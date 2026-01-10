Ski-Stars von morgen: Janine Schmitt, die Europacup-Gesamtsiegerin Wer ist Janine Schmitt? Die 24-Jährige hat 2024 die Gesamtwertung im Europacup gewonnen und auch im Weltcup schon Punkte eingefahren. blue Sport zeigt sie ihr Zuhause und verblüfft mit weiteren Talenten. 21.10.2025

Wer ist Janine Schmitt, welche mit Rang 5 in Zauchensee alle überrascht hat? blue Sport hat die 25-Jährige im Sommer besucht. Dabei zeigte Schmitt ihr Zuhause und verblüffte mit weiteren Talenten.

In der Abfahrt von Zauchensee zeichnet sich nicht nur für das Heimteam Österreich eine Klatsche ab (beste Fahrerin Conny Hütter auf Schlussrang 20), sondern auch für die Schweiz. Rückkehrerin Corinne Suter ist noch nicht bei 100 Prozent, aber noch die beste Fahrerin von Swiss-Ski. Jasmine Flury und Priska Ming-Nufer sind deutlich abgeschlagen.

Dann kommt unter schwierigen Wetterbedingungen mit Startnummer 24 Janine Schmitt und fährt sensationell auf Rang 5, zum Podest fehlen bloss 0,17 Sekunden. Im SRF-Interview nach dem Rennen sagt Schmitt: «Es war eine grosse Erleichterung, bis vor Neujahr lief es nicht ganz so, wie ich es wollte. Darum macht es mich gerade sehr glücklich.»

Für sie sei das Wichtigste, dass sie geschafft habe, das Rennen zu geniessen, dann komme es meistens gut: «Wir auf unserem Level können alle sehr gut Skifahren. Am Schluss macht sehr viel der Kopf aus.» Für Schmitt funktioniere es deshalb am besten, wenn sie sich vornehme, es zu geniessen. Das Resultat gebe natürlich sehr viel Vertrauen und Schmitt werde versuchen, das mitzunehmen in die nächsten Rennen.

«Vater einer Speed-Fahrerin zu sein, das braucht schon Nerven»

Aber wer ist diese Janine Schmitt? blue Sport hat die Speed-Spezialistin im vergangenen Sommer in ihrem Zuhause in Wangs (SG) getroffen. Die 25-Jährige präsentiert dort ihren persönlichen Fitness-Raum und verblüfft mit ihren Klavier-Künsten. In ihrer Ferienwohnung am Pizol, wo sie zum ersten Mal mit dem Skifahren in Berührung kam, präsentiert sie zudem ihre bis dahin wichtigsten Trophäen.

Ihre Eltern erzählen dabei auch, wie es sich anfühlt, wenn die Tochter die schwierigsten Skipisten der Welt runterrast. Das ganze Video-Porträt gibt es oben im Artikel zu sehen.