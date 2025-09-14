Matteo Franzoso erlitt bei einem Trainingssturz in Chile ein schweres Schädeltrauma. IMAGO/Italy Photo Press

Der italienische Skifahrer Matteo Franzoso ist im Trainingslager in Chile schwer gestürzt und hat ein schweres Schädeltrauma erlitten. Er ist in einem Spital in Santiago in ein künstliches Koma versetzt worden.

Redaktion blue Sport Andreas Lunghi

Wie der italienische Ski-Verband (FISI) am Samstag in einer Mitteilung kommuniziert, ist der 25-jährige Speed-Spezialist im Trainingslager in La Parva, Chile schwer gestürzt.

Franzoso wurde sofort auf der Piste medizinisch betreut und danach per Helikopter in ein Spital in Santiago de Chile eingeflogen. Da ist der Italiener, der ein schweres Schädeltrauma erlitten hat, in ein künstliches Koma versetzt worden.

«Er kann im Spital in der chilenischen Hauptstadt auf die beste lokale medizinische Hilfe zählen», fährt der Verband fort. FISI sei im ständigen Austausch mit den chilenischen Ärzten und werde bald Updates zum Zustand Franzosos mitteilen.

Der 25-Jährige befindet sich mit dem italienischen Team in Südamerika, um sich auf die anstehende Ski-Saison vorzubereiten.

