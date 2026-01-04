  1. Privatkunden
Katze für Coup? Noa Szollos holt die ersten Weltcup-Punkte für Israel – und gewinnt kuriose Wette

dpa

4.1.2026 - 16:49

Noa Szollos jubelt in Kranjska Gora über ihre ersten Weltcup-Punkte.
Noa Szollos jubelt in Kranjska Gora über ihre ersten Weltcup-Punkte.
Bild: Imago

Noa Szollos holt im Slalom von Kranjska Gora die ersten Punkte für Israel. Anschliessend berichtet die 22-Jährige von einer kuriosen Wette mit ihren Eltern.

DPA

04.01.2026, 16:49

Gibt's für diesen Coup eine tierische Belohnung? Skirennfahrerin Noa Szollos hat im Slalom von Kranjska Gora die ersten alpinen Weltcup-Punkte der Historie für Israel geholt. «Unglaublich stolz» sei sie, sagte die 22-Jährige – und berichtete dann von einer kuriosen Wette.

Mit ihren Eltern habe sie schon vor mehreren Jahren vereinbart, dass sie eine Katze bekomme, sollte sie ihre ersten Weltcup-Zähler sammeln. «Mein Papa mag Katzen eigentlich gar nicht, aber ich liebe sie», sagte Szollos dem ZDF.

Schweizer Slalom-Triumph. Rast entthront Shiffrin und gewinnt – Holdener schafft den Sprung aufs Podest

Schweizer Slalom-TriumphRast entthront Shiffrin und gewinnt – Holdener schafft den Sprung aufs Podest

Mit Startnummer 70 ins Finale

Mit Startnummer 70 war sie beim Sieg der Schweizer Weltmeisterin Camille Rast auf Platz 28 vorgefahren. Auch ihre Brüder Benjamin und Barnabas Szollos fahren professionell Ski, Barnabas war als 34. im Super-G von Cortina d'Ampezzo 2023 schon mal nah an den ersten Weltcup-Punkten für Israel dran.

Dass sie nun die Erste sei, sei «schon ganz, ganz speziell», sagte Noa Szollos nach ihrem historischen Auftritt beim Event in Slowenien.

Rast entthront Slalom-Königin Shiffrin und holt das Double in Kranjska Gora

Rast entthront Slalom-Königin Shiffrin und holt das Double in Kranjska Gora

04.01.2026

