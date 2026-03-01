  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schlechtes Wetter verhindert Super-G Odermatt, von Allmen und Co. vertreiben sich mit lustigen Selfies die Langeweile

SDA

1.3.2026 - 13:43

Odermatt und Co. vertreiben sich die Langeweile mit lustigen Selfies

Odermatt und Co. vertreiben sich die Langeweile mit lustigen Selfies

Der Weltcup-Super-G der Männer in Garmisch kann nicht stattfinden. Nebel und Regen verhindern eine Durchführung. Marco Odermatt zeigt in seiner Instagram-Story, wie es um die Stimmung im Swiss-Ski-Team steht.

01.03.2026

Der Weltcup-Super-G der Männer in Garmisch kann nicht stattfinden. Nebel und Regen verhindern eine Durchführung. Marco Odermatt zeigt in seiner Instagram-Story, wie es um die Stimmung im Swiss-Ski-Team steht.

,

Keystone-SDA, Jan Arnet

01.03.2026, 13:43

Nach zweimaliger Verschiebung entschied die Jury um 12.20 Uhr, das ursprünglich auf 11.15 Uhr angesetzte Rennen in den bayerischen Alpen abzusagen. Als Grund nannte sie die schlechte Sicht, welche ein faires und sicheres Rennen verhinderte.

Laut FIS-Renndirektor Markus Waldner wird das Rennen am Freitag, 13. März, in Courchevel nachgeholt. Bei der letzten Speed-Station vor dem Weltcupfinale in Kvitfjell und Hafjell kommt es also zu einem Renntriple mit zwei Super-G und einer Abfahrt.

Super-G in Garmisch. Rennen wegen schlechten Wetters abgesagt – Ersatzort bereits gefunden

Super-G in GarmischRennen wegen schlechten Wetters abgesagt – Ersatzort bereits gefunden

Nur zu gerne wären die Schweizer in Garmisch zum drittletzten Super-G der Saison gestartet, nachdem sie am Vortag in der Abfahrt durch Marco Odermatt, Alexis Monney und Stefan Rogentin einen Dreifachsieg gefeiert hatten. Odermatt wäre als grosser Favorit ins Rennen auf der Kandahar-Piste gegangen. In der Disziplinenwertung führt er mit 158 Punkten Vorsprung auf den Österreicher Vincent Kriechmayr.

Von Allmen zeigt Stinkefinger

Statt auf der Piste, sorgt der Nidwaldner für einmal in den sozialen Medien für Unterhaltung und zeigt in seiner Instagram-Story noch vor der Rennabsage, wie es um die Stimmung bei ihm und seinen Teamkollegen steht. Mit nicht ganz ernst gemeinten Grimassen nörgeln Odermatt, Franjo von Allmen, Justin Murisier und Co. um die Wette. Selbst ein paar Stinkefinger sind zu sehen (s. Video oben)

Garmisch auf einer Meereshöhe von nur etwas mehr als 700 Metern ist besonders stark vom Klimawandel betroffen. Auch in diesem Jahr herrschten anlässlich der Weltcup-Rennen hohe Temperaturen und Schneemangel. Trotzdem brachten die Verantwortlichen wiederum eine weltcuptaugliche Piste zustande. In der nächsten Saison machen sowohl die Männer als auch die Frauen Halt in Garmisch.

Das könnte dich auch interessieren

Was tun, wenn dich eine Lawine erwischt

Was tun, wenn dich eine Lawine erwischt

Abseits der Piste droht erhöhte Lawinengefahr. Wenn der Hang ins Rutschen gerät, können Sekunden über Leben und Tod entscheiden. In unserem Video zeigen wir, die wichtigsten Verhaltenstipps.

17.02.2026

Meistgelesen

Einschlag in Bunker in Israel – 8 Tote ++ Putin beklagt Chameneis Tod ++ Touris sitzen in Dubai fest
«Verzweifelter Obama wird Iran angreifen» – Trumps Worte holen ihn ein
Sarah Engels' Sieg beim deutschen ESC-Vorentscheid empört Fans
Lausanne nach frühem Schock bemüht – Basel hält dagegen
Mega-Flughafen in Dubai von Raketen getroffen – Videos zeigen Rauch und Chaos

Videos aus dem Ressort

«Kandidat Nummer eins in Basel» – Dzemaili und Gygax wünschen sich Letica als Hitz-Nachfolger

«Kandidat Nummer eins in Basel» – Dzemaili und Gygax wünschen sich Letica als Hitz-Nachfolger

26.02.2026

Oviedo – Atlético Madrid 0:1

Oviedo – Atlético Madrid 0:1

LALIGA | 26. Runde | Saison 25/26

28.02.2026

Servette – Sion 0:0

Servette – Sion 0:0

Super League | 27. Runde | Saison 25/26

28.02.2026

«Kandidat Nummer eins in Basel» – Dzemaili und Gygax wünschen sich Letica als Hitz-Nachfolger

«Kandidat Nummer eins in Basel» – Dzemaili und Gygax wünschen sich Letica als Hitz-Nachfolger

Oviedo – Atlético Madrid 0:1

Oviedo – Atlético Madrid 0:1

Servette – Sion 0:0

Servette – Sion 0:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

2021 gewann er WM-Silber. Deutscher Ski-Oldie beendet seine Karriere

2021 gewann er WM-SilberDeutscher Ski-Oldie beendet seine Karriere

Super-G in Soldeu. Goggia gewinnt vor Aicher und Lie – Suter als Vierte beste Schweizerin

Super-G in SoldeuGoggia gewinnt vor Aicher und Lie – Suter als Vierte beste Schweizerin

Schweizer Ski-Festspiele. Odermatt zieht mit Hermann Maier gleich – Ösi-Abfahrtsleiden geht weiter

Schweizer Ski-FestspieleOdermatt zieht mit Hermann Maier gleich – Ösi-Abfahrtsleiden geht weiter