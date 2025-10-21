  1. Privatkunden
Ski-Stars von Morgen Janine Schmitt, die
Europacup-Gesamtsiegerin

Sandro Zappella

21.10.2025

Ski-Stars von morgen: Janine Schmitt, die Europacup-Gesamtsiegerin

Wer ist Janine Schmitt? Die 24-Jährige hat 2024 die Gesamtwertung im Europacup gewonnen und auch im Weltcup schon Punkte eingefahren. blue Sport zeigt sie ihr Zuhause und verblüfft mit weiteren Talenten.

21.10.2025

Wer ist Janine Schmitt? Die 24-Jährige hat 2024 die Gesamtwertung im Europacup gewonnen und auch im Weltcup schon Punkte eingefahren. blue Sport zeigt sie ihr Zuhause und verblüfft mit weiteren Talenten.

,
,

Julian Barnard, Manuel Rupp, Sandro Zappella

21.10.2025, 09:45

21.10.2025, 10:53

2024 gewann Janine Schmitt die Gesamtwertung im Ski-Europacup. In der letzten Saison fuhr sie im Weltcup in Abfahrt und Super-G fünfmal in die Punkte und kämpft um einen Platz in den besten 30. 

blue Sport hat die Speed-Spezialistin in ihrem Zuhause in Wangs (SG) getroffen. Die 24-Jährige präsentiert dort ihren persönlichen Fitness-Raum und verblüfft mit ihren Klavier-Künsten. In ihrer Ferienwohnung am Pizol, wo sie zum ersten Mal mit dem Skifahren in Berührung kam, präsentiert sie zudem ihre wichtigsten Trophäen. Das ganze Video-Porträt gibt es oben im Artikel zu sehen.

Steckbrief

  • Vorname, Name: Janine Schmitt
  • Geburtsdatum: 26. Oktober 2000
  • Grösse: 1.62 cm
  • Ski-Club: Graue Hörner Mels
  • Kader: B
  • Im Kader seit: 1. Mai 2020
  • Weltcup-Debüt: 20. Januar 2023 (Abfahrt, Cortina d'Ampezzo)
  • Freizeit: Klavier spielen
  • Lieblingsessen: Schokolade
Mehr anzeigen
Das komplette Ski-Programm. Ski-Weltcup Kalender 2025/26

Das komplette Ski-ProgrammSki-Weltcup Kalender 2025/26

