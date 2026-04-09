Österreichs Frauen um Julia Scheib erhalten in Johannes Zöchling einen neuen Trainer, der den Verband bestens kennt Keystone

Österreichs alpines Frauen-Team hat einen neuen Cheftrainer. Wie der ÖSV am Donnerstag mitteilt, folgt Johannes Zöchling auf Roland Assinger.

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Der 46-jährige Niederösterreicher Zöchling war von 2010 bis 2024 in verschiedenen Funktionen im ÖSV tätig gewesen und arbeitete zuletzt als Trainer der norwegischen Technik-Frauen rund um Olympia-Silbermedaillengewinnerin Thea Stjernesund. «Mit Johannes Zöchling haben wir einen Trainer gewonnen, der über viele Jahre hinweg bewiesen hat, dass er Athletinnen und Athleten erfolgreich weiterentwickeln kann. Ich bin überzeugt, dass er mit seiner ruhigen Art einen sehr guten Zugang zu den Athletinnen finden wird», lässt sich ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher in der Mitteilung zitieren.

Der Vertrag mit dem Kärntner Assinger war nach drei Jahren der Zusammenarbeit nicht verlängert worden.