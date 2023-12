In St. Moritz kann am Sonntag kein Rennen stattfinden Keystone

Der für heute Sonntag vorgesehene Weltcup-Slalom der Männer in Val d'Isère sowie der Super-G der Frauen in St. Moritz mussten aufgrund Schnee- und Regenfälle abgesagt werden.

Starke Schneefälle in der Nacht verunmöglichten in St. Moritz eine Durchführung des dritten Speed-Rennens innert dreier Tage.

Der Weltcup der Männer bleibt weiterhin vor nichts verschont. In Val d'Isère verhindern Schnee- und Regenfälle die Durchführung des Slaloms.

Nach dem Abbruch des Riesenslaloms in Sölden und den Absagen der Speed-Rennen in Zermatt/Cervinia und Beaver Creek, Colorado, nun also auch noch ein Slalom, der den äusseren Bedingungen zum Opfer fällt.

Auch in Val d'Isère spielte das Wetter nicht mit

In Val d'Isère setzten die Niederschläge über Nacht der Piste zu sehr zu. Unter den gegebenen Umständen waren die Voraussetzungen für ein faires und sicheres Rennen nicht gegeben.

Nach ursprünglichem Kalender wäre der zweite Slalom auf Männerseite nach jenem vor drei Wochen in Gurgl im Ötztal das neunten Rennen in diesem Weltcup-Winter gewesen. Stattgefunden haben bisher zwei.

