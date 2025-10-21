Ski-Stars von morgen: Janine Schmitt, die Europacup-Gesamtsiegerin Wer ist Janine Schmitt? Die 24-Jährige hat 2024 die Gesamtwertung im Europacup gewonnen und auch im Weltcup schon Punkte eingefahren. blue Sport zeigt sie ihr Zuhause und verblüfft mit weiteren Talenten. 21.10.2025

Wer ist Janine Schmitt? Die 24-Jährige hat 2024 die Gesamtwertung im Europacup gewonnen und auch im Weltcup schon Punkte eingefahren. blue Sport zeigt sie ihr Zuhause und verblüfft mit weiteren Talenten.

2024 gewann Janine Schmitt die Gesamtwertung im Ski-Europacup. In der letzten Saison fuhr sie im Weltcup in Abfahrt und Super-G fünfmal in die Punkte und kämpft um einen Platz in den besten 30.

blue Sport hat die Speed-Spezialistin in ihrem Zuhause in Wangs (SG) getroffen. Die 24-Jährige präsentiert dort ihren persönlichen Fitness-Raum und verblüfft mit ihren Klavier-Künsten. In ihrer Ferienwohnung am Pizol, wo sie zum ersten Mal mit dem Skifahren in Berührung kam, präsentiert sie zudem ihre wichtigsten Trophäen. Das ganze Video-Porträt gibt es oben im Artikel zu sehen.