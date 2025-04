Ivica Kostelic von Lawine verschüttet

Ivica Kostelic wurde in Österreich von einer Lawine verschüttet. Keystone

Der frühere Skirennfahrer Ivica Kostelic wurde in Österreich beim Freeriden verschüttet. Der Kroate kam aber glücklicherweise mit dem Schrecken davon.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der kroatische Ex-Skirennfahrer Ivica Kostelic wurde in Österreich beim Freeriden verschüttet.

Der Kroate konnte von seinem Begleiter aus dem Schnee gerettet werden – beide blieben unverletzt.

40 Einsatzkräfte, darunter Bergretter, Hundeführer, Helikopterteams und Ärzte, standen wegen hoher Nachlawinengefahr im Einsatz. Mehr anzeigen

Am Mittwoch kurz nach 13 Uhr ist im österreichischen Obertauern eine Lawine abgegangen. Ausgelöst wurde sie offenbar von zwei Freeridern auf rund 2150 Metern Höhe. Einer von ihnen: der ehemalige kroatische Skirennfahrer Ivica Kostelic (45), wie die «Salzburger Nachrichten» am Abend bestätigten. Der 45-Jährige hatte grosses Glück – sein Begleiter konnte ihn rechtzeitig ausgraben.

Kostelic war gemeinsam mit einem 30-jährigen Salzburger im freien Gelände unterwegs. Die beiden wollten durch den frischen Pulverschnee abfahren, als sich das Schneebrett löste. Der Kroate wurde dabei über einen Meter tief verschüttet, blieb aber – ebenso wie sein Begleiter – unverletzt. Nach der erfolgreichen Rettung konnten beide selbstständig ins Tal fahren.

Bereits kürzlich war Kostelic in Montenegro in eine lebensbedrohliche Lage geraten: Während einer Kajaktour auf dem Mittelmeer wurden er und ein französischer Begleiter an der Mündung des Buna-Flusses von starkem Wind und meterhohen Wellen aufs offene Meer hinausgetrieben. Erst eine dramatische Rettungsaktion der montenegrinischen Küstenwache brachte sie in Sicherheit.

Grosser Rettungseinsatz in Obertauern

Nach dem Lawinenabgang rechneten die Einsatzkräfte zunächst mit zwei Verschütteten. Ein Bergretter und ein Hundeführer wurden per Helikopter zum Lawinenkegel geflogen. «Die Nachlawinengefahr war gross, und es wurde vorerst entschieden, keine Bergretter im Gelände abzusetzen», erklärte Einsatzleiter Michael Koch.

Ein Flugretter wurde per Seil zur Unglücksstelle gebracht – just in dem Moment, als der 30-jährige Salzburger Kostelic bereits aus dem Schnee befreite. Gemeinsam fuhren die beiden Freerider anschliessend ins Tal.

Die Lawine hatte laut Bergrettung einen grossen Staubanteil, war rund 150 bis 200 Meter breit und 350 bis 400 Meter lang. Insgesamt standen 40 Einsatzkräfte im Einsatz – darunter Teams der Bergrettung aus Obertauern und Radstadt, drei Hundeführer, die Alpinpolizei, zwei Helikoptercrews, Liftbedienstete, zwei Ärzte aus Obertauern sowie das Rote Kreuz.