtig, im Rhythmus zu bleiben.

Hält es Sie auch selbst jung, mit all den jüngeren Kollegen im Skiweltcup unterwegs zu sein?

Wenn ich daran denke, dass ich 41 bin, muss ich schon sagen: Verrückt! Ich kann mich erinnern, ich hab Kitzbühel geschaut, Paul Accola war 36 und ist Zehnter geworden. Der TV-Kommentator hat dann gesagt: Unglaublich, Paul Accola Zehnter in dem Alter. Und heute fahre ich mit 41 auf Platz 10. Das zeigt auch, was mit dem Körper möglich ist und wie lange man eigentlich fit sein kann wie ein 20-Jähriger. Und das ist cool, generell fürs Leben. 40 ist nicht alt. Wie heute auch 50 und 60 nicht mehr alt ist.

Fühlt es sich speziell an, dass Sie mit viel jüngeren Teamkollegen trainieren? Wengen-Sieger Giovanni Franzoni (24) hat ja bestimmt früher zu Ihnen aufgeschaut.

Als ich in die Nationalmannschaft kam, war der drei Jahre alt. Dominik (Paris, die Redaktion) und ich verarschen ihn ja immer, wenn wir etwas reden von früher. Wenn wir von Kjetil André Aamodt, Lasse Kjus oder Bruno Kernen sprechen – der kennt niemanden und fragt dann immer: Wer sind die?

