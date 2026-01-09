  1. Privatkunden
«Nicht weltcupwürdig» Marcel Hirscher verzichtet auf Comeback in diesem Winter

SDA

9.1.2026 - 12:57

Diese Bilder wird es in diesem Olympia-Winter nicht geben: Marcel Hirscher verschiebt sein Comeback auf unbestimmte Zeit.
Diese Bilder wird es in diesem Olympia-Winter nicht geben: Marcel Hirscher verschiebt sein Comeback auf unbestimmte Zeit.
Keystone

Marcel Hirscher verzichtet auf einen Start in diesem Olympia-Winter. Der für die Niederlande startende Österreicher verschiebt eine Rückkehr in den Weltcup auf unbestimmte Zeit.

Keystone-SDA

09.01.2026, 12:57

09.01.2026, 13:51

«In Wahrheit ist es so: Es geht sich nicht aus. Das Tempo, das ich gehen kann, ist nicht weltcupwürdig», sagte der achtfache Gesamtweltcupsieger am Freitag in einem Instagram-Video. «Ich werde weitertrainieren und vielleicht schaffe ich es auf nächstes Jahr.»

Hirscher hatte zuletzt offiziell noch ein Comeback im Januar angepeilt. Daraus wird jedoch nichts. «Es gibt heuer keine Weltcuprennen und auch keine Olympischen Spiele für mich», sagte Hirscher nun. Er berichtete von einer Zwangspause von 14 Tagen rund um Weihnachten wegen einer Wadenverletzung. «Das hilft auch nicht unbedingt, um das Tempo und das Vertrauen wiederzufinden. Wenn ich wieder Weltcuprennen fahre, dann will ich das gescheit machen.»

«Haters gonna love it»

Hirscher hatte sich Anfang Dezember 2024 – relativ zu Beginn seiner Comebacksaison nach über fünfeinhalbjähriger Pause – einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Wegen der Verletzung war für den 36-Jährigen keine Schneevorbereitung im Sommer möglich.

Im Herbst verlor er wegen einer Virusinfektion noch einmal drei Wochen. Ein Training auf der Reiteralm «mit den Allerbesten» habe nun seinen Entschluss bestärkt. «Haters gonna love it (die Neider werden es lieben). Für all diejenigen, die mich gerne Skifahren gesehen hätten: Mir taugt es persönlich auch nicht, tut mir leid, dass es heuer nicht drin ist.»

