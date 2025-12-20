  1. Privatkunden
Trauer um verstorbenen Franzoso Italienischer Gröden-Held kämpft mit den Tränen: «Das ist für ihn»

Tobias Benz

20.12.2025

Giovanni Franzoni fuhr beim Super-G in Gröden sensationell auf den 3. Platz.
Giovanni Franzoni fuhr beim Super-G in Gröden sensationell auf den 3. Platz.
IMAGO/Italy Photo Press

Giovanni Franzoni fährt beim Super-G in Gröden zum ersten Mal in seiner Karriere aufs Podest. Im Interview nach dem Rennen übermannen den jungen Italiener im Gedenken an den verstorbenen Teamkollegen Matteo Franzoso die Gefühle.

Tobias Benz

20.12.2025, 06:30

20.12.2025, 07:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Giovanni Franzoni fährt in Gröden auf den dritten Platz und feiert den ersten Podestplatz seiner Karriere.
  • Im Interview mit der FIS spricht der junge Italiener nach dem Rennen über den tödlich verunglückten Teamkollegen Matteo Franzoso.
  • Er widmet den Podestplatz seinem ehemaligen Zimmerkollegen und erzählt, wie schwer der Verlust das italienische Team getroffen hat.
Mehr anzeigen

Mit lediglich 37 Hundertsteln Rückstand auf Sieger Jan Zabystran und gerade mal 15 Hundertstel hinter Ski-Dominator Marco Odermatt fährt Giovanni Franzoni beim Super-G in Gröden das beste Resultat seiner noch jungen Karriere ein.

Der 24-jährige Italiener erlebt den grössten Moment seiner Karriere jedoch ohne seinen verstorbenen Teamkollegen und guten Freund Matteo Franzoso. Im Interview mit der FIS lässt der Drittplatzierte nach dem Rennen seinen Emotionen freien Lauf.

«Wenn er hier wäre, würde ich ihm sagen, dass er eine fantastische Person ist. Immer mit einem Lächeln im Gesicht. Und ich würde ihm sagen, dass ich stolz bin, sein Freund zu sein. Und dass er wie mein grosser Bruder ist», sagt Franzoni, mit den Tränen kämpfend. «Ich werde mein ganzes Leben lang für ihn Skifahren.»

Franzoso war bei einer Trainingsfahrt in Chile im September tödlich verunglückt. Das habe dem italienischen Team enorm zugesetzt, erzählt Franzoni: «Wir hatten viel Mühe in diesem Sommer, weil wir ihn verloren haben.»

Den Podestplatz in Gröden widmet Franzoni seinem ehemaligen Zimmer-Gspänli. «Das ist für ihn. Er war immer mein Mitbewohner während der Saison. Ich bin richtig, richtig glücklich über dieses Resultat. Ich glaube, er wäre stolz auf mich.»

Überraschung in Gröden. Sensationssieger Zabystran hat «ein bisschen Angst» – Odermatt: «Es ist ärgerlich»

Überraschung in GrödenSensationssieger Zabystran hat «ein bisschen Angst» – Odermatt: «Es ist ärgerlich»

