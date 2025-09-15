Italienischer Skifahrer Matteo Franzoso im Spital verstorben

Matteo Franzoso erlag in Chile seinen schweren Verletzungen. IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Der italienische Skifahrer Matteo Franzoso ist in einem Spital in Santiago de Chile an den Folgen eines Sturzes im Training erlegen.

Redaktion blue Sport Andreas Lunghi

Traurige Nachrichten aus Chile: Der am Samstag im Training verunfallte Matteo Franzoso erlag in einem Spital in Chile seinen Verletzungen, wie der italienische Ski-Verband am Samstagabend mitteilte.

Der 25-Jährige – er hätte am 16. September seinen 26. Geburtstag gefeiert – stürzte bei einem Sprung im Trainingslager des italienischen Teams in La Parva, Chile. Er flog durch zwei Reihen Fangnetze und knallte gegen einen Zaun neben der Piste. Er zog sich ein schweres Schädeltrauma zu.

Der Speed-Spezialist wurde sofort auf der Piste medizinisch betreut und per Helikopter in ein Spital in Santiago eingeflogen, wo er in ein künstliches Koma versetzt worden war. Zwei Tage später erlag er seinen schweren Verletzungen.

«Es ist eine Tragödie für die Familie und unseren Sport», wird der Präsident des italienischen Ski-Verbands, Flavio Roda, in einem Communiqué zitiert. Der Fall erinnere an Matilde Lorenzi (19), die vor weniger als einem Jahr ebenfalls an den Folgen eines Sturzes verstarb.

«Wir müssen alles unternehmen, damit solche Vorfälle in Zukunft nicht mehr passieren», fährt Roda fort. «Der Verbandspräsident, der Verbandsrat, alle Athleten, Trainer und Mitarbeiter trauern um Matteo Franzoso und stehen seiner Familie in diesen Tagen des Schmerzes zur Seite.»

Franzoso gab im Dezember 2021 im Super-G von Gröden sein Debüt im Weltcup. Insgesamt fuhr der Speed-Spezialist 17 Weltcuprennen, zuletzt im März in Kvitfjell. 2023 wurde er Italienischer Meister in der Kombination.