Italienischer Skifahrer Matteo Franzoso im Spital verstorben

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fataler Trainingssturz Italienischer Skifahrer Matteo Franzoso im Spital verstorben

Andreas Lunghi

15.9.2025

Matteo Franzoso erlag in Chile seinen schweren Verletzungen.
Matteo Franzoso erlag in Chile seinen schweren Verletzungen.
IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Der italienische Skifahrer Matteo Franzoso ist in einem Spital in Santiago de Chile an den Folgen eines Sturzes im Training erlegen.

Redaktion blue Sport

15.09.2025, 20:53

15.09.2025, 21:00

Traurige Nachrichten aus Chile: Der am Samstag im Training verunfallte Matteo Franzoso erlag in einem Spital in Chile seinen Verletzungen, wie der italienische Ski-Verband am Samstagabend mitteilte.

Der 25-Jährige – er hätte am 16. September seinen 26. Geburtstag gefeiert – stürzte bei einem Sprung im Trainingslager des italienischen Teams in La Parva, Chile. Er flog durch zwei Reihen Fangnetze und knallte gegen einen Zaun neben der Piste. Er zog sich ein schweres Schädeltrauma zu.

Nach Trainingssturz in Chile. Italienischer Speed-Spezialist in künstliches Koma versetzt

Nach Trainingssturz in ChileItalienischer Speed-Spezialist in künstliches Koma versetzt

Der Speed-Spezialist wurde sofort auf der Piste medizinisch betreut und per Helikopter in ein Spital in Santiago eingeflogen, wo er in ein künstliches Koma versetzt worden war. Zwei Tage später erlag er seinen schweren Verletzungen.

«Es ist eine Tragödie für die Familie und unseren Sport», wird der Präsident des italienischen Ski-Verbands, Flavio Roda, in einem Communiqué zitiert. Der Fall erinnere an Matilde Lorenzi (19), die vor weniger als einem Jahr ebenfalls an den Folgen eines Sturzes verstarb.

«Wir müssen alles unternehmen, damit solche Vorfälle in Zukunft nicht mehr passieren», fährt Roda fort. «Der Verbandspräsident, der Verbandsrat, alle Athleten, Trainer und Mitarbeiter trauern um Matteo Franzoso und stehen seiner Familie in diesen Tagen des Schmerzes zur Seite.»

Franzoso gab im Dezember 2021 im Super-G von Gröden sein Debüt im Weltcup. Insgesamt fuhr der Speed-Spezialist 17 Weltcuprennen, zuletzt im März in Kvitfjell. 2023 wurde er Italienischer Meister in der Kombination.

Meistgelesen

Staatsschutz «neutralisiert» Drohne über Präsidentenpalast in Warschau +++ Medwedew droht Europa
Italienischer Skifahrer Matteo Franzoso im Spital verstorben
Apotheker kommt ins Spital – Stunden später ist er tot
Schweizerin am Flughafen Manila mit sechs Kilogramm Meth erwischt
Ausrüstung gestohlen, Polizei auf dem Berg – am Mont Blanc geht nichts mehr

Mehr Ski

Olympia-Traum geplatzt. Schwedische Ski-Hoffnung stürzt im Trainingslager schwer

Olympia-Traum geplatztSchwedische Ski-Hoffnung stürzt im Trainingslager schwer

«Beine spreizen». Ski-Trainer beobachtet Athletinnen beim Duschen und belästigt sie

«Beine spreizen»Ski-Trainer beobachtet Athletinnen beim Duschen und belästigt sie

Nach Lehmann-Abgang. Machtwechsel bei Swiss-Ski – er soll neuer Präsident werden

Nach Lehmann-AbgangMachtwechsel bei Swiss-Ski – er soll neuer Präsident werden

Videos aus dem Ressort

Ski-Talent Hächler über Mountainbike-Unfall: «Kann mich nicht an Sturz erinnern»

Ski-Talent Hächler über Mountainbike-Unfall: «Kann mich nicht an Sturz erinnern»

Im Juni ist Lenz Hächler beim Mountainbiken schwer gestürzt, zog sich eine Hirnerschütterung und Rippenbrüche zu. Jetzt ist es das Schweizer Ski-Talent wieder fit. «Ich kann schon wieder Vollgas trainieren», sagt Hächler zu blue Sport.

30.07.2025

Gut-Behrami: «Ich hoffe, dass wir unsere Familie vergrössern können»

Gut-Behrami: «Ich hoffe, dass wir unsere Familie vergrössern können»

10.07.2025

Gut-Behrami: «Seit wir zusammen sind, sind wir schon 17 Mal umgezogen»﻿

Gut-Behrami: «Seit wir zusammen sind, sind wir schon 17 Mal umgezogen»﻿

10.07.2025

Ski-Talent Hächler über Mountainbike-Unfall: «Kann mich nicht an Sturz erinnern»

Ski-Talent Hächler über Mountainbike-Unfall: «Kann mich nicht an Sturz erinnern»

Gut-Behrami: «Ich hoffe, dass wir unsere Familie vergrössern können»

Gut-Behrami: «Ich hoffe, dass wir unsere Familie vergrössern können»

Gut-Behrami: «Seit wir zusammen sind, sind wir schon 17 Mal umgezogen»﻿

Gut-Behrami: «Seit wir zusammen sind, sind wir schon 17 Mal umgezogen»﻿

Mehr Videos