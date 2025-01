Justin Murisier Ende Dezember im Super-G von Bormio Keystone

Justin Murisier gibt für den Riesenslalom in Adelboden Forfait. Der bald 33-Jährige teilt mit, dass sein Knie nach den intensiven Rennen im Dezember Ermüdungserscheinungen zeige.

Keystone-SDA, lemi, sda SDA

Er wird deshalb am Samstag, 11. Januar, nicht am traditionellen Rennen am Chuenisbärgli teilnehmen und sich stattdessen auf den Rest der Saison vorbereiten.

Murisier hatte Anfang Dezember in der Abfahrt von Beaver Creek seinen ersten Weltcupsieg gefeiert. In der Woche nach Adelboden stehen in Wengen die nächsten Speed-Rennen auf dem Programm.