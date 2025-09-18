Christof Innerhofer mag derzeit nicht ans Skifahren denken. Keystone

Die Ski-Szene trauert um den tödlich verunglückten Matteo Franzoso. Teamkollege Christof Innerhofer ist tief bestürzt und schildert, wie er das Ganze erlebt hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der italienische Ski-Fahrer Matteo Franzoso (25) starb nach einem Trainingsunfall in Chile.

Teamkollege Christof Innerhofer ist tief bestürzt.

Der 40-Jährige berichtet von schlaflosen Nächten und schildert, wie er den Unfall erlebt hat. Mehr anzeigen

«Ich war zwei Minuten vor Matteo ins Ziel gekommen und wollte gerade zur zweiten Runde auf die Piste zurückkehren», sagt Innerhofer im Interview mit «La Repubblica». Im Ziel habe er vernommen, dass Matteo bei einem Sprung gestürzt sei.

Was genau vorgefallen sei, habe er da noch nicht gewusst und so macht sich der Super-G-Weltmeister von 2011 auf den Weg nach oben für eine weitere Fahrt. «Als ich mit dem Sessellift wieder hinauffuhr, sah ich, was passiert war, und war völlig ausser mir. Ich sah die Menschen um ihn herum und begriff sofort die Schwere des Unfalls.»

Franzoso sei wohl eine kleine Unebenheit auf der Piste zum Verhängnis geworden. Eigentlich keine schwierige Passage, «aber wenn du einen Fehler machst, auf die Kanten oder die Spitzen der Ski kommst, dann nimmst du in wenigen Hundertstelsekunden die falsche Richtung und landest neben der Strecke.»

Nach dem Unfall wurde Franzoso per Helikopter in ein Spital in der 50 Kilometer entfernten Hauptstadt Santiago de Chile gebracht. Zunächst wurde er ins künstliche Koma versetzt, ehe er am Montag, einen Tag vor seinem 26. Geburtstag starb.

Innerhofer leidet sehr unter dem Tod seines Teamkollegen. An einen normalen Alltag ist nicht zu denken. «Es interessiert mich nicht, zu trainieren, ich könnte es auch gar nicht. Ich habe keine Kraft, wie soll ich da ans Skifahren denken?» Weltcup oder gar der Gedanke an die Olympischen Spiele, das zähle «null im Vergleich zu einem verlorenen Leben».

Er sei «ausgeflippt» und könne nicht mehr schlafen. «In der ersten Nacht bin ich bis vier Uhr morgens umhergelaufen, in der zweiten Nacht habe ich mich im Fitnessstudio ausgepowert. Ich bin zerstört», so Innerhofer. Er werde zur Beerdigung gehen und versuchen, der Familie beizustehen.

