Nach Trainingssturz in Chile Italienischer Speed-Spezialist in künstliches Koma versetzt

Andreas Lunghi

14.9.2025

Matteo Franzoso erlitt bei einem Trainingssturz in Chile ein schweres Schädeltrauma.
Matteo Franzoso erlitt bei einem Trainingssturz in Chile ein schweres Schädeltrauma.
IMAGO/Italy Photo Press

Der italienische Skifahrer Matteo Franzoso ist im Trainingslager in Chile schwer gestürzt und hat ein schweres Schädeltrauma erlitten. Er ist in einem Spital in Santiago in ein künstliches Koma versetzt worden.

Redaktion blue Sport

14.09.2025, 11:06

14.09.2025, 11:13

Wie der italienische Ski-Verband (FISI) am Samstag in einer Mitteilung kommuniziert, ist der 25-jährige Speed-Spezialist im Trainingslager in La Parva, Chile schwer gestürzt.

Franzoso wurde sofort auf der Piste medizinisch betreut und danach per Helikopter in ein Spital in Santiago de Chile eingeflogen. Da ist der Italiener, der ein schweres Schädeltrauma erlitten hat, in ein künstliches Koma versetzt worden.

«Er kann im Spital in der chilenischen Hauptstadt auf die beste lokale medizinische Hilfe zählen», fährt der Verband fort. FISI sei im ständigen Austausch mit den chilenischen Ärzten und werde bald Updates zum Zustand Franzosos mitteilen.

Der 25-Jährige befindet sich mit dem italienischen Team in Südamerika, um sich auf die anstehende Ski-Saison vorzubereiten.

Ski-Talent Hächler über Mountainbike-Unfall: «Kann mich nicht an Sturz erinnern»

Ski-Talent Hächler über Mountainbike-Unfall: «Kann mich nicht an Sturz erinnern»

Im Juni ist Lenz Hächler beim Mountainbiken schwer gestürzt, zog sich eine Hirnerschütterung und Rippenbrüche zu. Jetzt ist es das Schweizer Ski-Talent wieder fit. «Ich kann schon wieder Vollgas trainieren», sagt Hächler zu blue Sport.

30.07.2025

Olympia-Traum geplatzt. Schwedische Ski-Hoffnung stürzt im Trainingslager schwer

Olympia-Traum geplatztSchwedische Ski-Hoffnung stürzt im Trainingslager schwer

«Beine spreizen». Ski-Trainer beobachtet Athletinnen beim Duschen und belästigt sie

«Beine spreizen»Ski-Trainer beobachtet Athletinnen beim Duschen und belästigt sie

Nach Lehmann-Abgang. Machtwechsel bei Swiss-Ski – er soll neuer Präsident werden

Nach Lehmann-AbgangMachtwechsel bei Swiss-Ski – er soll neuer Präsident werden

Mehr Videos