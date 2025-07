Der dreifache Schwingerkönig Jörg Abderhalden ist neu Mitglied des Präsidiums von Swiss-Ski. Bild: Keystone

Jörg Abderhalden ist neu Mitglied des Präsidiums von Swiss-Ski.

Keystone-SDA SDA

Der dreimalige Schwingerkönig und Präsident des Ostschweizer Skiverbands OSSV wurde anlässlich der 121. Delegiertenversammlung in Fiesch von der Interregion Ost als deren Vertreter ins Präsidium des Schweizerischen Skiverbands gewählt. Abderhalden tritt damit die Nachfolge von Marco Gut an, der dem Gremium seit 2020 angehörte.

Mit 134 Weltcup-Podestplätzen in neun verschiedenen Sportarten und der erfolgreichen Verteidigung des 1. Platzes in der Weltcup-Nationenwertung im Ski Alpin blickt Swiss-Ski auf eine seiner erfolgreichsten Saisons zurück. Die 25 Medaillen an Elite-Weltmeisterschaften in olympischen Sportarten bedeuten für den Verband ein Rekord. Für das Geschäftsjahr 2024/25 ergab sich ein Überschuss von 112'411 Franken.